Ã–sterreich geht mit zwÃ¶lf neuen Spielern in die zweite Vorbereitungswoche

Wien. (PM Ã–EHV) Nach den beiden Testspielen gegen Lettland in der ersten Vorbereitungswoche auf die WM 2026, stoÃŸen am Sonntag insgesamt zwÃ¶lf neue Spieler zum Nationalteam fÃ¼r die zweite Woche und das Spiel gegen Italien in Feldkirch.

Zudem stockt Head Coach Roger Bader den Kader von 21 auf 25 Feldspieler auf und hat bereits frÃ¼hzeitig mit David Kickert, Atte Tolvanen und Florian Vorauer das mutmaÃŸliche TorhÃ¼ter-Trio fÃ¼r die WM dabei. Das Spiel gegen Italien kommenden Donnerstag um 19:00 Uhr wird live auf ORF SPORT + Ã¼bertragen, Â Tickets sind Ã¼ber den Ã–EHV-Ticketshop erhÃ¤ltlich.

„Durch das frÃ¼he Aus des EC Red Bull Salzburg und EC-KAC stehen uns frÃ¼hzeitig zahlreiche WM-Kandidaten zur VerfÃ¼gung. Daher kÃ¶nnen wir bereits in der zweiten Woche der WM-Vorbereitung den Kader auf fÃ¼nf BlÃ¶cke erhÃ¶hen“, erklÃ¤rt Head Coach Roger Bader, der betont, dass es fÃ¼r niemanden ein Fixticket fÃ¼r die WM gibt: „Jeder muss sich beweisen und zeigen, dass er ins WM-Team gehÃ¶rt, unabhÃ¤ngig davon, obÂ er bereits eine WM gespielt hat oder nicht.“

Speziell von den jungen Spielern erwartet sich der Schweizer, dass sie Gas geben und um ihren Platz kÃ¤mpfen. In dieser Formation wird das Nationalteam voraussichtlich auch in der dritten Vorbereitungswoche zusammenkommen, in der man in Wien Tschechien empfÃ¤ngt. AbhÃ¤ngig vom Verlauf des Finales in der win2day ICE Hockey League zwischen den Moser Medical Graz99ers und dem HC Falkensteiner Pustertal, werden frÃ¼hestens in der vierten Woche die weiteren WM-Kandidaten der 99ers zum Nationalteam stoÃŸen.

„Von Feldkirch nach Wien wird es wohl keine groÃŸen Wechsel geben“, bekrÃ¤ftigt Roger Bader. Gegen Italien erwartet der Head Coach, „dass wir ein gutes Spiel spielen und von den Spielern, dass sie darum kÃ¤mpfen, sich fÃ¼r die zweite Phase, die ab Camp #4 beginnt, zu qualifizieren.“

Kader WM-Vorbereitung Camp #2

Name Vorname Pos GrÃ¶ÃŸe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 121 0 0 2 31 TOLVANEN Atte GK 182,0 84,0 23.11.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 5 0 0 0 1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.99 L EC KAC (AUT) 30 0 0 0 5 HACKL Dominic D 186,0 86,0 08.11.96 L EV Vienna Capitals (AUT) 44 0 3 14 10 KLASSEK Thomas D 182,0 83,0 18.02.2005 L RPI Engineers (USA) 8 0 0 2 12 MAIER David D 187,0 85,0 12.01.00 R EC KAC (AUT) 82 2 10 61 8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.01 R EC KAC (AUT) 50 1 4 25 4 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 71 3 7 24 9 SÃ–LLINGER Patrick D 186,0 93,0 05.08.04 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 19 1 0 16 13 STEFFLER Devin D 185,0 80,0 14.07.00 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 2 0 0 0 25 UNTERWEGER Clemens D 183,0 85,0 01.04.92 L EC KAC (AUT) 91 6 24 32 27 WIMMER Philipp D 193,0 93,0 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 40 0 1 35 32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 119 6 19 62 28 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 66 10 14 20 18 KOSCHEK Felix F 185,0 80,0 23.10.05 L EV Vienna Capitals (AUT) 2 0 1 0 20 NEUBAUER Henrik F 183,0 90,0 15.04.97 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 29 1 4 0 26 NEUMANN Johannes F 175,0 82,0 10.05.06 L RÃ¶gle BK (SWE) 2 1 0 0 7 NISSNER Benjamin F 181,0 80,0 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 55 10 14 24 24 REBERNIG Maximilian F 192,0 97,0 03.09.00 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 19 1 1 10 21 SCHERZER Ian F 181,0 89,0 03.07.05 L RPI Engineers (USA) 9 1 2 2 3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 92 25 36 42 23 SCHWINGER Simeon F 182,0 75,0 07.10.97 L EC KAC (AUT) 41 2 1 20 15 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 51 9 9 39 19 VAN EE Finn F 180,0 83,0 12.01.03 L EC KAC (AUT) 4 0 0 0 22 WALLENTA Elias F 182,0 85,0 04.01.99 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 10 0 1 2 11 WALLNER Leon F 185,0 88,0 01.07.02 R EV Vienna Capitals (AUT) 25 4 3 2 2 WASCHNIG David F 180,0 79,0 24.04.07 L EC KAC (AUT) 4 0 0 0 16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.96 L HC AmbrÃ¬-Piotta (SUI) 101 26 36 51 Ã˜ 183,7 84,6 26,0 1192 109 190 485