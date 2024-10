Ã–EHV WM-Vorbereitung: Generalprobe erneut gegen Kanada

Der Fahrplan der Herren für die Vorbereitung auf die WM 2025 ist nahezu finalisiert. Großes Highlight ist das letzte Vorbereitungsspiel am 4. Mai gegen...

Großes Highlight ist das letzte Vorbereitungsspiel am 4. Mai gegen Rekordweltmeister Kanada in der Wiener Steffl Arena. Alle weiteren Gegner und Spielorte in der WM-Vorbereitung werden bekannt gegeben, sobald diese feststehen.

„Ich bin sehr zufrieden, dass wir gegen solch eine Topnation unser letztes Vorbereitungsspiel auf die WM absolvieren können. Das hilft uns, das Niveau kurz vor der WM nochmals zu steigern“, freut sich Head Coach Roger Bader, der gemeinsam mit ÖEHV-Vizepräsidentin Yasmin Stepina beim Semi-Annual Congress der IIHF auf Rhodos (GRE) alles unter Dach und Fach brachte.

ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann: „Wir sind sehr zufrieden und stolz, dass es uns erneut gelungen ist, die wahrscheinlich attraktivste Eishockey-Nation der Welt wieder nach Wien zu bekommen. Unser Ziel ist, wie schon 2024, eine ausverkaufte Steffl Arena und dass wir auch wirtschaftlich von diesem Vorbereitungsspiel profitieren.“

Erste Gespräche über ein neuerliches Gastspiel Kanadas wurden bereits während der WM 2024 in Prag geführt. In den vergangenen Monaten wurden weitere Details besprochen, auf Rhodos gelang es den Vertrag zu finalisieren und zu unterzeichnen.

„In den Gesprächen mit Hockey Canada auf Rhodos ist es uns gelungen, für Fans und die Eishockey-Familie einen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen, indem unsere Gäste verstärkt in die Bewerbung des Spiels eingebunden werden und es in Wien auch einen Wissenstransfer innerhalb der Sportmanager und Entscheidungsträger beider Seiten geben wird. So konnten wir gemeinsam mit Hockey Canada Eckpunkte festlegen, die es nun gilt zu bewerben und zu vermarkten“, führt Yasmin Stepina, ÖEHV-Vizepräsidentin, aus.

Erhöhung des Frauenanteils und Neuerung bei Frauen-WM

Beim Halbjahres-Kongress wurde beschlossen, dass bei der nächsten IIHF-Ratswahl 15 stimmberechtigte Mitglieder vom Kongress gewählt werden. Zum ersten Mal werden mindestens drei Ratsmitglieder Frauen sein. Darüber hinaus wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Möglichkeiten zur weiteren Erhöhung des Frauenanteils im Rat im Einklang mit der Olympischen Charta prüfen soll.

Und auch in anderen Bereichen der IIHF-Verwaltung gibt es Änderungen. Der Kongress unterstützte eine Änderung der Statuten für die Finanz-, Prüfungs-, Ethik- und Betriebskommissionen sowie für den Disziplinarausschuss. Ab der Session 2026 wird mindestens ein Drittel der Mitglieder dieser Gremien weiblich und mindestens ein Drittel männlich sein.

Ab der Saison 2025/26 wird die IIHF Frauen-Weltmeisterschaft ein neues Turnierformat haben. Die Top Division wird weiterhin mit 10 Mannschaften ausgetragen. Die beiden Gruppen werden mittels „Snake Seeding“ gebildet, um zwei gleichwertige Gruppen zu schaffen. Infolge dieser Änderung werden jene Nationen, die jeweils den letzten Platz belegen, in einem Relegationsspiel den Absteiger ermitteln. Somit gibt es ab der kommenden Saison nur noch einen Absteiger aus der Top Division und nur noch einen Aufsteiger aus der Division IA.

IIHF strebt 3×3-Format bei den Olympischen Winterspielen 2030 an

Der Vorschlag, 3×3-Hockey als olympische Disziplin im Jahr 2030 einzuführen, steht kurz vor der Verwirklichung. Seit der Saison 2017/18 hat die IIHF ein 3×3-Turnierformat entwickelt und bei den Olympischen Jugendspielen 2020 in Lausanne (SUI)und 2024 in Gangwong (KOR) verschiedene Konstellationen getestet. In jüngster Zeit wurden in verschiedenen Ländern Testevents mit älteren Spielern durchgeführt, und im November ist ein weiteres Turnier in Brasilien geplant.

Das Internationale Olympische Komitee bittet um Vorschläge für neue Disziplinen für die Winterspiele 2030 in Frankreich, und die IIHF bereitet ihre Einreichung vor der Frist im Januar 2025 vor. Eine Entscheidung wird im März erwartet.