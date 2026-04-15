Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Ã–sterreich / Ã–EHV Ã–sterreich empfÃ¤ngt Italien: Vorfreude auf erstes Heimspiel
Ã–sterreich / Ã–EHV

Ã–sterreich empfÃ¤ngt Italien: Vorfreude auf erstes Heimspiel

15. April 20263 Mins read34
Share
Simeon Schwinger von Team Ã–sterreich - Â© City-Press
Share

Mit einem Sieg startete die Ã–EHV-Auswahl vergangene Woche in die Vorbereitung auf die WM 2026.

Am Sonntag traf sich das Nationalteam zum Start der zweiten Woche in Feldkirch, wo man am Donnerstag, 19:00 Uhr live auf ORF SPORT +, Italien empfÃ¤ngt. Und nicht nur bei den Vorarlbergern im Team ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel groÃŸ. Das weitere Programm: Kommende Woche geht es in Wien gegen Tschechien, danach folgt in Zell am See das Duell mit Deutschland und am 9. Mai empfÃ¤ngt man in Klagenfurt Slowenien.Â Tickets fÃ¼r sÃ¤mtliche Heimspiele sind Ã¼ber den Ã–EHV-Ticketshop erhÃ¤ltlich.

Erstmals und damit zu einem ungewohnt frÃ¼hen Zeitpunkt in der WM-Vorbereitung, steht Head Coach Roger Bader das vermutliche TorhÃ¼ter-Trio Kickert, Tolvanen und Vorauer,Â zur VerfÃ¼gung. Durch das frÃ¼he Aus des EC Red Bull Salzburg und des EC-KAC in der win2day ICE Hockey League, ist der Kader generell gespickt mit WM-erfahrenen Spielern. Doch selbst diese mÃ¼ssen sich Woche fÃ¼r Woche beweisen, um am Ende die Reise nach ZÃ¼rich antreten zu dÃ¼rfen, Roger Bader:Â „Jeder mussÂ zeigen, dass er ins WM-Team gehÃ¶rt, unabhÃ¤ngig davon, obÂ er bereits eine WM gespielt hat oder nicht.“

BeflÃ¼geln sollen zusÃ¤tzlich die Auftritte auf heimischem Eis. Den Anfang macht man diesen Donnerstag gegen Italien, das nach drei Jahren in der Division IA heuer erstmals wieder bei der A-WM antritt und dafÃ¼r wertvolle Erfahrungen bei den Olympischen Spielen sammeln durfte. Der Auftritt in Feldkirch ist der erste seit 14 Jahren! Am 11. und 12. April 2012 absolvierte man die finalen Testspiele gegen die Schweiz vor der WM Division IA. Und Vorarlberg ist heiÃŸ auf dieses Comeback. Der Ticketverkauf lief von Beginn an hervorragend, Verein und Landesverband klemmten sich voll dahinter. Aktuell sind nur noch wenige Tickets erhÃ¤ltlich.

Mit Dominic Zwerger, Ramon Schnetzer, Simeon Schwinger undÂ Elias Wallenta sind vierÂ Vorarlberger am Start. FÃ¼r Zwerger wird das Spiel gegen Italien Ã¼berhaupt sein erster Auftritt in Feldkirch im Herren-Bereich und er wird vor dem Spiel fÃ¼r sein 100. LÃ¤nderspiel, das er im Rahmen des Deutschland Cup gegen den Gastgeber absolvierte. Die Vorfreude der vierÂ Protagonisten ist naturgemÃ¤ÃŸ groÃŸ, dÃ¼rfen sie auf die UnterstÃ¼tzungÂ von Familie und Freunden setzen. Auch bei den Ã¼brigen Spielern freut man sich auf die heimischen Fans und den ersten Test auf Ã¶sterreichischem Eis.

Mit Italien hat man einen Gegner vor der Brust, fÃ¼r den die gleichen Voraussetzungen wie bei Ã–sterreich gelten: beide Nationen bereiten sich auf die A-WM vor, testen und sichten Spieler und warten noch auf die Finalisten der win2day ICE Hockey League.

