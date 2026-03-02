Ã–sterreich: Roger Bader bleibt Sportdirektor und Herren-Teamchef bis 2028

Wien. (PM Ã–EHV) Der Ã–EHV geht den erfolgreichen Weg mit Sportdirektor und Herren-Head Coach Roger Bader weiter. Noch vor Beginn der WM-Vorbereitung wurde der Vertrag des Schweizers um weitere zwei Jahre bis Ende September 2028 verlÃ¤ngert. Die groÃŸen gemeinsamen Ziele: sich weiter in der Top Division etablieren und sich fÃ¼r die Olympischen Winterspiele 2030 qualifizieren.

Roger Bader – Copyright:Â GEPAÂ pictures/David GeiereggerÂ (ACHTUNG: Foto steht Ihnen nicht honorarfrei zur VerfÃ¼gung. RÃ¼ckfragen sind anÂ GEPAÂ pictures direkt zu richten)

Seit 2014 ist Roger Bader beim Ã–EHV tÃ¤tig, kam als Ausbildungschef, stieg 2017 zum Sportdirektor auf und Ã¼bernahm zuvor Ende 2016 auch das Amt als Head Coach des A-Nationalteams. Er ist damit einer der aktuell lÃ¤ngst dienenden Teamchefs im Ã–EHV.

Unter seiner FÃ¼hrung gelang 2017 der Aufstieg in die Top Division. 2018 in DÃ¤nemark, sowie 2022, 2023, 2024 und 2025 gelang bei den jeweiligen Weltmeisterschaften der Verbleib in der Top Division. Im vergangenen Jahr feierte man mit dem erstmaligen Einzug ins Viertelfinale seit Ã¼ber 30 Jahren einen der grÃ¶ÃŸten Erfolge der Verbandsgeschichte und wurde daraufhin bei der LOTTERIEN-Sporthilfe Gala zum Team des Jahres gekÃ¼rt.

â€žNever change a running systemâ€œ, konstatiert Ã–EHV-PrÃ¤sident Klaus Hartmann. â€žRoger Bader hat das Nationalteam auf ein neues Niveau gehievt, mit viel Leidenschaft und Know How. Die Erfolge der letzten Jahre sind historisch. Roger Bader ist einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des Ã–EHV und wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit ihm vorzeitig bis 2028 zu verlÃ¤ngern. In seiner Funktion als Sportdirektor ist er zudem ein kompetenter und erfahrener Berater des PrÃ¤sidiums, das die Zusammenarbeit mit ihm sehr schÃ¤tzt.â€œ

â€žDas Ã¶sterreichische Eishockey hat in den letzten zehn Jahren einen groÃŸen Sprung gemacht. Mein Ziel ist es, diese Entwicklung weiterzufÃ¼hrenâ€œ, erklÃ¤rt Roger Bader, der auch direkt die Ziele fÃ¼r die kommenden zwei Jahre definiert: â€žWir wollen auch bei der kommenden WM wieder performen. An oberster Stelle steht dabei nach wie vor der Klassenerhalt. Haben wir dieses Ziel erreicht, blicken wir auf das nÃ¤chste. Zudem streben wir im Sommer 2028 die erfolgreiche Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2030 an.â€œ

Um diese Ziele realisieren zu kÃ¶nnen, hebt der Sportdirektor und Head Coach unter anderem die Bedeutung des aktuellen Liga-Vertrags zwischen Ã–EHV und der win2day ICE Hockey League hervor: â€žDurch die Reduktion der Imports erhalten im Idealfall junge heimische Talente Eiszeit und damit die MÃ¶glichkeit sich zu entwickeln. Das wirkt sich automatisch auf die Nachwuchs-Nationalteams und im Optimalfall auf das A-Nationalteam aus. Eine weitere Basis ist unser hochkarÃ¤tiges Vorbereitungsprogramm. Dass wir dies Jahr fÃ¼r Jahr umsetzen kÃ¶nnen und zuletzt sogar zweimal Kanada in Wien zu Gast hatten, ist dem PrÃ¤sidium hoch anzurechnen. FÃ¼r diese MÃ¶glichkeiten bin ich dankbar und schÃ¤tze die Zusammenarbeit wie auch den Austausch mit der Ã–EHV-Spitze sehr.â€œ

