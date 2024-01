Ã–sterreich: Der Eishockey JahresrÃ¼ckblick und Ausblick des Ã–EHV

Artikel anhören Wien. (PM ÖEHV) 2023 war geprägt vom Klassenerhalt der jeweiligen A-Nationalteams, wie auch der U18-Auwahlen der Damen und Herren. 2024 erwarten Fans,...

Wien. (PM ÖEHV) 2023 war geprägt vom Klassenerhalt der jeweiligen A-Nationalteams, wie auch der U18-Auwahlen der Damen und Herren.

2024 erwarten Fans, Partner und Sponsoren besondere Highlights mit der Heim-WM der Damen im April in Klagenfurt, dem hochkarätigen Vorbereitungsprogramm der Herren auf die WM 2024 und der WM selbst.

Während die männliche U20-Auswahl Anfang Jänner von der Top Division in die Division IA abstieg, hielt das U18-Damenteam wenig später bei der WM Division IA in Italien erfolgreich die Klasse. Der nachrückende Jahrgang (U16) belegte beim European Youth Olympic Festival Platz 5, während dem Team von U18-Herren Head Coach Philipp Pinter bei der WM Division IB nach Siegen über Estland, Slowenien, Italien und Südkorea der Aufstieg gelang.

Im Mai rückte schließlich das A-Nationalteam zum Saison-Highlight bei der WM 2023 in Tampere (FIN) ein, wo man Frankreich zum Auftakt nach Verlängerung 1:2 unterlag und nach Niederlagen gegen Schweden, Dänemark und die USA, den späteren Vize-Weltmeister Deutschland beim 2:4 an den Rand einer Niederlage drängte. Nachdem man sich Gastgeber Finnland 1:3 beugen musste, ging es im abschließenden Spiel gegen Ungarn um den Klassenerhalt. Und da behielt das Team von Head Coach Roger Bader nach dem 3:3 nach regulärer Spielzeit und Verlängerung im Penaltyschießen die Nerven. Bernhard Starkbaum ließ keinen weiteren Gegentreffer mehr zu, Manuel Ganahl erzielte das Game Winning Goal und Dominique Heinrich legte noch einen drauf.

David Reinbacher zeigte über die gesamte WM seine Qualitäten und dass er hart im Nehmen ist. Nach einem erlittenen Doppelcheck im Spiel gegen Schweden, fiel der Verteidiger kurzzeitig aus, kam aber gegen Deutschland wieder zurück. Ende Juni folgte für den Vorarlberger nach dem geschafften Klassenerhalt das nächste Karriere-Highlight: beim NHL-Draft in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee wurde Reinbacher an fünfter Stelle von den Montreal Canadiens gepickt und ist damit gemeinsam mit Thomas Vanek (2003) der höchste österreichische NHL-Draft der Geschichte.

Apropos Draft: Theresa Schafzahl wurde in der neu geschaffenen Professional Women´s Hockey League beim ersten Draft der Geschichte vergangenen September an Position 39 von Boston gepickt.

Kurz zuvor, im August 2023, ging es für das Damen-Nationalteam zur WM Division IA nach China, wo der Gastgeber der sich die Ausrichtung des Turnieres auf drei Jahre gesichert hatte, prompt den Aufstieg schaffte. Österreich beendete die WM auf Rang 3 und zögerte wenige Wochen später keine Sekunde damit eine Bewerbung für die nächstjährige WM Division IA abzugeben.

Am 6. Oktober erhielt Österreich schließlich beim IIHF Kongress in Portugal den Zuschlag zur Ausrichtung der 2024 IIHF Ice Hockey Women´s World Championship Division IA. Von 21. – 27. April wird man in Klagenfurt um den erstmaligen Aufstieg in die Top Division spielen.

Das Jahr 2023 wurde vom U20 Herren-Nationalteam eröffnet, das Team von Head Coach Philipp Pinter, der im Sommer zum neuen U20 Head Coach bestellt wurde und seither sowohl als Cheftrainer der U18 als auch der U20 fungiert, absolvierte auch das letzte große Turnier des Jahres. Bei der WM Division IA in Budapest hielt man mit Siegen über Ungarn, Japan und den Aufsteiger in die Top Division Kasachstan souverän die Klasse.

Das Herren-Nationalteam holte sich beim Comeback des Österreich Cup den Turniersieg und die Damen schlossen das Jahr Freitag und Samstag mit einem Doppel gegen das US College Middlebury Panthers ab.

Neue und bewährte Partner

Wirtschaftlich konnte der ÖEHV im Rahmen der WM-Vorbereitung der Herren mit dem High-Performance-Energydrink NOCCO sowie dem Spezialisten für Gas- sowie Holzkohlegrills, Outdoorküchen und Grillzubehör Napoleon neue Partner gewinnen. Die langjährigen Partnerschaften mit Warrior und Mobilitätspartner Ope Beyschlag wurden zudem verlängert.

Seit 2022 ziert win2day sämtliche Trikots und Helme bei Heimspielen unseres Damen-, Herren- und Para-A-Nationalteams. Bei Auswärtsspielen ist der Slogan „Es lebe Fairplay“ zu lesen.

Im September 2022 launchte der ÖEHV in Kooperation mit Morawa Digital mit LIVE.eishockey.at seine eigene OTT-Plattform. Sämtliche Spiele aus den vom ÖEHV veranstalteten Ligen, der Nationalteams die nicht im Free TV zu sehen sind, sowie Turniere werden seither live gestreamt. Für ausgewählte Highlights konnte man sogar die ORF-Legende Michael Berger als Kommentator gewinnen.

Sturm auf Klagenfurt und Prag

Die großen Highlights 2024 sind rasch ausgemacht: die Heim-WM der Damen in Klagenfurt, die WM-Vorbereitung sowie die WM 2024 der Herren. Eine besondere Ehre wird dem Team von U16 Head Coach Florian Mühlstein gleich zu Jahresbeginn zu Teil. In Korea bestreitet man bei den Youth Olympic Games 2024 das 3v3-Turnier, trifft dabei auf Dänemark, Lettland, Polen, Kasachstan, Großbritannien, Spanien und Chinesisch Taipeh.

Von 21. – 27. April werden unsere Damen alles daran setzen den Herren nachzuziehen und selbst erstmals den Aufstieg in die Top Division realisieren.

Österreichs Herren absolvieren ab Anfang April ein hochkarätiges Vorbereitungs-Programm, treffen auf Lettland, Slowenien, Tschechien, Deutschland und zum Abschluss am 5. Mai in Wien auf Titelverteidiger Kanada.

Bei der WM 2024 bezieht die ÖEHV-Auswahl in Prag Quartier und wird ab 11. Mai gegen Dänemark, die Schweiz, Kanada, Finnland, Tschechien, Norwegen und Aufsteiger Großbritannien um den Klassenerhalt kämpfen.

Im August bestreiten Österreichs Herren gegen Lettland, Frankreich und einen Qualifikanten die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2026.