Kader WM-Vorbereitung Camp #2

  Name Vorname Pos GrÃ¶ÃŸe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM
                         
30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 121 0 0 2
31 TOLVANEN Atte GK 182,0 84,0 23.11.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 5 0 0 0
1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.99 L EC KAC (AUT) 30 0 0 0
                         
5 HACKL Dominic D 186,0 86,0 08.11.96 L EV Vienna Capitals (AUT) 44 0 3 14
10 KLASSEK Thomas D 182,0 83,0 18.02.2005 L RPI Engineers (USA) 8 0 0 2
12 MAIER David D 187,0 85,0 12.01.00 R EC KAC (AUT) 82 2 10 61
8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.01 R EC KAC (AUT) 50 1 4 25
4 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 71 3 7 24
9 SÃ–LLINGER Patrick D 186,0 93,0 05.08.04 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 19 1 0 16
13 STEFFLER Devin D 185,0 80,0 14.07.00 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 2 0 0 0
25 UNTERWEGER Clemens D 183,0 85,0 01.04.92 L EC KAC (AUT) 91 6 24 32
27 WIMMER Philipp D 193,0 93,0 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 40 0 1 35
32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 119 6 19 62
                         
28 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 66 10 14 20
18 KOSCHEK Felix F 185,0 80,0 23.10.05 L EV Vienna Capitals (AUT) 2 0 1 0
20 NEUBAUER Henrik F 183,0 90,0 15.04.97 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 29 1 4 0
26 NEUMANN Johannes F 175,0 82,0 10.05.06 L RÃ¶gle BK (SWE) 2 1 0 0
7 NISSNER Benjamin F 181,0 80,0 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 55 10 14 24
24 REBERNIG Maximilian F 192,0 97,0 03.09.00 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 19 1 1 10
21 SCHERZER Ian F 181,0 89,0 03.07.05 L RPI Engineers (USA) 9 1 2 2
3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 92 25 36 42
23 SCHWINGER Simeon F 182,0 75,0 07.10.97 L EC KAC (AUT) 41 2 1 20
15 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 51 9 9 39
19 VAN EE Finn F 180,0 83,0 12.01.03 L EC KAC (AUT) 4 0 0 0
22 WALLENTA Elias F 182,0 85,0 04.01.99 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 10 0 1 2
11 WALLNER Leon F 185,0 88,0 01.07.02 R EV Vienna Capitals (AUT) 25 4 3 2
2 WASCHNIG David F 180,0 79,0 24.04.07 L EC KAC (AUT) 4 0 0 0
16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.96 L HC AmbrÃ¬-Piotta (SUI) 101 26 36 51
                         
  Ã˜ 183,7 84,6 26,0     1192 109 190 485
Auch interessant:
Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

Folgt uns
606
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Jungadler um Tim Detig feiern Siege in KÃ¶ln - Â© by EH-Mag. (DR) Previous post Tim Detig verlÃ¤ngert in Leipzig

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Ã–sterreich / Ã–EHV

Ã–sterreich geht mit zwÃ¶lf neuen Spielern in die zweite Vorbereitungswoche

Wien. (PM Ã–EHV) Nach den beiden Testspielen gegen Lettland in der ersten...

By12. April 2026
Ã–sterreich / Ã–EHV

Ã–sterreich unterliegt Lettland nach hartem Kampf 0:1

Riga. (PM Ã–EHV) FÃ¼r die Gastgeber ist es die Revanche fÃ¼r das...

By10. April 2026
Ã–sterreich / Ã–EHV

Ã–sterreich startet mit 4:3-Sieg Ã¼ber Lettland in die WM-Vorbereitung

Riga. (PM Ã–EHV) Auftakt nach MaÃŸ fÃ¼r Ã–sterreichs Herreneishockey Nationalteam in die...

By8. April 2026
Ã–sterreich / Ã–EHV

WM-Vorbereitung: Ã–sterreichs Headcoach Bader stockt Kader auf 25 Mann auf

Wien. (PM Ã–EHV) Kurz vor Beginn des ersten Teamcamps in der Vorbereitung...

By6. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten