Ã–sterreich und Deutschland spielen in Tampere erneut in der modernsten Eishockey-Arena der Welt

Wien. (PM ÖEHV) Für Österreichs Herreneishockey Nationalteam beginnt die A-WM in Finnland am Samstag um 11:20 Uhr, live auf ORF 1, gegen Frankreich. Zeit,...

Wien. (PM ÖEHV) Für Österreichs Herreneishockey Nationalteam beginnt die A-WM in Finnland am Samstag um 11:20 Uhr, live auf ORF 1, gegen Frankreich. Zeit, die Nokia Arena und Austragungsort Tampere vorzustellen.

Die weiteren Gegner in der Gruppenphase lauten Schweden, Dänemark, USA, Deutschland, Finnland und Ungarn. Schon im Vorjahr sorgte die ÖEHV-Auswahl an diesem Ort für emotionale Momente, Topscorer Peter Schneider und das Team wollen wieder angreifen. Sämtliche Österreich-Spiele werden LIVE auf ORF 1 oder ORF SPORT + übertragen.

Die international nicht erst seit Einführung der Champions Hockey League bekannte Eishockeystadt Tampere liegt im Südwesten Finnlands malerisch auf einer schmalen Landenge zwischen zwei Seen, dem Näsijärvi und dem Pyhäjärvi. Tampere ist mit rund 241.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die drittgrößte Stadt Finnlands nach Helsinki und Espoo. Rund 180 Kilometer trennen die „Saunahauptstadt der Welt“ von der Hauptstadt Helsinki. Saunahauptstadt ist Tampere, weil es über 50 öffentliche Saunen in der Region gibt, ein herrlicher Ort zum Entspannen also. Nicht aber für Österreichs Nationalteam-Cracks, die in der WM-Vorrunde sieben Spiele in zehn Tagen absolvieren müssen und auch ohne Sauna ordentlich ins Schwitzen kommen werden. Aber Tampere hat noch mehr zu bieten als nur Saunagänge. Die Seenplatte macht aus diesem Gebiet eine wunderbare Wander- und Radfahrregion. Wer hier Urlaub machen möchte, kann im Sommer wunderschöne Holzhäuser an den Seen mieten: Outdoor-Aktivitäten stehen in Tampere und Umgebung hoch im Kurs.

Auch kulturell hat die Universitätsstadt viel zu erleben, so befindet sich im Pyynikki-Park das größte Freilicht-Theater Finnlands. Auch die beiden Stadttheater sind ein wichtiger Teil von Finnlands Kunst- und Kulturszene. Tampere besitzt mit der Tampere-Halle das größte Konzert- und Kongresszentrum Nordeuropas. Hier hat das Philharmonische Orchester Tampere – eines der beiden voll ausgebauten Sinfonieorchester Finnlands – seinen Sitz. Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber kommen bei einigen Festivals auf ihre Kosten, so werden jährliche und zweijährliche Musikfestivals veranstaltet wie das Tampere Jazz Happening, das Tampere Vocal Music Festival, das Tampere Beatles Happening und die Tampere Biennale.

Für Gäste interessant sind auch zahlreiche Museen im Museum Vapriikki. Darunter ist für Eishockey-Fans vor allem das Eishockeymuseum, die finnische Hockey Hall of Fame, in der die Geschichte des finnischen Eishockeysports gezeigt wird, ein Anziehungspunkt. Stichwort Eishockey: Die sportlichen Aushängeschilder der Stadt sind die beiden Eishockey-Klubs Tappara und Ilves, die beiden erfolgreichsten Vereine in der finnischen Eishockey-Geschichte. Sowohl Tappara als auch Ilves tragen ihre jeweiligen Heimspiele seit Dezember 2021 in der WM-Halle namens Nokia Arena, die derzeit in Fachkreisen als die modernste Eishockey-Arena der Welt gilt, aus. Während der A-WM vom 12. Mai bis 28. Mai werden in der Nokia Arena alle Vorrunden-Partien der Gruppe A mit Österreich, Frankreich, Schweden, Dänemark, USA, Deutschland, Finnland und Ungarn ausgetragen. In der Finalphase werden in der Nokia Arena zwei Viertelfinal-Duelle, die beiden Halbfinali, das kleine Finale und das große Finale gespielt.