Im April startet die Vorbereitung auf die WM 2026 mit einem Doppel gegen Lettland in Riga. Die weiteren Gegner auf dem Weg nach ZÃ¼rich lauten Italien in Feldkirch, Tschechien in Wien und Jihlava (CZE), Deutschland in Zell am See und Garmisch-Partenkirchen (GER) und zum Abschluss Slowenien in Klagenfurt.

Bei der WM selbst trifft man in der Swiss Life Arena von ZÃ¼rich, der HeimstÃ¤tte von Vinzenz Rohrer mit den ZSC Lions, auf GroÃŸbritannien, Ungarn, Lettland, die Schweiz, Deutschland, Finnland und Weltmeister und Olympiasieger USA.

TicketsÂ fÃ¼r die gesamte WM-Vorbereitung erhÃ¤ltlich

Die vergangenen Jahre brachten unglaubliche Highlights, die bis heute in unseren KÃ¶pfen verankert sind und sich fÃ¼r die Ewigkeit eingebrannt haben. Sieg Ã¼ber Finnland 2024, die Aufholjagd gegen Kanada 2024 und natÃ¼rlich der Viertelfinaleinzug 2025 sind da nur die markantesten Ereignisse der letzten WM-Jahre. In ZÃ¼rich (SUI) will man dieser Erfolgsgeschichte das nÃ¤chste Kapitel hinzufÃ¼gen. Da darf eine perfekte Vorbereitung nicht fehlen. In dieser trifft man ab April auf Lettland, Italien, Tschechien, Deutschland und Slowenien. Tickets fÃ¼r unsere Heimspiele sind ab sofort HIER erhÃ¤ltlich.

Ãœbersicht WM-Vorbereitung (Ã„nderungen vorbehalten)

08.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Ã–sterreich

09.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Ã–sterreich

16.04., 19:00 Uhr, Feldkirch: Ã–sterreich vs. Italien

23.04., 19:00 Uhr, Wien: Ã–sterreich vs. Tschechien

24.04., 17:30 Uhr, Jihlava (CZE): Tschechien vs. Ã–sterreich

30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Ã–sterreich vs. Deutschland

02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-PartenkirchenÂ (GER): Deutschland vs. Ã–sterreich

09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Ã–sterreich vs. Slowenien

Ã–EHV-Ticketshop

2026 IIHF Ice Hockey World Championship

Mai 2026 – 31. Mai 2026, ZÃ¼rich und Fribourg (SUI)

Titelverteidiger: USA

Gruppe A, ZÃ¼rich: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland,Â Ã–sterreich, Ungarn, GroÃŸbritannien

Gruppe B, Freiburg: Kanada, Schweden, Tschechien, DÃ¤nemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

Medien-Info zur WM 2026: Eine Medien-Akkreditierung kann ab sofort undÂ bis einschlieÃŸlichÂ 26. MÃ¤rz Ã¼ber folgenden Link beantragt werden:Link Media Accreditations

Spielplan

GroÃŸbritannien vs. Ã–sterreich

Sa., 16. Mai 2026, 12:20 Uhr, Swiss Life Arena

Ã–sterreich vs. Ungarn

So., 17. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

Lettland vs. Ã–sterreich

Di., 19. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

Ã–sterreich vs. Schweiz

Mi., 20. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

Ã–sterreich vs. Deutschland

Sa., 23. Mai 2026, 20:20 Uhr, Swiss Life Arena

Finnland vs. Ã–sterreich

So., 24. Mai 2026, 20:20 Uhr, Swiss Life Arena

USA vs. Ã–sterreich

Di., 26. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena