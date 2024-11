Ã–EHV Teamchef Roger Bader: „Turniere wie dieses machen uns besser“

Landshut. (PM ÖEHV) Bereits zum dritten Mal nach 2022 und 2023 ist Österreich Teil des prestigeträchtigen Deutschland Cup. Mit Gastgeber Deutschland, der Slowakei und...

Landshut. (PM ÖEHV) Bereits zum dritten Mal nach 2022 und 2023 ist Österreich Teil des prestigeträchtigen Deutschland Cup.

Mit Gastgeber Deutschland, der Slowakei und Dänemark trifft man auf die aktuell Nummer 8, 9 und 11 der Weltrangliste. Sämtliche Österreich-Spiele werden live auf ORF SPORT + übertragen.

Es ist ein kleines Deja vu, wenn Österreich am morgigen Donnerstag, 12:30 Uhr live auf ORF SPORT +, gegen die Slowakei aufs Eis tritt. Bereits im Vorjahr und auch 2022 waren unsere östlichen Nachbarn Auftaktgegner. 2022 holte man einen 3:2-Sieg nach Overtime, im Vorjahr revanchierte sich die Slowakei mit einem 7:1.

„Wir gehen in jedes Spiel um zu gewinnen. Der Fokus ist immer darauf gerichtet, dass wir gut performen und gewinnen wollen. Wir sind eine ehrgeizige, hungrige Mannschaft“, so Head Coach Roger Bader, der die Gegner ähnlich aufgestellt sieht wie Österreich: „Ähnlich wie bei uns, treten auch die Slowakei, Dänemark und Deutschland mit einige Spielern an, die an der letzten WM teilnahmen. Die weiteren Spieler sind sozusagen Herausforderer.“

Dänemark kann unter anderem auf zwei seiner Topscorer von der WM 2024 setzen, Joachim Blichfeld und Christian Wejse. Deutschland hat mit Patrick Hager einen erfahrenen Mann mit mehr als 150 Länderspielen im Aufgebot und auch die Slowakei hat mit Peter Cehlarik einen Star in Landshut mit dabei, der zwischen 2017 und 2020 bei den Boston Bruins in der NHL unter Vertrag stand.

Roger Bader: „Wir wollen druckvoll auftreten, schnell spielen, uns weiterentwickeln und uns nicht verstecken. Turniere wie dieses machen uns besser, sie machen jeden einzelnen Spieler und uns als Mannschaft besser. Darum sind wir hier.“

Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfall von Nikolaus Kraus wurde Felix Maxa nachnominiert.

Deutschland Cup 2024

07. November 2024 – 10. November 2024

Ausrichter: Deutschland

Teilnehmer: Slowakei, Dänemark, Österreich, Deutschland

