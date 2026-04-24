Österreich muss sich Tschechien in Jihlava 0:4 beugen

Jihlava. (PM ÖEHV) Im zweiten Spiel der WM-Vorbereitung gegen Tschechien unterlag die ÖEHV-Auswahl in Jihlava (CZE) vor 5.750 Fans 0:4.

David Kickert, der auch zum Player of the Match gekürt wurde, hielt Österreich mit zahlreichen Big Saves lange Zeit im Spiel. Insgesamt war Tschechien allerdings spielerisch überlegen und setzte sich über weite Phasen im Angriffsdrittel fest. Kommende Woche geht es in Zell am See weiter, wo man am 30. April Deutschland empfängt und am 2. Mai in Garmisch-Partenkirchen nochmals auf die DEB-Auswahl trifft. Tickets für das Heimspiel sind im ÖEHV-Ticketshop erhältlich, ORF SPORT + überträgt beide Spiele live.

Benjamin Nissner, Dominic Hackl und Ramon Schnetzer erhielten für das Rückspiel eine Pause, werden alle drei kommende Woche allerdings wieder zum Nationalteam stoßen.

Gegen Tschechien kämpfte man verbissen, bekam vom Gegner allerdings kaum Raum und Zeit um sich geordnet nach vorne zu orientieren. Unsere Nachbarn setzten sich teilweise im Angriffsdrittel regelrecht fest. Österreich verteidigte gut und konnte sich auf David Kickert im Tor verlassen. Doch in der 18. Minute war der rotweißrote Schlussmann chancenlos. Tschechien spielte die Verteidigung aus, David Tomasek hatte genügend Zeit um sich den Puck herzurichten und zielgenau zu versenken.

Zu Beginn des zweiten Drittels kreierte man einige Offensivaktionen, Ian Scherzer tauchte gefährlich vor dem tschechischen Gehäuse auf, Sekunden später hatte Leon Wallner die große Chance auf den Ausgleich. Kurz darauf übernahm Tschechien jedoch wieder das Kommando hatte bei einem Gestocher vor dem österreichischen Gehäuse Glück. Michael Spacek konnte die Scheibe gerade noch über die Linie drücken und auf 2:0 stellen – 28. Minute.

Die größte Chance im Spiel für Österreich verzeichnete in der 30. Minute Mario Huber, dessen satter Schuss Richtung Kreuzeck nur durch das Metall verhindert wurde.

In der 43. Minute ließ Tschechien einmal mehr die Scheibe flüssig laufen, spielte sämtliche Österreicher aus. Nur Kickert ließ sich nicht verladen und sorgte mit einem weiteren Big Save dafür, dass sein Team weiter im Spiel blieb. Nach der Strafe gegen Thimo Nickl in der 46. Minute lief die Uhr gerade einmal drei Sekunden runter, ehe es 0:3 stand. Tschechien gewann das Bully im Angriffsdrittel, die Scheibe kam direkt zu Michael Spacek, der freies Schussfeld hatte und unhaltbar abzog. Für den Schlusspunkt sorgte Marcel Marcel in der 57. Minute, Österreich unterlag Tschechien 0:4.

Head Coach Roger Bader: „Die Tschechen waren genauso wie gestern schon in Wien die deutlich bessere Mannschaft. Sie spielen um die Medaillen, wir um den Klassenerhalt. Sie waren in dieser Woche bereits sehr stark besetzt, da konnten wir resultatmäßig nichts entgegensetzen, wir haben aber profitiert vom erhöhten Tempo und der Intensität, die die Spieler nicht gewohnt sind. Wir waren heute 60 Minuten am Verteidigen. Wir haben ein gutes Abwehrverhalten gezeigt und hatten mit David Kickert einen herausragenden Torhüter, aber wir kamen kaum dazu Offensive zu kreieren. Das hat zu tun mit der hohen Qualität des Gegners. Aber wir haben von den beiden Spielen profitiert.“

David Kickert: „Ich würde sagen die zwei Spiele haben uns gezeigt, wie schnell und wie intensiv die Spiele an der WM sein werden. Wir haben einige Spieler dabei die das noch nie erlebt haben. Das war ein guter Test ein gutes Training um jeden einzustimmen um zu zeigen wie wenig Zeit man am Eis hat. Die Tschechen sind nicht nur spielerisch extrem stark, sondern auch körperlich. Das haben wir gespürt. Sie haben keine Sekunde losgelassen, sind immer voll draufgefahren. Das hat uns auf jeden Fall Schwierigkeiten bereitet. Mir hat es gezeigt, dass es ein Preview sein kann, von dem was kommt. Wir müssen noch an einigen Sachen arbeiten. Ich denke es ist noch ein wenig das gewöhnen an das Tempo und das Niveau, das uns momentan noch ein wenig fehlt.“

WM-Vorbereitung

Tschechien vs. Österreich 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Fr., 24. April 2026, 17:30 Uhr, Jihlava (CZE)

Torschützen Tschechien: David Tomasek (18.), Michael Spacek (28., 46./PP), Marcel Marcel (57.)

Weitere WM-Vorbereitung

30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Österreich vs. Deutschland

02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-Partenkirchen (GER): Deutschland vs. Österreich

09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Österreich vs. Slowenien