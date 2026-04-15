Ã–sterreich empfÃ¤ngt Italien: Vorfreude auf erstes Heimspiel

Mit einem Sieg startete die Ã–EHV-Auswahl vergangene Woche in die Vorbereitung auf die WM 2026.

Am Sonntag traf sich das Nationalteam zum Start der zweiten Woche in Feldkirch, wo man am Donnerstag, 19:00 Uhr live auf ORF SPORT +, Italien empfÃ¤ngt. Und nicht nur bei den Vorarlbergern im Team ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel groÃŸ. Das weitere Programm: Kommende Woche geht es in Wien gegen Tschechien, danach folgt in Zell am See das Duell mit Deutschland und am 9. Mai empfÃ¤ngt man in Klagenfurt Slowenien.Â Tickets fÃ¼r sÃ¤mtliche Heimspiele sind Ã¼ber den Ã–EHV-Ticketshop erhÃ¤ltlich.

Erstmals und damit zu einem ungewohnt frÃ¼hen Zeitpunkt in der WM-Vorbereitung, steht Head Coach Roger Bader das vermutliche TorhÃ¼ter-Trio Kickert, Tolvanen und Vorauer,Â zur VerfÃ¼gung. Durch das frÃ¼he Aus des EC Red Bull Salzburg und des EC-KAC in der win2day ICE Hockey League, ist der Kader generell gespickt mit WM-erfahrenen Spielern. Doch selbst diese mÃ¼ssen sich Woche fÃ¼r Woche beweisen, um am Ende die Reise nach ZÃ¼rich antreten zu dÃ¼rfen, Roger Bader:Â „Jeder mussÂ zeigen, dass er ins WM-Team gehÃ¶rt, unabhÃ¤ngig davon, obÂ er bereits eine WM gespielt hat oder nicht.“

BeflÃ¼geln sollen zusÃ¤tzlich die Auftritte auf heimischem Eis. Den Anfang macht man diesen Donnerstag gegen Italien, das nach drei Jahren in der Division IA heuer erstmals wieder bei der A-WM antritt und dafÃ¼r wertvolle Erfahrungen bei den Olympischen Spielen sammeln durfte. Der Auftritt in Feldkirch ist der erste seit 14 Jahren! Am 11. und 12. April 2012 absolvierte man die finalen Testspiele gegen die Schweiz vor der WM Division IA. Und Vorarlberg ist heiÃŸ auf dieses Comeback. Der Ticketverkauf lief von Beginn an hervorragend, Verein und Landesverband klemmten sich voll dahinter. Aktuell sind nur noch wenige Tickets erhÃ¤ltlich.

Mit Dominic Zwerger, Ramon Schnetzer, Simeon Schwinger undÂ Elias Wallenta sind vierÂ Vorarlberger am Start. FÃ¼r Zwerger wird das Spiel gegen Italien Ã¼berhaupt sein erster Auftritt in Feldkirch im Herren-Bereich und er wird vor dem Spiel fÃ¼r sein 100. LÃ¤nderspiel, das er im Rahmen des Deutschland Cup gegen den Gastgeber absolvierte. Die Vorfreude der vierÂ Protagonisten ist naturgemÃ¤ÃŸ groÃŸ, dÃ¼rfen sie auf die UnterstÃ¼tzungÂ von Familie und Freunden setzen. Auch bei den Ã¼brigen Spielern freut man sich auf die heimischen Fans und den ersten Test auf Ã¶sterreichischem Eis.

Mit Italien hat man einen Gegner vor der Brust, fÃ¼r den die gleichen Voraussetzungen wie bei Ã–sterreich gelten: beide Nationen bereiten sich auf die A-WM vor, testen und sichten Spieler und warten noch auf die Finalisten der win2day ICE Hockey League.

Kader WM-Vorbereitung Camp #2

Name Vorname Pos GrÃ¶ÃŸe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 121 0 0 2 31 TOLVANEN Atte GK 182,0 84,0 23.11.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 5 0 0 0 1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.99 L EC KAC (AUT) 30 0 0 0 5 HACKL Dominic D 186,0 86,0 08.11.96 L EV Vienna Capitals (AUT) 44 0 3 14 10 KLASSEK Thomas D 182,0 83,0 18.02.2005 L RPI Engineers (USA) 8 0 0 2 12 MAIER David D 187,0 85,0 12.01.00 R EC KAC (AUT) 82 2 10 61 8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.01 R EC KAC (AUT) 50 1 4 25 4 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 71 3 7 24 9 SÃ–LLINGER Patrick D 186,0 93,0 05.08.04 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 19 1 0 16 13 STEFFLER Devin D 185,0 80,0 14.07.00 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 2 0 0 0 25 UNTERWEGER Clemens D 183,0 85,0 01.04.92 L EC KAC (AUT) 91 6 24 32 27 WIMMER Philipp D 193,0 93,0 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 40 0 1 35 32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 119 6 19 62 28 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 66 10 14 20 18 KOSCHEK Felix F 185,0 80,0 23.10.05 L EV Vienna Capitals (AUT) 2 0 1 0 20 NEUBAUER Henrik F 183,0 90,0 15.04.97 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 29 1 4 0 26 NEUMANN Johannes F 175,0 82,0 10.05.06 L RÃ¶gle BK (SWE) 2 1 0 0 7 NISSNER Benjamin F 181,0 80,0 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 55 10 14 24 24 REBERNIG Maximilian F 192,0 97,0 03.09.00 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 19 1 1 10 21 SCHERZER Ian F 181,0 89,0 03.07.05 L RPI Engineers (USA) 9 1 2 2 3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 92 25 36 42 23 SCHWINGER Simeon F 182,0 75,0 07.10.97 L EC KAC (AUT) 41 2 1 20 15 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 51 9 9 39 19 VAN EE Finn F 180,0 83,0 12.01.03 L EC KAC (AUT) 4 0 0 0 22 WALLENTA Elias F 182,0 85,0 04.01.99 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 10 0 1 2 11 WALLNER Leon F 185,0 88,0 01.07.02 R EV Vienna Capitals (AUT) 25 4 3 2 2 WASCHNIG David F 180,0 79,0 24.04.07 L EC KAC (AUT) 4 0 0 0 16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.96 L HC AmbrÃ¬-Piotta (SUI) 101 26 36 51 Ã˜ 183,7 84,6 26,0 1192 109 190 485