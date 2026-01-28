Ã–EHV-Stellungnahme: Besorgniserregende Entwicklung durch Eishallen-SchlieÃŸungen

Wien. (PM Ã–EHV) Immer mehr Gemeinden entschlieÃŸen sich aufgrund gestiegener Energiekosten, EinsparungsmaÃŸnahmen und der nach wie vor hohen Inflation, dazu, Eishallen, bzw. EisflÃ¤chen zu schlieÃŸen oder deren Betrieb deutlich einzuschrÃ¤nken. Der Ã–sterreichische Eishockeyverband verfolgt diese Entwicklungen mit hoher Besorgnis und fordert die Politik auf, hier entgegenzuwirken.

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gehen durch die SchlieÃŸungen nach und nach MÃ¶glichkeiten verloren, Sport zu betreiben. Die Auswirkungen auf die Volksgesundheit durch mangelnde Bewegung sind vielfach belegt und gehen finanziell wiederum zu Lasten des Gesundheitssystems.

Vergangene Woche, am 14. JÃ¤nner, machte auch Sport Austria nochmals deutlich, dass ohne PrÃ¤vention, jede Gesundheitsreform scheitern werde. (Quelle: https://www.sportaustria.at/de/ueber-uns/aufgaben-und-geschaeftsstelle/presse/pressemeldungen/niessl-ohne-praevention-wird-jede-gesundheitsreform-scheitern)

In den vergangenen Monaten lieÃŸen die geplante SchlieÃŸung der Eishalle Frohnleiten nach dieser Saison, sowie die SchlieÃŸung des Eislaufplatzes MÃ¶dling aufhorchen. Bereits 2023 wurde die erst 2008 erÃ¶ffnete Eishalle in Radenthein wieder geschlossen.

Seit Jahren arbeitet der Ã–sterreichische Eishockeyverband daran, durch Recruiting-Projekte wie â€žPEER â€“ Programm zur Entwicklung von Eishockey Regionenâ€œ, Kinder frÃ¼hzeitig zum Eishockeysport zu bringen. Und das mit groÃŸem Erfolg. In den Saisonen 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 wurden zusammengerechnet 657 Kinder zum Eishockeysport gebracht. Der Ã–EHV gewann dadurch 115 neue Mitglieder.

Durch die aktuellen Entwicklungen lÃ¤uft man jedoch Gefahr, dass die BemÃ¼hungen, Kinder zum Sport zu animieren, im Sand verlaufen.

Schon seit Jahren wird seitens des Fachverbandes gefordert, die Infrastruktur zu verbessern. In Villach ist das Bundesleistungszentrum fÃ¼r Dameneishockey gerade im Entstehen. Dank privater Initiative entstand 2021 in Ferlach eine Eishalle, 2024 eine zweite. Abgesehen davon, ist die heimische Infrastruktur in die Jahre gekommen.

Ein Blick auf die Fertigstellung sÃ¤mtlicher Eishallen, bzw. EisflÃ¤chen der ersten drei Herren-Ligen in Ã–sterreich, win2day ICE Hockey League, ALPS Hockey League und Ã– Eishockey Liga, zeigt: vor Ã¼ber 19 Jahren wurde zuletzt mit dem Sportpark KitzbÃ¼hel eine neue Eishalle erÃ¶ffnet. Die Ã¤lteste EisflÃ¤che hat am Wiener Heumarkt bereits 125 Jahre auf dem Buckel.

Zwischen 1959 und 1977 wurden gleich neun Eishallen binnen 18 Jahren erÃ¶ffnet. In den 80er Jahren folgten die heutige STEFFL Arena (Baubeginn 1989, ErÃ¶ffnung 1995), die LINZ AG Eisarena, sowie die Eishallen in Gmunden und Hohenems.

Zuletzt wurde in die Eishallen-Infrastruktur rund um die WM 2005, die damals in Wien und Innsbruck ausgetragen wurde, investiert. So entstand in Innsbruck die TIWAG Arena. 2005 folgten die ErÃ¶ffnungen der Eisarena Kufstein und 2006 des Sportpark KitzbÃ¼hel.

