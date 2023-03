Ã–sterreich: Erstes Team-Camp mit jeder Menge WM-Erfahrung und vier DebÃ¼tanten

Von 3. – 6. April absolvieren Österreichs Herren das erste von insgesamt fünf Teamcamps auf dem Weg zur WM 2023 in Tampere (FIN) und...

Von 3. – 6. April absolvieren Österreichs Herren das erste von insgesamt fünf Teamcamps auf dem Weg zur WM 2023 in Tampere (FIN) und Riga (LAT). Mit dabei bereits acht Spieler mit A-WM-Erfahrung, sowie vier Debütanten. Erster Testspielgegner am 6. April, 17:30 Uhr live auf ORF Sport+, in Villach ist mit Slowenien der Aufsteiger von 2022 in die Top Division. Tickets sind HIER erhältlich.

Benjamin Baumgartner ist einer von acht Spielern, die bereits bei einer A-WM aufliefen und 2023 vom ersten Teamcamp an dabei sind – Copyright: Helmut Huppmann

Bernd Wolf, Benjamin Baumgartner, David Madlener, Erik Kirchschläger, Kilian Zündel, Nico Feldner, Dominic Zwerger, Raphael Wolf – gleich acht Spieler mit A-WM-Erfahrung stehen Teamchef Roger Bader bereits in Woche 1 der WM-Vorbereitung zur Verfügung. Mit David Reinbacher ist auch Österreichs nächste Hoffnung für den NHL-Draft von Beginn weg dabei.

Im aktuellen 23-Mann Kader finden sich mit Henrik Neubauer, Senna Peeters, Maximilian Rebernig und Elias Wallenta auch vier Debütanten, die eine erste Chance erhalten sich für weitere Aufgaben zu empfehlen.

Head Coach Roger Bader: „Wie üblich, sind zum Auftakt jene Spieler einberufen, die mit ihren Clubs in den Playoffs bereits ausgeschieden sind. Wir wollen, dass sich die Spieler in der kurzen Zeit aufdrängen und von ihrer besten Seite zeigen. Jeder weiß, dass es sich lohnt von Anfang an Gas zu geben. Jeder Spieler, der jetzt einberufen ist, hat eine Chance an der WM teilzunehmen. Wir hatten im Vorjahr Spieler, die den ganzen Weg vom ersten Teamcamp bis zur WM gegangen sind.“

Fünf Trainingseinheiten sind eingeplant, krönender Abschluss bildet das Testspiel gegen Slowenien. Das letzte Aufeinandertreffen im November 2021 endete mit einem 2:1-Sieg für Österreich nach Verlängerung. Im Vorjahr fungierten unsere Nachbarn als Gastgeber für die WM Division IA, die man mit vier Siegen aus vier Spielen klar für sich entschied und bei der diesjährigen A-WM in Gruppe B antritt.

Spielverlegungen von Tschechien und Slowakei

Das Auswärtsspiel gegen Tschechien am 29. April wurde von Budweis nach Brünn verlegt. Auch das für 6. Mai in Bratislava angesetzte letzte Testspiel vor dem Abflug nach Finnland findet statt in der slowakischen Hauptstadt nun in Trencin statt.

Bereits in der Vorwoche gab man bekannt, dass auch das Heimspiel gegen Tschechien verlegt wird. Neuer Austragungsort ist Wien. Bereits gekaufte Tickets für Linz können über Ö-Ticket refundiert werden. Tickets für Wien sind ab sofort über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich.

Termine und Spielplan WM-Vorbereitung

Teamcamp 1

2. – 6. April 2023, Villach

Teamcamp 2

9. – 14. April 2023, Innsbruck

Teamcamp 3

17. – 22. April 2023, Deggendorf (GER)

Teamcamp 4

25. – 29. April 2023, Wien

Teamcamp 5

2. – 6. Mai 2023, Kapfenberg

Testspiele

(vorbehaltlich etwaiger Änderungen)

Österreich vs. Slowenien

Do., 6. April 2023, 17:30 Uhr, Villach

Live auf ORF Sport+

Italien vs. Österreich

Mi., 12. April 2023, 19:30 Uhr, Bruneck (ITA)

