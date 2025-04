Ã–sterreich biegt Weltmeister Tschechien beim Eishockey-Fest in Linz in der Overtime!

Linz. (PM ÖEHV) In Linz beginnt’s! Österreichs Herreneishockey Nationalteam gewann das zweite Match des Doppels gegen Weltmeister Tschechien in der Linz AG Eisarena nach einer starken Leistung mit 4:3 in der Overtime.

Die Tore für die ÖEHV-Auswahl erzielten Paul Huber (43.), Lukas Haudum (46.), Benjamin Baumgartner (55./PP1) und Dominic Zwerger (61.). Weiter geht’s in der WM-Vorbereitung für das Team von Head Coach Roger Bader am Donnerstag, 24. April ab 19:00 Uhr in Zell am See, wenn der ewige Rivale Deutschland zu Gast ist. Das Match ist live auf ORF SPORT + und im Livestream sowie auf Krone TV zu sehen.

Vor drei Jahren, bei der WM 2022 in Tampere, feierte Österreich den ersten Sieg in der Geschichte über Tschechien. Im Vorjahr holten unsere Nachbarn bei ihrer Heim-WM Gold und setzten sich vor zwei Tagen in Znojmo (CZE) noch 4:0 gegen die rotweißroten Cracks durch. Doch diese studierten dieses Spiel eingehend, traten in der eigenen Zone noch aggressiver auf und machten kaum bis wenig Fehler.

Über die gesamten 60 Minuten präsentierte man sich als unangenehmer und ebenbürtiger Gegner der hart in die Zweikämpfe ging und nach einem sehenswerten Solo von Lukas Haudum in der 10. Minute sogar die Chance auf die Führung hatte. Hinten konnte man sich auf David Kickert verlassen, der einige hochkaräter der Tschechen vereitelte.

In der 28. Minute war Kickert in Unterzahl jedoch machtlos. Tschechien ging 1:0 in Führung und nahm diese auch in die zweite Pause mit. Aus dieser zurück sorgte Paul Huber, nachdem er noch kurz in der Kabine am linken Fuß genäht werden musste, für den Ausgleich nach Zuspiel von Felix Koschek, der sein Nationalteamdebüt gab.

Die mit 3.800 Fans prall gefüllte Halle kochte. Österreich-Sprechchöre hallten durch die Arena, die auch nach der neuerlichen Führung für Tschechien in der 46. Minute nicht verstummten, denn nur 31. Sekunden später sorgte Lukas Haudum für den Ausgleich. Nochmal konnte Tschechien vorlegen (48.), ehe Benjamin Baumgartner im Powerplay auf 3:3 stellte.

In der Overtime avancierte schließlich Dominic Zwerger zum Matchwinner, der danach auch von gewonnenem Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben sprach: „Wir haben ein sehr gutes Spiel über 60 Minuten gespielt. Tschechien ist immer wieder in Führung gegangen und wir sind immer wieder zurpückgekommen und haben charakter gezeit. Großes lob an die gesamte Mannschaft für die Leistung heute. Wir haben uns die Fehler die wir in Tschechien gemacht angeschaut und haben die gut korrigiert und die Tore die wir in Tschechein nicht geschossen haben haben wir heute geschossen. Wir gehen mit erhobenem Haupt aus dieser Woche und sind bereit für die nächste Woche.“

Paul Huber: „Ich glaube wir haben eine Mgea Teamleistung gezeigt. Jetzt sind die Tore auch mal gefallen im Vergelich zu den letzen Testspielen. Mannschaft hat unter ebewis gestellt wie gut wir sein können. Jetzt geht´s weiter gegen Deutschland undwenn wir so eine Leistung erneu bringen, können wir die auch bringen. Ein Tor ist immer gut fürs Selbstvertrauen.

Head Coach Roger Bader: „Es war grudsätzlich eine sehr gute Leistung, das aürde ich auch ganz ehrlich sagen wenn wir ind er Overtime verloren hätten. Wir haben das läuferische Tempo mitgehen können, sind in die Zweikämpfe gekommen, haben eine Steigerung erfahren. Wir haben am Do schon gut verteidigt, aber wir ahen heute Torchacnen erarbeitet. Es war in jedem Fall ein guter Schritt und dass die Spieler belohnt wurden mit einem Sieg ist natürlich ein schäner Nebeneffekt.“

WM-Vorbereitung

Österreich vs. Tschechien 4:3 n.V. (0:0,0:1,3:2,1:0)

Sa., 19. April 2025, 17:30 Uhr, Linz

Torschützen Österreich: Paul Huber (43.). Lukas Haudum (46.), Benjamin Baumgartner (55./PP1), Dominic Zwerger (61.)

Torschützen Tschechien: Jiří Černoch (28./PP1), Adam Kubík (46.), Jaromír Pytlík (48.)