2008 bekam Radenthein eine eigene Eishalle, in der im September 2022 noch die U18-Damen WM Division IB ausgetragen wurde. Diese TÃ¼ren sind jedoch seit 2023 wieder geschlossen.

Positiv stechen Ferlach und Villach heraus. 2021 Ã¶ffnete eine Ganzjahres-Eishalle in Ferlach seine Pforten, 2024 sogar eine zweite. MÃ¶glich macht dies unter anderem ein privater Investor. In Villach erfolgte im Juni 2025 die Grundsteinlegung fÃ¼r das Bundesleistungszentrum der Damen. Die Fertigstellung ist fÃ¼r 2026 geplant.

Viel privates Geld wurde auch 2022/2023 in den Umbau der HeimstÃ¤dte des EC-KAC investiert. Die Heidi-Horten-Arena wurde rundum erneuert. Gebaut wurde die Halle bereits 1959.

Hinzu kommt die viele Sportarten betreffende Situation, dass Ã–sterreich Ã¼ber keine Mehrzweckarena mit 15.000 PlÃ¤tzen oder mehr verfÃ¼gt, die aber von etlichen internationalen VerbÃ¤nden fÃ¼r die Ausrichtung von GroÃŸereignissen mittlerweile vorausgesetzt wird. Hoffnungen ruhen auf der geplanten Arena in Neu Marx in Wien. Wann hier der Spatenstich erfolgt, ist aktuell nicht bekannt. Auf der Website der Stadt Wien ist neben dem Punkt â€žStandâ€œ Konzepterstellung vermerkt.

Apropos Wien: Die EisflÃ¤che am Heumarkt wurde bereits 1901 errichtet.

IIHF-Initiative SMALL ICE soll forciert werden

Im JÃ¤nner 2023 nahm das damalige U16-Herreneishockey Nationalteam im 3×3-Bewerb bei den Youth Olympic Games in Korea teil. Es handelt sich hierbei um ein neues Format, das erstmals bei den Youth Olympic Games 2020 in Lausanne (SUI) ausgetragen wurde. Hierbei spielen 3 vs. 3 Feldspieler plus Torwart Ã¼ber das Querfeld.

Ein Ansatz des Ã–EHV hierzu, zu dem man auch bereits bei Sport-StaatssekretÃ¤rin Michaela Schmidt vorgesprochen hat, ist, dieses Format zu forcieren. Ã–sterreich mÃ¶chte hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Entsprechende Infrastruktur vorausgesetzt.

Bereits 2018 arbeitete der Ã–EHV ein Konzept aus, in dem festgehalten ist, dass fÃ¼r RecruitmentmaÃŸnahmen im Nachwuchs EisflÃ¤chen, die einem Dritteleis entsprechen, ausreichen. Die Vorteile dabei:

Wesentlich weniger Platzbedarf

Geringere Bauauflagen (ParkplÃ¤tze,…)

Viel geringere Planungs- und Errichtungskosten

Leichtere Finanzierung â€“ geringeres Investorenrisiko

Geringere Betriebskosten

Einfachere AuslastungsmÃ¶glichkeiten

Uvm.

Ein damals eingeholtes Anbot zeigte auf, dass man fÃ¼r den Preis einer groÃŸen Halle, rund 20 solcher kleinen Hallen errichten kÃ¶nnte. Dies wiederum wÃ¼rde die siebenfache FlÃ¤che bedeuten.

Die KostenschÃ¤tzung belÃ¤uft sich Inflationsbereinigt auf ca. â‚¬ 250.000.- fÃ¼r eine kleine Halle, in der das 3×3-Format gespielt werden kann.

