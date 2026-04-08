Ã–sterreich startet mit 4:3-Sieg Ã¼ber Lettland in die WM-Vorbereitung

Riga. (PM Ã–EHV) Auftakt nach MaÃŸ fÃ¼r Ã–sterreichs Herreneishockey Nationalteam in die Vorbereitung auf die WM 2026.

Das erste von zwei Testspielen gegen Lettland entschied die Ã–EHV-Auswahl Mittwochabend in Riga (LAT) mit 4:3 fÃ¼r sich. Ã–sterreich fÃ¼hrte Mitte des zweiten Drittels bereits 3:0, ehe der WM-Dritte von 2023 zur Aufholjagd ansetzte und binnen sechs Minuten den Ausgleich erzielte. Lucas Thaler sorgte im Powerplay noch vor der Pause fÃ¼r den 4:3-Siegtreffer. Weiter geht es Donnerstagabend mit dem zweiten Test gegen Lettland, kommende Woche empfÃ¤ngt man in Feldkirch Italien. Die weiteren Gegner sind Tschechien, Deutschland und Slowenien. Tickets fÃ¼r sÃ¤mtliche Heimspiele sind ab sofort HIER erhÃ¤ltlich.

Mit Herz, Kampfgeist, Leidenschaft, Effizienz vor dem Tor und einem starken Schlussmann Florian Vorauer, trug man Mittwochabend vor rund 8.500 Fans den Sieg davon. Lettland erspielte sich in Summe mehr Chancen, doch die rotweiÃŸroten Cracks warfen sich herzhaft in jeden Schuss und konnten sich auf Vorauer verlassen, wenn doch mal ein Puck den Weg Richtung Tor fand.

In einer insgesamt ausgeglichenen Partie brachte Maximilian Rebernig sein Team in der 9. Minute in FÃ¼hrung und hatte dabei doppelt Grund zur Freude, war es doch sein erster Treffer im Nationalteam. 17 Sekunden nach dem Start ins zweite Drittel war Benjamin Nissner mit dem 2:0 zur Stelle, acht Minuten spÃ¤ter durfte sich mit Luca Erne ein weiterer Spieler Ã¼ber seinen ersten Teamtreffer freuen. Das 0:3 brachte dann allerdings Lettland auf den Plan, das nur eineinhalb Minuten danach erstmals anschrieb.

Nach einer Strafe gegen Patrick SÃ¶llinger nutzten die Gastgeber ihr Powerplay um auf 2:3 zu verkÃ¼rzen (33. Minute). Lettland hatte nun Oberwasser, drÃ¼ckte auf den Ausgleich, der auch in der 36. Minute gelingen sollte. Undiszipliniertheiten auf Seiten des WM-Dritten von 2023 lieÃŸen das Momentum nochmals kippen. In doppelter Ãœberzahl brachte Lucas Thaler sein Team wieder mit 4:3 in FÃ¼hrung.

In einem intensiven Schlussabschnitt nahm Lettland knapp zwei Minuten vor Spielende TorhÃ¼ter Mareks Mitens vom Eis, doch Ã–sterreich verteidigte konsequent und brachte das Ergebnis Ã¼ber die Zeit.

Head Coach Roger Bader: „Das war eine tolle Leistung meiner Mannschaft. Schade, dass das in Ã–sterreich niemand gesehen hat. Wir haben mit vier BlÃ¶cken durchgespielt, hatten eine gute Mannschaftsleistung und einen guten TorhÃ¼ter. Es war insgesamt ein schnelles, ausgegelichenes Spiel, was auch ndas Ergebnis wiederspiegelt. Morgen erwartet uns erneut ein Hexenkessel, da soll die Arena mit 10.000 Fans ausverkauft sein. Wir wollen dabei erneut Ã¼berzeugen und den nÃ¤chsten Schritt machen.“

WM-Vorbereitung

Lettland vs. Ã–sterreich 3:4 (0:1, 3:3, 0:0)

Mi., 8. April 2026, 18:30 Uhr, Riga (LAT)

TorschÃ¼tzen Ã–sterreich: Maximilian Rebernig (9.), Benjamin Nissner (21.), Luca Erne (29.), Lucas Thaler (39./PP)

TorschÃ¼tzen Lettland: Karlis Ozolins (30.), Glebs Prohorenkovs (33./PP), Deniss Smirnovs (36.)

Game Sheet

08.04., 18:30 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Ã–sterreich

09.04., 18:30 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Ã–sterreich

16.04., 19:00 Uhr, Feldkirch: Ã–sterreich vs. Italien

23.04., 19:00 Uhr, Wien: Ã–sterreich vs. Tschechien

24.04., 17:30 Uhr, Jihlava (CZE): Tschechien vs. Ã–sterreich

30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Ã–sterreich vs. Deutschland

02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-Partenkirchen (GER): Deutschland vs. Ã–sterreich

09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Ã–sterreich vs. Slowenien