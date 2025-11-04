Ã–sterreich: Kader-Update Herren / Nachwuchs-Teams in NOR, HUN und SLO im Einsatz

Wien. (PM Ã–EHV) November-Breakt in Europas Ligen. Damit steht alles im Zeichen der Nationalteams.

Die Herren treten zum vierten Mal in FolgeÂ ab Donenrstag beim Deutschland-Cup in Landshut (GER) an, die Damen treffen in Bozen (ITA)Â auf Norwegen und die Gastgeberinnen. Auch die mÃ¤nnlichen Nachwuchsteams sind quer durch Europa bei diversen Turnieren im Einsatz.

Eine kleine Ã„nderung im Kader gibt es bei den Herren: durch den Ausfall von Benjamin Baumgartner, der zuletzt auch seinem Verein Bern in der Schweizer NLA nicht zur VerfÃ¼gung stand,Â wurde Oskar Maier von den Pioneers Vorarlberg nachnominiert. Treffpunkt fÃ¼r sÃ¤mtliche Spieler war heute Nachmittag in Landshut, wo zunÃ¤chst eine Einheit in der Kraftkammer am Programm stand.

Wie die IIHF am Wochenende verlautbarte, zÃ¤hlen die Spiele beimÂ bevorstehende Deutschland Cup bereits zum 2026 IIHF European Cup of Nations. Dieses neue Format soll nach Angaben des IIHFÂ die internationalen Spielpausen in eine Plattform fÃ¼r bedeutungsvolle, wettbewerbsorientierte LÃ¤nderspiele verwandeln.

Die IIHF wird gemeinsam mit den nationalen MitgliedsverbÃ¤nden (MNAs) weiter am Aufbau des European Cup of Nations arbeiten, mit dem langfristigen Ziel, ein nachhaltiges, marktfÃ¤higes Produkt zu entwickeln, das sowohl die Entwicklung der Spieler als auch das Fan-EngagementÂ zwischen den groÃŸen Turnieren fÃ¶rdert.

Damen treffen auf Olympia-Teilnehmer Italien

FÃ¼r das Damen-Nationalteam startet exakt ein Jahr vor der 2026 IIHF WomenÂ´s World Championship die Vorbereitung auf die Premieren-Teilnahme in der Top Division. In Bozen absolviert man ein Drei-Nationen-Turnier gegen Norwegen und Olympia-Gastgeber Italien. Head Coach Alexander BrÃ¶ms kann dabei auch auf seine KapitÃ¤nin Anna Meixner, sowie zahlreiche WM-erfahrene Spielerinnen zÃ¤hlen.

Wichtige Test fÃ¼r die U20 vor derÂ WM Divison IA im Dezember

Bei den Herren stehen ebenfalls mehrere Testspiele am Programm, fÃ¼r die U20 geht es zum Vier-Nationen-Turnier nach Norwegen. Anfang Dezember absolviert man die finale Vorbereitung auf die U20 WM Division IA, die von 7. – 13. Dezember in Bled (SLO) ausgetragen wird. Dort trifft man aufÂ Kasachstan, Norwegen, Slowenien, Frankreich und die Ukraine. „Da mÃ¼ssen wir wieder top vorbereitet sein“, erklÃ¤rt Head Coach Philipp Pinter.

Das Turnier im norwegischen Stavanger kommt da gerade recht. Mit Lettland und DÃ¤nemark sind auch zwei Nationen aus der Top Division am Start, Gastgeber Norwegen ist vor zwei Jahren von der Top Division abgestiegen und will, wie Ã–sterreich, zurÃ¼ck unter die besten zehn Nationen der Welt.

FÃ¼r die U18 geht es ebenfalls zu einem Vier-Nationen-Turnier. In Budapest (HUN) trifft man auf Slowenien, Ungarn und Italien. Im FrÃ¼hjahr 2026 kÃ¤mpft das Team von Head Coach Peter Schweda bei der WM Division IB um die RÃ¼ckkehr in die Division IA. SpÃ¤testens dort wird es zu einem Wiedersehen mit Italien kommen.

Die Spiele der U20 und U18 werden Ã¼ber streaming.krone.at live gestreamt.

