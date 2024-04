Ã–sterreich: Gute Leistung bleibt unbelohnt – knappe 2:3-Niederlage gegen WM-Gastgeber Tschechien

Wien. (PM ÖEHV) Österreichs Herreneishockey Nationalteam liefert im zweiten Test gegen den favorisierten WM-Gastgeber Tschechien in Linz phasenweise eine sehr gute Leistung ab und...

Die Tore für die ÖEHV-Auswahl erzielten Nico Feldner (14.) und Leon Wallner (58.). Am Ende gab es Standing Ovations für die rot-weiß-roten Cracks in der LINZ AG Eisarena.

Österreich verkauft sich gegen Tschechien teuer.

„Es war in Budweis schon vieles sehr gut, das Resultat war ein wenig zu hoch. Wir haben dort schon vieles umgesetzt von dem was wir uns vorgenommen haben. Nämlich ein aggressiveres Spiel in der eigenen Zone. Aber heute war das nochmals eine Steigerung. Das erste und dritte Drittel war schon sehr gut“, resümierte Head Coach Roger Bader die zweiten 60 Minuten in dieser Woche gegen WM-Gastgeber Tschechien.

Nico Feldner brachte Österreich in der 14. Minute in Führung, kurz vor der ersten Pause hatte man dann noch den Ausgleich hinzunehmen. Bis dahin hielt man mit dem sechsfachen Weltmeister gut mit, wusste das Aufbauspiel zu stören und speziell in der eigenen Zone immer wieder Scheibengewinne zu verzeichnen.

Im Mitteldrittel hatten unsere Nachbarn dann Oberwasser, gingen zunächst im Powerplay in Führung und erhöhten nach 30 Minuten auf 3:1. Im Schlussdrittel konnte Österreich nochmals zulegen und abermals in der eigenen Zone und mit dem prolongierten geradlinigen Spiel überzeugen. Die Belohnung: Leon Wallner traf in der 58. Minute zu 2:3, was dem Team am Ende Standing Ovations einbrachte.

Leon Wallner: „Das Spiel war sehr strukturier. Wir haben einen großen Schritt nach vorne machen können. Das müssen wir mitnehmen für die nächsten Wochen. Das Tor war von meinen Mitspielern schön herausgespielt. Ich habe nur vollendet. Wäre die Partie noch ein paar Minuten länger gegangen, hätten wir vielleicht noch den Ausgleich erzielt.“