Österreich bei der WM ohne Rossi, Kasper und Reinbacher

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Österreich hat die Eishockey-WM 2026 nach der Vorrunde verlassen, mit neun Punkten und Rang sechs in Gruppe A. Gespielt wurde die Gruppe in der Swiss Life Arena in Zürich, das Viertelfinale aber blieb für die Auswahl von Teamchef Roger Bader außer Reichweite. Bemerkenswert ist dabei weniger das Aus als die Ausgangslage davor. Bader schickte sein Team ohne die drei bekanntesten Profis aufs Eis. Marco Rossi, Marco Kasper und David Reinbacher fehlten, und trotzdem stand Österreich zwischenzeitlich an der Gruppenspitze.

Drei Siege, dann das 0:9 gegen die Schweiz

Der Auftakt lief nach Plan. Gegen Lettland, Ungarn und Großbritannien holte das Team drei Siege und neun Punkte. Nach drei Spieltagen lag Österreich sogar vor Deutschland und damit in der besseren Ausgangslage für die K.-o.-Runde. Dann kam der Gastgeber. In Zürich verlor die Mannschaft 0:9 gegen die Schweiz, die ungeschlagen durch die Vorrunde marschierte.

Gegen Deutschland war die Partie lange offen. Leon Wallner brachte Österreich in Führung, ehe Lukas Reichel mit drei Toren das Spiel drehte und es 2:6 endete. Auch gegen den vierfachen Weltmeister Finnland reichte es nicht. Im abschließenden Spiel gegen Titelverteidiger USA traf zwar Simeon Schwinger, beim 1:4 schied Österreich aber aus. Den Klassenerhalt hatte die Mannschaft da längst sicher.

Ein Jahr zuvor lief mehr zusammen. Bei der WM 2025 in Stockholm zog Österreich erstmals seit über 30 Jahren in ein Viertelfinale ein. 2026 fehlte genau dieser Schritt, obwohl der Kern des Kaders zusammenblieb. Mit Vinzenz Rohrer stand immerhin ein Spieler mit NHL-Vertrag auf dem Eis, während Rossi, Kasper und Reinbacher die Reise gar nicht erst antraten.

win2day an der Bande und im Netz

Rund um ein großes Turnier verschwimmt für viele Fans die Grenze zwischen Zuschauen und Tippen. Der österreichische Markt ist dabei eng geregelt. Die Österreichischen Lotterien halten als einziger Konzessionär die Lizenz für das Online-Glücksspiel, befristet bis 30. September 2027. Österreich gehört damit zu den letzten EU-Staaten mit einem staatlich geprägten Monopol.

Daneben werben zahlreiche Anbieter mit EU-Lizenz um österreichische Spieler, was den Überblick erschwert. Genau dafür gibt es spezialisierte Portale. Seiten wie Casino.at sortieren das Angebot und führen Listen mit verfügbaren Online Casinos in Österreich, an denen sich Einsteiger orientieren.

Wie lange diese Gemengelage hält, ist offen. Seit Ende 2025 liegt ein Gesetzesentwurf in Begutachtung, der erstmals eine unabhängige Glücksspielbehörde vorsieht. Ob daraus eine echte Marktöffnung wird, bleibt politisch umstritten.

Rund zwanzig Ligaspieler im WM-Kader

Der eigentliche Hebel hinter dem Aufschwung steckt im Ligavertrag. Bader, Sportdirektor und Head Coach in Personalunion, ließ die Zahl der ausländischen Spieler senken. Weniger Imports heißt mehr Eiszeit für junge Österreicher, und diese Eiszeit zahlt sich später im Nationalteam aus. Bei der WM 2025 stellte die Liga rund zwanzig Spieler für den österreichischen Kader. Der Preis ist bekannt: Wer auf Legionäre verzichtet, senkt kurzfristig das Niveau einzelner Klubs zugunsten der langfristigen Entwicklung.

Dass dieser Weg trägt, zeigt ein Name wie Leon Wallner, der gegen Deutschland traf und für den jungen Jahrgang steht, dem die Liga Eiszeit verschafft. Das Publikum kommt ebenfalls zurück. In der Saison 2024/25 zählte die Liga erstmals seit 2018/19 wieder mehr als eine Million Zuschauer. Sportlich brachte die jüngste Spielzeit eine Premiere. Im April 2026 holten die Moser Medical Graz99ers zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Meistertitel und beendeten zwei Jahre Vorherrschaft des EC Red Bull Salzburg.

Bader steuert diese Entwicklung seit Oktober 2016. Der Schweizer wohnt im Großraum Zürich, nur wenige Minuten vom WM-Quartier seines Teams entfernt, was die Schweizer WM für ihn zu einer Art Heimspiel machte. Im Frühjahr 2026 verlängerte der Verband seinen Vertrag bis 2028. Aus einer Auswahl, die jahrelang zwischen Auf- und Abstieg pendelte, ist ein fester Gast der Top-Division geworden.

Die Olympia-Qualifikation im Sommer 2028

Die nächste große Aufgabe steht fest. Bader und der Verband nennen die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2030 als Ziel, ausgespielt wird sie im Sommer 2028. Die Quali führt über ein eigenes Turnier, bei dem mehrere Nationen um die letzten Plätze spielen. Bis dahin soll die NHL-Generation enger an das Nationalteam heranrücken, auch wenn ihre Karrieren gerade in verschiedene Richtungen laufen.

Marco Rossi spielt seit einem Transfer im Dezember 2025 nicht mehr in Minnesota, sondern bei den Vancouver Canucks, wo ihn zuletzt Verletzungen ausbremsten. Marco Kasper kämpft bei den Detroit Red Wings mit einem schwierigen zweiten Profijahr. David Reinbacher gab im April 2026 sein NHL-Debüt für die Montreal Canadiens, spielt sonst aber beim Farmteam Laval Rocket. Und Vinzenz Rohrer, der Einzige aus dieser Gruppe, der in Zürich auflief, sammelt bei den ZSC Lions Titel, zuletzt zwei Schweizer Meisterschaften und 2025 die Champions Hockey League.

Dass Bader die WM ohne Rossi, Kasper und Reinbacher bestritt und in der Vorrunde dreimal gewann, sagt mehr über den Unterbau als über die Tabelle. Der nächste Gradmesser kommt 2028.

Seit Sotschi 2014 ohne Olympia

Olympisches Eishockey hat Österreich zuletzt 2014 in Sotschi gespielt, damals als Zehnter und mit Michael Grabner als bestem Torschützen des Turniers. Seither blieb das Team außen vor. Die Qualifikation für Mailand und Cortina 2026 scheiterte im August 2024 in Bratislava, ein 1:2 gegen Kasachstan reichte trotz klarer Feldüberlegenheit nicht. Es waren bereits die dritten Winterspiele in Folge ohne österreichische Beteiligung. 2030 soll diese Reihe enden.

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