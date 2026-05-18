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Österreich / ÖEHVWM 2026

Österreich blickt mit Vorfreude auf die Duelle mit Lettland und der Schweiz

18. Mai 20261 Mins read55
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Bernd Wolf von Team Österreich - © City-Press
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Zürich. (PM ÖEHV) Mit zwei Siegen in den ersten beiden Partien bei der WM 2026 kann man im ÖEHV-Lager das Ziel Klassenerhalt so gut wie abhaken, auch wenn der Abstieg rein rechnerisch noch möglich wäre.

Doch man will sowieso mehr, peilt den dritten WM-Sieg an. Gelegenheit dazu hat man Dienstag und Mittwoch in den Partien gegen Lettland und die Schweiz, jeweils um 16:20 Uhr live zu sehen auf ORF 1.

„Die zwei Siege helfen natürlich, um nochmal den nächsten Schritt zu machen“, untermauert Head Coach Roger Bader das nächste Ziel seiner Mannschaft. Das lautet, den dritten WM-Sieg einzufahren: „Wann und gegen wen auch immer. Sollten wir das schaffen, setzen wir uns das nächste Ziel.“

„Jetzt kommen die Big Boys und da können wir auch nochmals reinwachsen. Wir wollen weiter zeigen, was wir können“, schwingt auch bei Bernd Wolf die Vorfreude auf die kommenden Partien mit.
Und da wartet am Dienstag zunächst Lettland. Erinnerungen an 2025, als man mit einer 6:1-Gala ins Viertelfinale einzog, kommen automatisch hoch. Wohl auch beim Gegner, vor dem der Schweiz-Legionär warnt: „Lettland hat eine Rechnung mit uns offen, da müssen wir Ready sein. Sie sind Favorit in dem Spiel.“

Gegen Deutschland feierte Lettland Sonntagabend einen 2:0-Erfolg, genießt wie Österreich heute einen freien Tag, der zur Regeneration genutzt wird. Am Mittwoch geht es gegen WM-Gastgeber Schweiz. Ein Highlight-Spiel, sowohl was die zu erwartende Kulisse betrifft, wie auch aufgrund der rotweißroten Schweiz-Legionäre Zwerger, Wolf und Rohrer. Nicht zu vergessen unser Schweizer Head Coach Roger Bader.

„Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist kein besonderes Spiel für mich. Aber ich gehe in dieses Spiel, wie in jedes andere. Meine Konzentration gilt einzig meiner Mannschaft“, erklärt Roger Bader.

Die Eidgenossen beendeten den Erfolgslauf Österreichs im Viertelfinale der WM 2025, setzten sich damals in Herning (DEN) 6:0 durch. Der WM-Gastgeber startete mit einer 1:3-Niederlage gegen Titelverteidiger USA ins Heimturnier, holte gegen Lettland beim 4:2-Erfolg die ersten Punkte.

Beide Partien werden um 16:20 Uhr live auf ORF 1 übertragen.

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