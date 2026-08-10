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ÖEHV unterstützt Petition „Rettet die Eisstadthalle!“

ÖEHV-Geschäftsführer Helwig: „Jede weitere Eisfläche, die wir verlieren, schadet dem Eishockeysport in Österreich langfristig.“

10. August 20261 Mins read214
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Wien. (PM ÖEHV) Der Österreichische Eishockeyverband (ÖEHV) spricht sich klar für den Erhalt der Wiener Eisstadthalle aus.

Dem traditionsreichen Indoor-Eislaufplatz droht das endgültige Aus.
Der ÖEHV unterstützt die Petition „Rettet die Eisstadthalle!“, die sich an den Wiener Gemeinderat und Landtag richtet und ein umfassendes Sanierungs- und Modernisierungskonzept für die Halle und die dafür notwendigen finanziellen Mittel fordert.

Vom Nachwuchs über Hobbyligen bis zum Freizeit- und Vereinsbetrieb: Die Eisstadthalle ist seit vielen Generationen ein zentraler Ort für den Wiener Eissport. Ein Verlust der Halle würde die ohnehin angespannte Eisflächen-Situation in Wien weiter verschärfen.

ÖEHV-Geschäftsführer Alexander Helwig: „Jede weitere Eisfläche, die wir verlieren, schadet dem Eishockeysport in Österreich langfristig. Das trifft den Profi- und Spitzensport ebenso wie die Bewegungsmöglichkeiten unserer Jugend. Nach der Schließung in Mödling wird die Situation in Ostösterreich zunehmend dramatisch.“

Der ÖEHV appelliert an die Verantwortlichen der Stadt Wien, sich klar zum Erhalt der Eisstadthalle zu bekennen und rasch die notwendigen Schritte für eine nachhaltige Sanierung einzuleiten. Der ÖEHV ruft alle Eishockey-Fans, Vereine und Sportbegeisterte dazu auf, die Petition zu unterstützen.

Zur Petition: https://www.openpetition.eu/at/petition/online/rettet-die-eisstadthalle-fuer-die-zukunft-des-wiener-eissports-und-unserer-freizeitkultur

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