Live auf LIVE.eishockey.at

Österreich vs. Italien

Fr., 14. April 2023, 17:30 Uhr, Innsbruck

Live auf LIVE.eishockey.at

Deutschland vs. Österreich

Do., 20. April 2023, 19:30 Uhr, Deggendorf (GER)

Live auf ORF Sport+

Deutschland vs. Österreich

Sa., 22. April 2023, 17:00 Uhr, Landshut (GER)

Live auf LIVE.eishockey.at

Österreich vs. Tschechien

Do., 27. April 2023, 18:30 Uhr, Wien

Live auf ORF Sport+

Tschechien vs. Österreich

Sa., 29. April 2023, 16:00 Uhr, Brünn (CZE)

Live auf ORF Sport+

Österreich vs. Slowakei

Do., 4. Mai 2023, 18:30 Uhr, Kapfenberg

Live auf ORF Sport+

Slowakei vs. Österreich

Sa., 6. Mai 2023, 16:00 Uhr, Trencin (SVK)

Live auf ORF Sport+

86th IIHF Ice Hockey World Championship

Mai 2023 – 28. Mai 2023, Tampere (FIN) und Riga (LAT)

Gruppe A, Tampere: Finnland, USA, Schweden, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Österreich, Ungarn

Gruppe B, Riga: Kanada, Tschechien, Schweiz, Slowakei, Lettland, Norwegen, Kasachstan, Slowenien

Spielplan

Datum und Uhrzeit beziehen sich auf unsere heimische Zeitzone, in Klammer ist die Ortszeit angefügt.

Frankreich vs. Österreich

Sa., 13. Mai 2023, 11:20 Uhr (12:20 Uhr)

Schweden vs. Österreich

So., 14. Mai 2023, 19:20 Uhr (20:20 Uhr)

Dänemark vs. Österreich

Di., 16. Mai 2023, 15:20 Uhr (16:20 Uhr)

USA vs. Österreich

Mi., 17. Mai 2023, 15:20 Uhr (16:20 Uhr)

Österreich vs. Deutschland

Fr., 19. Mai 2023, 19:20 Uhr (20:20 Uhr)

Österreich vs. Finnland

Sa., 20. Mai 2023, 15:20 Uhr (16:20 Uhr)

Österreich vs. Ungarn

Mo., 22. Mai 2023, 19:20 Uhr (20:20 Uhr)

Alle Infos und den kompletten Spielplan finden Sie unter www.iihf.com

Kader Teamcamp #1 Villach

# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein GP G A PIM 31 MADLENER David GK 187 88 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 60 0 0 4 29 SCHMIDT Alexander GK 178 78 26.02.00 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 12 0 0 2 30 WIESER Nicolas GK 183 78 30.08.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 1 0 0 0 3 KERNBERGER Michael D 184 88 24.01.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 13 0 0 12 28 KIRCHSCHLÄGER Erik D 178 79 04.02.96 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 60 2 8 10 8 LINDNER Luis D 180 71 16.05.01 L American International College (USA) 4 0 1 0 25 REINBACHER David D 189 85 25.10.04 R EHC Kloten (SUI) 2 0 1 0 23 SCHNETZER Ramon D 178 83 12.08.96 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 27 1 3 10 5 WOLF Raphael D 200 102 29.12.95 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 14 0 3 12 32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 58 2 10 30 14 ZÜNDEL Kilian D 179 80 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 35 2 3 14 18 BAUMGARTNER Benjamin F 176 78 22.04.00 L SC Bern (SUI) 33 3 12 14 13 BRETSCHNEIDER Niklas F 176 87 22.09.99 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 5 0 1 2 15 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 18 2 2 2 6 GAFFAL Stefan F 182 80 24.11.96 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 16 2 4 2 10 HERBURGER Raphael F 178 75 02.01.89 L HC Lugano (SUI) 93 15 24 66 20 MAXA Felix F 187 90 14.11.97 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 20 1 1 12 19 NEUBAUER Henrik F 183 90 15.04.97 R Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) 0 0 0 0 21 PEETERS Senna F 185 87 14.06.02 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 0 0 0 0 26 REBERNIG Maximilian F 191 87 03.09.00 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 0 0 0 0 9 ROMIG Emilio F 175 81 19.09.92 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 2 0 0 0 2 WALLENTA Elias F 181 77 04.01.99 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 0 0 0 0 16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 47 12 12 29 ∅ 182,6 83,9 24,9 520 42 85 221