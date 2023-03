Ã–sterreich: Marco Kasper â€“ der jÃ¼ngste Spieler des Jahres in der â€žPowerplayâ€œ-Geschichte

Wien. (PM ÖEHV) 18 Jahre jung, Champions Hockey League-Sieger, Nummer acht im NHL Draft, in 16 Länderspielen drei Tore und vier Assists – die...

Wien. (PM ÖEHV) 18 Jahre jung, Champions Hockey League-Sieger, Nummer acht im NHL Draft, in 16 Länderspielen drei Tore und vier Assists – die Rede ist von Marco Kasper, der im Vorjahr bei der Wahl zum Spieler des Jahres noch hinter Marco Rossi auf Rang zwei landete.

Mit dem Sieg bei der diesjährigen Wahl holt sich der Schweden-Legionär nicht nur seine erstmalige Auszeichnung, sondern ist zudem der jüngste Spieler des Jahres in der Geschichte dieser Wahl. Mit Anna Meixner auf Platz 2 steht auch erstmals eine Dame am Podest!

Marco Kasper: „Ich bin sehr dankbar für diese Auszeichnung. Es ist unglaublich cool, diesen Preis zu gewinnen. Spieler des Jahres zu sein und das in so jungen Jahren, bedeutet mir viel. Ich werde weiter hart arbeiten, um junge Spieler zu inspirieren und mich auch in den kommenden Jahren für diese Auszeichnung zu empfehlen.“

2022 war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert für Marco Kasper. Sein Debüt in der Kampfmannschaft von Rögle BK (SWE) gab der Kärntner bereits am 21. Jänner 2021, absolvierte 11:35 Minuten am Eis. In der Saison 2021/2022 gehörte er bereits zum Stamm der Mannschaft, erzielte in 59 Spielen inklusive Playoffs in der SHL (Svenska Hockeyligan) zehn Tore und acht Assists.

Hinzu kamen zwölf weitere Partien in der Champions Hockey League, in denen er weitere zwei Tore und vier Assists beisteuerte. Der Weg führte das Team bis ins Finale, das man am 1. März 2022 vor Heimpublikum mit einem 2:1 über Tappara Tampere (FIN) für sich entschied und den Titel davontrug.

Tampere sollte wenige Wochen später einen weiteren bedeutenden Meilenstein in seiner noch jungen Karriere markieren. In der WM-Gruppenphase zeigte Kasper mit Österreich gegen sämtliche Gegner auf, hielt mit den Topnationen voll mit, musste sich den USA erst in der Verlängerung geschlagen geben und feierte einen historischen 2:1-Sieg nach Penaltyschießen über Tschechien.

Mit dem 5:3 über Großbritannien wurde der Verbleib in der Top-Gruppe fixiert. Zu diesem Zeitpunkt war der Name Marco Kasper längst in sämtlichen Notizbüchern der NHL-Scouts vermerkt. Spätestens seine Leistungen bei der WM machten ihn zu einem heißen Kandidaten für die erste Runde.

Und so sollte es schließlich kommen: Am 7. Juli 2022 drafteten die Detroit Red Wings Marco Kasper an Position acht. NHL-Legende Steve Yzerman selbst verlautbarte den Draft des Klagenfurters.

Wenige Tage später unterschrieb er bereits seinen „Entry Level Contract“, sollte sich aber diese Saison noch weiter auf Rögle konzentrieren. Und das macht der zweithöchste rot-weiß-rote NHL-Draft der Geschichte (Anmerkung: Thomas Vanek wurde 2003 an Position fünf gedraftet) in beeindruckender Manier mit acht Toren und 15 Assists in der Meisterschaft und vier Tore und fünf Assists in der Champions Hockey League bislang.

Am 8. April wird Marco Kasper 19 Jahre alt und ist damit um 14 Tage jünger als Benjamin Baumgartner, der 2019 zum Spieler des Jahres gewählt wurde, was den Kärntner zum jüngsten „Spieler des Jahres“ der „Powerplay“-Geschichte macht.

Anna Meixner auf Position zwei

Ebenfalls in Schweden bei Brynäs IF engagiert, ist Anna Meixner die erste Dame, die es unter die Top drei schafft. In der SDHL (Svenska damhockeyligan) jagt sie die Krone in der Scorerwertung, hält aktuell bei 26 Toren und 27 Assists.

Komplettiert wird das Podest von David Reinbacher, der sich Platz 3 noch vor Peter Schneider, Dominique Heinrich und Vorjahressieger Marco Rossi sicherte.

Wahlergebnis Eishockeyspieler des Jahres 2021

1. Marco Kasper, 79 Punkte

2. Anna Meixner, 39 Punkte

3. David Reinbacher, 20 Punkte

4. Peter Schneider, 19 Punkte

5. Dominique Heinrich, 13 Punkte

6. Marco Rossi, 11 Punkte

7. Antonia Matzka, 8 Punkte

8. Bernhard Starkbaum, 7 Punkte

9. Fabio Hofer, 6 Punkte

10. Benjamin Nissner, 4 Punkte

Hall of Fame Eishockeyspieler des Jahres

• 2003 Christoph Brandner

• 2004 Thomas Vanek

• 2005 Thomas Vanek

• 2006 Thomas Vanek

• 2007 Thomas Vanek

• 2008 Thomas Koch

• 2009 Thomas Vanek

• 2010 Daniel Oberkofler (Fanwahl)

• 2011 Michael Grabner

• 2012 Bernhard Starkbaum

• 2013 Michael Raffl

• 2014 Michael Raffl

• 2015 Thomas Raffl

• 2016 Michael Grabner

• 2017 Michael Grabner

• 2018 Dominic Zwerger

• 2019 Benjamin Baumgartner

• 2020 Michael Raffl

• 2021 Marco Rossi

• 2022 Marco Kasper