Bis zu 13.500 Fans haben beim Eishockey in diesem noch immer sehr neuen Schmuckkästchen, in dem auch Konzerte und andere große Veranstaltungen stattfinden, Platz. Bei der WM im Vorjahr lag die Kapazität bei knapp 11.500 Fans, insgesamt 279.924 Tickets wurden 2022 bei der WM in Tampere verkauft. Bis zu einer Million Besucherinnen und Besucher sollen laut Betreiber in einem „normalen“ Veranstaltungsjahr ohne Eishockey-WM auf dem 50.000 Quadratmeter großen Areal zu Gast sein. Neben der großen Halle bietet die Nokia Arena ein Hotel mit 273 Zimmern, 70 davon naturgemäß mit privater Sauna, ein internationales Casino, zahlreiche Restaurants und einige verschiedene Veranstaltungsmöglichkeiten. Das Central Deck und die Nokia Arena wurden von Star-Architekt Daniel Libeskind entworfen und über den Gleisen der finnischen Eisenbahn im Zentrum der Stadt gebaut. Ein Vorteil für die Fans, der Hauptbahnhof ist nicht weit von der Arena entfernt und damit ist diese öffentlich sehr gut zu erreichen. Das moderne Herzstück der Arena ist der große LED-Würfel, aber auch die digitalen Rundum-Banner und auch der Eisprojektor sorgen über ein Live Media System für ein außergewöhnliches Eishockey-Erlebnis. Hier werden Echtzeit-Daten wie Schussgeschwindigkeit auf die LED-Komponenten übertragen.

Österreiches Vorjahres-Topscorer Peter Schneider kehrt mit positiven Erinnerungen nach Tampere zurück

Stürmer Peter Schneider und das Team kehren mit positiven Erinnerungen in die Nokia Arena in Tampere zurück: „Das war im Vorjahr eine sehr gute Leistung von der Mannschaft, wir haben das Ziel erreicht, das wir uns vorgenommen hatten und haben einige sehr gute Spiele abgeliefert. Da freut man sich natürlich jetzt, im selben Ort hoffentlich noch eine bessere Leistung hinzulegen!“

Die Handverletzung, die Schneider sich in der Finalserie bei Red Bull Salzburg gegen den HC Bozen zugezogen hatte, war in den letzten Tagen und Wochen ein großes Thema, der Goalgetter ist bereit für die WM: „Erst einmal freue ich mich riesig, dass ich da dabei sein darf, das ist eine sehr große Ehre. Es geht mir gut, ich freue mich

schon auf’s Eistraining am Mittwoch und auf’s Spiel am Samstag.“ Probleme beim Spielen gibt’s laut Schneider keine: „Die Blessur an der Hand ist ausgeheilt. Ich bin bereit zu spielen, so wie im Finale gegen Bozen, werde ich das bei der WM jetzt machen!“ Schneider, im Vorjahr Österreichs bester Scorer der ÖEHV-Auswahl mit neun Punkten (3 Tore, 6 Assists) und damit im Ranking auf Platz sieben, will bei der WM wieder angreifen: „Ich will der Mannschaft helfen, egal auf welchem Weg, natürlich, wenn es mit Toren und Assists ist, ist das super. Das primäre Ziel ist, dass wir als Mannschaft eine gute Leistung hinlegen und auch ich beitragen kann!“

Fix ist: Nicht nur die österreichischen Fans werden in Tampere erneut ein Eishockeyfest der Extraklasse erleben. Österreich startet am Samstag, 13. Mai zum Brunch um 11:20 Uhr gegen Frankreich ins WM-Abenteuer 2023.

2688 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.