Aufgrund der kleineren EisflÃ¤che wÃ¼rden in weiterer Folge auch die laufenden Kosten in einem deutlich geringeren Rahmen zu Lasten der jeweiligen Gemeinde ausfallen. Mit 20 bis 25 solcher kleineren Eishallen, oder auch FreiflÃ¤chen, sehe man eine echte Perspektive fÃ¼r den heimischen Eishockeysport, wie auch fÃ¼r andere Sportarten. Bestehende Hallen kÃ¶nnten von diesen kleinen Hallen ebenfalls profitieren:

Es kommen mehr Kinder in die dort ansÃ¤ssigen Vereine

Es gibt mehr Trainingszeiten fÃ¼r jene Altersgruppen und Mannschaften, die das gesamte Eis benÃ¶tigen

Anstelle von Nachwuchs-Trainingseinheiten kÃ¶nnten Eiszeiten in den groÃŸen Hallen verstÃ¤rkt fÃ¼r Matches und Turniere genÃ¼tzt werden

Dies wiederum wÃ¼rde mehr Personen in die Hallen bringen, als dies bei Trainingszeiten der Fall ist

Positive Effekte fÃ¼r die Gastronomie

Bessere VermarktungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r Eishallenbetreiber

PondHockey-Turnier am Weissensee macht es vor

Von 16.-18. JÃ¤nner 2026 beheimatete der Weissensee das erste internationale PondHockey-Turnier, das auf solch kleineren EisflÃ¤chen durchgefÃ¼hrt wurde. Rund 1.000 Aktive und 2.000 Zuseher:innen sorgten dafÃ¼r, dass das Turnier sowohl sportlich wie auch touristisch ein voller Erfolg war. Auch die Ã–EHV-Spitze mit PrÃ¤sident Klaus Hartmann, Vize-PrÃ¤sident Nicolas Stockhammer, Sportdirektor Roger Bader und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Alexander Helwig nahmen an dem Turnier teil.

Positive Effekte auf das Gesundheitssystem

Die Bedeutung regelmÃ¤ÃŸiger kÃ¶rperlicher AktivitÃ¤t fÃ¼r die Gesundheit wird in zahlreichen Studien belegt. Positive Wirkungen von Bewegung lassen sich feststellen in Bezug auf Herz-Kreislaufsystem, Atmung, Verdauung und Stoffwechsel, Bewegungsapparat, Nervensystem, Immunsystem, Hormonsystem und die Psyche. KÃ¶rperliche Gesundheit stellt jedoch einen Bruchteil dessen dar, was Bewegung und kÃ¶rperliche AktivitÃ¤t leisten kÃ¶nnen. Weitere Bereiche, die das menschliche Wohlbefinden bestimmen, werden ebenfalls positiv durch Bewegung beeinflusst, wie z.Â B. Emotionen, das Sozialkapital oder die Intelligenz.

Warum die Bewegungsangebote weiter ausgebaut werden mÃ¼ssen: Die kÃ¶rperliche InaktivitÃ¤t in Ã–sterreich stellt bereits ein Wohlstandsrisiko dar! Die daraus resultierenden jÃ¤hrlichen Kosten betragen inzwischen 2,4 Mrd. Euro (Zahlen SportsEconAustria)! Dabei werden durch Sport und Bewegung schon heute Krankheitskosten im AusmaÃŸ von 527 Mio. Euro jÃ¤hrlich vermieden. KÃ¶nnte die Zahl jener Menschen, die sich in Ã–sterreich ausreichend bewegen (150 Minuten/Woche) um 10 % gesteigert werden, wÃ¤ren Einsparungen von weiteren 120 Mio. Euro jÃ¤hrlich mÃ¶glich.

(Quellen: https://www.sportaustria.at/de/interessenvertretung-und-sportpolitik/gesundheitsmotor-sport / https://www.sportaustria.at/de/ueber-uns/aufgaben-und-geschaeftsstelle/presse/pressemeldungen2014-2023/warum-in-das-gesundheitssystem-mehr-bewegung-kommen-muss )

Der Ã–sterreichische Eishockeyverband fordert die Politik auf sÃ¤mtlichen Ebenen auf, dem aktuellen â€žSterbenâ€œ der EisflÃ¤chen entgegenzuwirken, zum Wohle der Volksgesundheit und damit auch kÃ¼nftig Erfolge, wie jene der Nationalteams in den vergangenen Jahren, gefeiert werden kÃ¶nnen.

Frei nach MoliÃ¨re: â€žWir sind nicht nur verantwortlich fÃ¼r das, was wir tun, sondern auch fÃ¼r das, was wir nicht tun.â€œ

