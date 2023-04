Ã–sterreich: 1.000er geknackt – Starkbaum, Ganahl,Â Haudum, Strong,Â Brunner und Peeters an Bord

Wien. (PM ÖEHV) Kommenden Montag startet Österreichs Herreneishockey Nationalteam in Woche #3 der Vorbereitung auf die WM 2023. Stationiert wird die Auswahl von Head Coach...

Wien. (PM ÖEHV) Kommenden Montag startet Österreichs Herreneishockey Nationalteam in Woche #3 der Vorbereitung auf die WM 2023.

Stationiert wird die Auswahl von Head Coach Roger Bader, in der sich im Vergleich zur Innsbruck-Woche sechs neue Spieler wiederfinden, im deutschen Deggendorf, wo man am 20. April das erste von zwei Testspielen gegen unsere Nachbarn bestreitet, 19:30 Uhr live auf ORF Sport+, sowie 22. April, 17:00 Uhr live auf LIVE.eishockey.at, in Landshut. Wie schon im Vorjahr hält man im dritten Teamcamp der WM-Vorbereitung bei erstmals über 1.000 Länderspielen an Erfahrung.

Bernhard Starkbaum (143), Steven Strong (48), Nico Brunner (35), Manuel Ganahl (124) und Lukas Haudum (87) bringen jene Anzahl an Länderspielen mit, die die Gesamtzahl in der Einberufung auf über 1.000 schrauben lässt. Als Debütant gesellt sich Senna Peeters dazu, der bereits für das erste Teamcamp einberufen war, da aber noch verletzt für das Spiel gegen Slowenien ausfiel. Nachdem der 20-Jährige seine Beschwerden auskurieren konnte, soll es kommende Woche mit dem ersten Spiel im A-Nationalteam klappen.

Trainiert wird in Deggendorf, wo sich das Team am Montag einfindet und bis zum ersten Spiel gegen Deutschland vier Trainingseinheiten auf dem Eis und eine in der Kraftkammer absolviert. In Deggendorf steht auch der erste von zwei Vergleichen mit unseren Nachbarn am Programm. 77 Mal, Begegnungen gegen die BRD und DDR mitgerechnet, gab es dieses Duell bereits, zuletzt stand man sich im Rahmen des Deutschland Cup vergangenen November gegenüber, musste sich da 0:3 geschlagen geben.

Insgesamt sechs Testspiele absolviert das Nationalteam noch bis zum WM-Start am 13. Mai gegen Frankreich. Nach dem Deutschland-Gastspiel stehen noch die Doppel gegen Tschechien und die Slowakei an, ehe man am 9. Mai nach Finnland abhebt.

Head Coach Roger Bader: „Im abgelaufenen Teamcamp wurden wir von Tag zu Tag besser. Wir sind weiter als noch vor einer Woche und auch die Spieler befinden sich in einer besseren Form. Es gab Fortschritte in jeglicher Hinsicht. Nach den beiden Spielen gegen Italien hatten wir Selektionsentscheidungen für das kommende Teamcamp zu treffen. Das sind ohne Frage immer unangenehme Entscheidungen weil alle Spieler gut trainiert und gespielt haben. Am Schluss sind es oftmals Kleinigkeiten die den Ausschlag geben.“

Kader Teamcamp #3

# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein GP G A PIM 31 MADLENER David GK 187 88 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 62 0 0 4 29 STARKBAUM Bernhard GK 186 91 19.02.86 L EV spusu Vienna Capitals 143 0 0 12 30 VORAUER Florian GK 187 79 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 8 0 0 0 20 BRUNNER Nico D 181 78 17.09.92 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 35 0 0 0 28 KIRCHSCHLÄGER Erik D 178 79 04.02.96 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 63 2 8 10 8 LINDNER Luis D 180 71 16.05.01 L American International College (USA) 7 0 1 0 12 MAIER David D 187 85 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 40 1 5 47 23 SCHNETZER Ramon D 178 83 12.08.96 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 29 1 3 10 24 STRONG Steven D 183 87 16.02.93 L EC-KAC (AUT) 48 6 2 26 17 WIMMER Philipp D 193 93 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 17 0 1 27 32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 60 2 11 30 5 WOLF Raphael D 200 102 29.12.95 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 16 0 3 12 14 ZÜNDEL Kilian D 179 80 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 38 2 4 16 18 BAUMGARTNER Benjamin F 176 78 22.04.00 L SC Bern (SUI) 35 3 13 14 13 BRETSCHNEIDER Niklas F 176 87 22.09.99 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 8 0 1 2 15 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 20 4 2 2 6 GAFFAL Stefan F 182 80 24.11.96 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 19 2 4 2 17 GANAHL Manuel F 182 81 12.07.90 L EC-KAC (AUT) 124 23 23 80 21 HAUDUM Lukas F 183 84 21.05.97 L EC-KAC (AUT) 87 19 22 36 25 KAINZ Lukas F 183 85 02.09.95 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 26 0 8 6 27 KRAUS Nikolaus F 182 81 21.11.96 L EC-KAC (AUT) 7 0 0 6 20 MAXA Felix F 187 90 14.11.97 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 23 2 2 12 19 NEUBAUER Henrik F 183 90 15.04.97 R Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) 3 0 2 0 26 PEETERS Senna F 185 87 14.06.02 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 0 0 0 0 9 ROMIG Emilio F 175 81 19.09.92 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 5 1 0 8 21 SCHWINGER Simeon F 182 75 07.10.97 L EC-KAC (AUT) 27 2 0 16 11 WALLNER Leon F 184 82 01.07.02 R Söertälje SK (SWE) 4 0 0 0 16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 49 13 14 29 ∅ 183,1 84,4 25,7 1.003 83 129 407

1870 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort