Ã–sterreich beendet zweite Vorbereitungswoche mit 3:2-Sieg Ã¼ber Italien

Wien. (PM Ã–EHV) In einer schnellen Partie kreierte die Ã–EHV-Auswahl die grÃ¶ÃŸeren Chancen, kam im Mitteldrittel durch einen Doppelpack von Benjamin Nissner zur verdienten 2:0-FÃ¼hrung.

Italien verkÃ¼rzte kurz darauf auf 1:2 und kam durch GlÃ¼ck im Schlussabschnitt zum Ausgleich. In der Overtime erzielte schlieÃŸlich Peter Schneider den verdienten Siegtreffer. Kommende Woche trifft sich das Nationalteam in gleicher Konstellation in Wien, wo man am 23. April Tschechien empfÃ¤ngt. Das Spiel wird um 19:00 Uhr live auf ORF SPORT + Ã¼bertragen.

Vor Spielbeginn wurde Dominic Zwerger noch fÃ¼r 100 LÃ¤nderspiele geehrt. Das JubilÃ¤umsspiel absolvierte der Schweiz-LegionÃ¤r im Rahmen des Deutschland-Cup vergangenen Herbst gegen unsere Nachbarn, die wir damals auch 5:2 besiegen konnten. Zwerger war in den 60 Minuten gegen Italien auch einer der auffÃ¤lligsten Spieler am Eis, kreierte zahlreiche Chancen und war bei allen drei Treffern als Vorlagengeber beteiligt. Am Ende wurde er dann auch zum Player of the Match gekÃ¼rt.

WÃ¤hrend Ã–sterreich im ersten Drittel sein GlÃ¼ck immer wieder von der blauen Linie versuchte, sorgte vor allem Dominic Zwerger nach knapp 16 Minuten mit einem sehenswerten Solo fÃ¼r einen ersten Aufschrei der knapp 5.000 Fans in Feldkirch. Nur wenige Augenblicke spÃ¤ter knallte Clemens Unterweger den Puck an die Latte. In Unterzahl wÃ¤re Peter Schneider noch vor Ende des ersten Abschnitts beinahe ein Shorthander gelungen.

Zu Beginn des zweiten Drittels verzeichnete Italien eine erste GroÃŸchance, der Puck verfehlte das Tor von David Kickert nur knapp. Nachdem Marion Huber Italiens Schlussmann Davide Fadani testete und Zwerger nach einem neuerlichen Solo knapp scheiterte, war es Benjamin Nissner der fÃ¼r die verdiente 1:0-FÃ¼hrung sorgte. Im Powerplay schlug der 28-JÃ¤hrige gleich nochmals zu. Der Jubel verstummte jedoch eine Minute spÃ¤ter nach dem Anschlusstreffer der Italiener durch Bryce Misley.

Ã–sterreich verzeichnete in der Folge einige GroÃŸchancen, scheiterte jedoch ein ums andere Mal an Fadani, der auch zum Player of the Match auf Seiten Italiens gekÃ¼rt wurde.

Mitte des dritten Drittels bediente Zwerger in Unterzahl Nissner mit einem Traumpass, der aber ebenso nicht den Weg ins Tor fand, wie kurz darauf der Schuss von Clemens Unterweger.

In der 55. Minute war Fortuna den GÃ¤sten hold. David Kickert wollte die heranrollende Scheibe hinter dem Tor stoppen, diese versprang sich aber, rutschte von seiner Kufe vor das Tor, wo Tommaso De Luca diese nur noch Ã¼ber die Linie drÃ¼cken musste.

Die darauffolgende Overtime dominierte Ã–sterreich, Peter Schneider sorgte dann auch 29,3 Sekunden vor Ende fÃ¼r den verdienten Siegtreffer.

Nach einer kurzen Pause kommt das Nationalteam am Sonntag in Wien zusammen, absolviert kommende Woche zwei Spiele gegen den Weltmeister von 2024, Tschechien. Ã„nderungen im Kader wird es keine geben, lediglich Elias Wallenta ist fraglich, der im Spiel gegen Italien nach dem zweiten Drittel verletzt ausfiel.

Head Coach Roger Bader: â€žJeder Sieg gibt natÃ¼rlich Selbstvertrauen. Ich bin auch der Meinung, dass dieser Sieg verdient war, er wÃ¤re sogar nach 60 Minuten verdient gewesen. Das zweite Tor war unglÃ¼cklich, aber das passiert im Eishockey. Wir haben es verpasst das dritte oder vierte Tor zu schieÃŸen. Wir haben viele Chancen herausgespielt. Dass ihr TorhÃ¼ter zum besten Spieler gewÃ¤hlt wurde, war kein Zufall. Er hat fÃ¼r Italien den einen Punkt gerissen. Gegen Tschechien werden wir wieder anders gefordert sein und das ist super, denn da kÃ¶nnen wir den nÃ¤chsten Schritt machen.â€œ

Dominic Zwerger: â€žItalien hat sehr gut gespielt. Es war ein hart erkÃ¤mpfter aber verdienter Sieg. Wir wollen gegen die Besten spielen, um gut fÃ¼r die WM vorbereitet zu sein und die werden jetzt besser. Die Mannschaft ist wie eine Familie und diese Chemie sieht man am Eis. So wollen wir weitermachen um dann bei der WM in Topform zu sein.â€œ

WM-Vorbereitung

Ã–sterreich vs. Italien 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Do., 16. April 2026, 19:00 Uhr, Dornbirn

TorschÃ¼tzen Ã–sterreich: Benjamin Nissner (27., 29./PP), Peter Schneider (65.)

TorschÃ¼tzen Italien: Bryce Misley (30.), Tommaso De Luca (55.)

Game Sheet

Weitere WM-Vorbereitung

23.04., 19:00 Uhr, Wien: Ã–sterreich vs. Tschechien

24.04., 17:30 Uhr, Jihlava (CZE): Tschechien vs. Ã–sterreich

30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Ã–sterreich vs. Deutschland

02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-PartenkirchenÂ (GER): Deutschland vs. Ã–sterreich

09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Ã–sterreich vs. Slowenien