Wie die U18 ist auch die U16Â im benachbarten Ausland im Einsatz. In Kranj (SLO) trifft man ebenfalls wie die U18 aufÂ Slowenien, Ungarn und Italien.

Spieltermine Nachwuchs

U20 Herren

Vier-Nationen-Turnier, 06. – 08. November 2025, Stavanger (NOR)

Livestream auf streaming.krone.at

06.11., 15:00 Uhr: Lettland vs. Ã–sterreich

07.11., 19:00 Uhr: Ã–sterreich vs. Norwegen

08.11., 12:00 Uhr: DÃ¤nemark vs. Ã–sterreich

U18 Herren

Vier-Nationen-Turnier, 06. – 08. November 2025, Budapest (HUN)

Livestream auf streaming.krone.at

06.11., 15:00 Uhr: Ã–sterreich vs. Slowenien

07.11., 18:30 Uhr: Ungarn vs. Ã–sterreich

08.11., 11:00 Uhr: Italien vs. Ã–sterreich

U16 Herren

Vier-Nationen-Turnier, 07. – 09. November 2025, Kranj (SLO)

07.11., 15:30 Uhr: Ã–sterreich vs. Italien

08.11., 15:00 Uhr: Ungarn vs. Ã–sterreich

09.11., 13:00 Uhr: Slowenien vs. Ã–sterreich

Drei-Nationen-Turnier Damen

Norwegen vs. Ã–sterreich

Sa., 08. November 2025, 15:10 Uhr, Bozen (ITA)

Livestream

Ã–sterreich vs. Italien

So., 09. November 2025, 13:00 Uhr, Bozen (ITA)

Livestream

Deutschland-Cup 2025 Herren

– 09. November 2025, Landshut (GER)

Ã–sterreich vs. Slowakei

Do., 06. November 2025, 12:15 Uhr, live auf ORF SPORT +

Deutschland vs. Ã–sterreich

Sa., 08. November 2025, 18:45 Uhr, live auf ORF SPORT +

Lettland vs. Ã–sterreich

So., 09. November 2025, 11:00 Uhr, live auf ORF SPORT +

Kader

Name Vorname Pos GrÃ¶ÃŸe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 119 0 0 2 31 TOLVANEN Atte GK 182,0 84,0 23.11.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 3 0 0 0 1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 26 0 0 0 5 HACKL Dominic D 186,0 86,0 08.11.96 L EV Vienna Capitals (AUT) 39 0 1 14 8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.01 R EC-KAC (AUT) 47 1 3 25 2 SABLATTNIG Tobias D 183,0 79,0 14.05.03 L EC-KAC (AUT) 6 0 0 4 4 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 64 3 5 24 6 SÃ–LLINGER Patrick D 186,0 93,0 05.08.04 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 12 0 0 10 24 STAPELFELDT Paul D 197,0 100,0 20.09.98 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 37 0 0 14 25 UNTERWEGER Clemens D 183,0 85,0 01.04.92 L EC-KAC (AUT) 91 6 24 32 32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 112 4 16 62 14 ZÃœNDEL Kilian D 180,0 80,0 17.01.01 R Moser Medical Graz99ers (AUT) 71 2 6 26 26 ACHERMANN Oliver F 195,0 93,0 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 47 2 3 4 21 HAUDUM Lukas F 183,0 86,0 21.05.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 130 31 34 48 27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.00 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 73 8 2 16 28 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 63 10 14 20 15 KAINZ Lukas F 184,0 87,0 02.09.95 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 54 4 11 10 13 MAIER Oskar F 178,0 78,0 05.02.02 L ‚Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 3 0 0 0 7 NISSNER Benjamin F 181,0 80,0 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 51 8 10 24 19 ROHRER Vinzenz F 178,0 73,0 09.09.04 R ZSC Lions (SUI) 30 5 6 39 3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 89 23 34 40 10 SCHWINGER Simeon F 182,0 75,0 07.10.97 L EC-KAC (AUT) 36 2 0 18 9 SINTSCHNIG Paul F 185,0 77,0 11.03.09 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 0 0 0 0 23 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 46 7 8 35 16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.96 L HC AmbrÃ¬-Piotta (SUI) 98 25 35 51 Ã˜ 184,4 84,4 26,6 1347 141 212 518

