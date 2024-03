Ã–sterreich: Roger Bader bleibt Sportdirektor und Teamchef bis 2025

Wien. (PM ÖEHV) Vor Beginn der WM-Vorbereitung wurde der Vertrag mit ÖEHV Sportdirektor Herren und Head Coach Roger Bader um ein Jahr verlängert, mit...

Wien. (PM ÖEHV) Vor Beginn der WM-Vorbereitung wurde der Vertrag mit ÖEHV Sportdirektor Herren und Head Coach Roger Bader um ein Jahr verlängert, mit Option auf ein weiteres Jahr, welche eine Erfolgskomponente in Bezug auf die anstehenden Top-Events (WM 2024 & 2025, Olympia-Quali) beinhaltet.

Bei der letzten Vertragsverlängerung vor zwei Jahren, hatte sich Roger Bader zum Ziel gesetzt, Österreich zu einer A-Nation zu machen. „Aus meiner Sicht ist dies der Fall, wenn wir dreimal in Serie den Klassenerhalt geschafft haben“, erklärte der Schweizer damals.

Diesem Ziel ist man sehr nahe. 2022 wie auch 2023 schaffte man in Tampere (FIN) jeweils den Klassenerhalt. 2024 geht es nach Prag, wo man auf Dänemark, die Schweiz, Kanada, Finnland, Tschechien, Norwegen und Großbritannien trifft.

Rechtzeitig vor Beginn der WM-Vorbereitung wurde der Vertrag mit Roger Bader sowohl in seiner Funktion als Sportdirektor Herren wie auch als Head Coach des A-Nationalteams, um ein Jahr verlängert.

„Damit tragen wir der sehr guten und professionellen Arbeit von Roger Rechnung und wollen mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung auch garantieren, dass sich der gesamte Staff in Ruhe und mit voller Konzentration auf die kommenden Aufgaben bei der WM und in der Olympia-Quali vorbereiten kann“, erklärt ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann.

Roger Bader gilt international als Fachmann mit langjähriger Erfahrung. Zudem ist der Schweizer in Europa bis hin nach Nordamerika bestens vernetzt. Das ermöglicht dem Nationalteam aktuell jene hochkarätige WM-Vorbereitung mit Spielen gegen sämtliche Medaillengewinner der WM 2023, Lettland, Deutschland und Kanada, sowie Medaillenanwärter Tschechien, und der Division IA-Nation Slowenien.

Roger Bader: „Ich bin stolz Head Coach von Österreichs Herreneishockey Nationalteam zu sein. Mein Ziel ist, dass wir uns unter den Top 12 Nationen etablieren. Wir befinden uns dafür auf einem guten Weg. Unser Fokus gilt jetzt allein der WM, bei der wir zum dritten Mal in Folge den Klassenerhalt erreichen wollen.“

Neben seiner Rolle als Head Coach des A-Nationalteams wird Bader auch weiterhin als Sportdirektor aller Herren-Nationalteams fungieren. In seiner Tätigkeit als Sportdirektor erarbeitete Roger Bader in Absprache mit ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann und ÖEHV-Vizepräsident Günther Ropatsch ein dreistufiges Vierjahres-Konzept mit den Schwerpunkten Verbesserung Nachwuchsförderung, Professionalisierung Trainerausbildung, Anwendung Rot-Weiß-Roter Faden und Goalkeeper Development.

Seit 2014 ist Roger Bader beim ÖEHV tätig, kam als Ausbildungschef, stieg 2017 zum Sportdirektor auf und übernahm zuvor Ende 2016 auch das Amt als Head Coach des A-Nationalteams. Er ist damit einer der aktuell längst dienenden Teamchefs im ÖEHV. Unter seiner Führung gelang 2017 der Aufstieg in die Top Division. 2018 in Dänemark, sowie 2022 und 2023 in Finnland gelang bei den jeweiligen Weltmeisterschaften der Verbleib in der Top Division.

In drei Wochen startet die WM-Vorbereitung mit zwei Testspielen gegen Lettland in Riga. In der Woche darauf bestreitet man gegen Slowenien in Villach das erste Heimspiel. Die weiteren Gegner: Tschechien, Deutschland und Kanada.

Die WM 2024 startet für die rotweißroten Cracks am 11. Mai gegen Dänemark. Die weiteren Gegner lauten Schweiz, 12. Mai., Kanada, 14. Mai, Finnland, 16. Mai, Tschechien, 17. Mai, Norwegen, 19. Mai, und Großbritannien am 21. Mai. Fanreisen mit ÖEHV-Partner G&K-Reisen zu den Spielen der österreichischen Nationalmannschaft nach Prag sind HIER buchbar.

WM-Vorbereitung

Lettland vs. Österreich

Do., 4. April 2024, 18:00 Uhr (MESZ), Riga (LAT)

Lettland vs. Österreich

Fr., 5. April 2024, 18:00 Uhr (MESZ), Riga (LAT)

Slowenien vs. Österreich

Do., 11. April 2024, 19:00 Uhr, Bled (SLO)

Österreich vs. Slowenien

Fr., 12. April 2024, 18:00 Uhr, Villach

Tschechien vs. Österreich

Do., 18. April 2024, 17:10 Uhr, Budweis (CZE)

Österreich vs. Tschechien

Sa., 20. April 2024, 18:00 Uhr, Linz

Deutschland vs. Österreich

Do., 25. April 2024, 19:00 Uhr, Garmisch (GER)

Österreich vs. Deutschland

Sa., 27. April 2024, 16:15 Uhr, Zell am See

Österreich vs. Kanada

So., 5. Mai 2024, 19:00 Uhr, Wien

2024 IIHF Ice Hockey World Championship

10. – 26. Mai 2024

Ausrichter: Tschechien

Spielorte: Parg und Ostrava

Gruppe A – Prag: Kanada, Finnland, Schweiz, Tschechien, Dänemark, Norwegen, Österreich, Großbritannien

Gruppe B – Ostrava: USA, Deutschland, Schweden, Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan, Polen

Spielplan

Österreich vs. Dänemark

Sa., 11. Mai 2024, 16:20 Uhr

Österreich vs. Schweiz

So., 12. Mai 2024, 20:20 Uhr

Kanada vs. Österreich

Di., 14. Mai 2024, 20:20 Uhr

Finnland vs. Österreich

Do., 16. Mai 2024, 16:20 Uhr

Tschechien vs. Österreich

Fr., 17. Mai 2024, 20:20 Uhr

Norwegen vs. Österreich

So., 19. Mai 2024, 16:20 Uhr

Österreich vs. Großbritannien

Di., 21. Mai 2024, 12:20 Uhr