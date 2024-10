Ã–EHV-Kader fÃ¼r Deutschland Cup steht

Zum dritten Mal nach 2022 und 2023 geht Österreichs Herreneishockey Nationalteam im November-Break beim prestigeträchtigen Deutschland Cup an den Start. Von 7. – 10....

Zum dritten Mal nach 2022 und 2023 geht Österreichs Herreneishockey Nationalteam im November-Break beim prestigeträchtigen Deutschland Cup an den Start. Von 7. – 10. November misst man sich in Landshut (GER) mit der Slowakei, Dänemark und Gastgeber Deutschland – alle Spiele werden live auf ORF SPORT + übertragen. 25 Mann hat Head Coach Roger Bader für das Turnier nominiert.

„Wir haben im November stets eine eher junge Mannschaft am Start. Gleichzeitig sind 14 Spieler am Start, die auch bei der WM in Prag mit dabei waren“, so der Head Coach zu seinem Aufgebot. Die 14 Spieler sind David Kickert, Dominique Heinrich, David Maier, Ramon Schnetzer, Paul Stapelfeldt, Clemens Unterweger, Bernd Wolf, Kilian Zündel, Benjamin Baumgartner, Lukas Haudum, Paul Huber, Vinzenz Rohrer, Lucas Thaler und Ali Wukovits.

„Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spielerin und Kandidaten für die WM 2025, die sich zeigen wollen und können. Einige routinierte Spieler, die jetzt nicht dabei sind, sind für den Februar Break geplant“, führt Roger Bader weiter aus.

Neben den 14 genannten Spielern, die bereits bei der letzten WM dabei waren, finden sich mit Nico Feldner, Henrik Neubauer, Simeon Schwinger und Patrick Obrist weitere WM-erfahrene Akteure. Letztgenannter zählte 2017, 2018 und 2019 zum jeweiligen rotweißroten Aufgebot.

Mit ihm Benjamin Baumgartner, Vinzenz Rohrer und Bernd Wolf hat man gleich vier Schweiz-Legionäre im Kader. Mit Gregor Biber zudem einen U20-Nationalteamspieler und Österreichs letzten NHL-Draft, bei dem der damals noch 17-Jährige am 29. Juni 2024 von Utah an Position 98 gedraftet wurde. Bereits im Frühjahr gab Biber in der Vorbereitung auf die WM 2024 sein Debüt im A-Nationalteam.

Head Coach Roger Bader: „Wir wollen beim Deutschland Cup einen positiven und starken Auftritt hinlegen.“

Deutschland Cup 2024

November 2024 – 10. November 2024

Ausrichter: Deutschland

Teilnehmer: Slowakei, Dänemark, Österreich, Deutschland

DONNERSTAG, 07. NOVEMBER 2024:

Österreich vs. Slowakei

Landshut, Fanatec Arena, 12:30 Uhr >> live auf ORF SPORT + und ORF ON

Deutschland vs. Dänemark

Landshut, Fanatec Arena, 19:45 Uhr

SAMSTAG, 09. NOVEMBER 2024:

Österreich vs. Dänemark

Landshut, Fanatec Arena, 11:00 Uhr >> live auf ORF SPORT + und ORF ON

Deutschland vs. Slowakei

Landshut, Fanatec Arena, 18:00 Uhr

SONNTAG, 10. NOVEMBER 2024:

Dänemark vs. Slowakei

Landshut, Fanatec Arena, 11:30 Uhr

Deutschland vs. Österreich

Landshut, Fanatec Arena, 15:00 Uhr >> live auf ORF SPORT + und ORF ON

Kader

Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.1994 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 104 0 0 2 1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.1999 L EC-KAC (AUT) 15 0 0 0 29 WRANESCHITZ Sebastian GK 182,0 80,0 06.03.2002 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 3 0 0 0 5 BIBER Gregor D 191,0 88,0 09.08.2006 L Rögle BK (SWE) 2 0 0 0 19 HEINRICH Dominique D 175,0 76,0 31.07.1990 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 117 20 26 24 12 MAIER David D 187,0 85,0 12.01.2000 R EC-KAC (AUT) 71 1 10 57 8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.2001 R EC-KAC (AUT) 31 1 2 21 20 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.1996 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 45 1 3 12 26 STAPELFELDT Paul D 197,0 100,0 20.09.1998 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 21 0 0 10 25 UNTERWEGER Clemens D 183,0 85,0 01.04.1992 L EC-KAC (AUT) 78 5 20 30 32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.1997 L EHC Kloten (SUI) 96 3 14 52 14 ZÜNDEL Kilian D 180,0 80,0 17.01.2001 R Moser Medical Graz99ers (AUT) 71 2 6 26 18 BAUMGARTNER Benjamin F 176,0 78,0 22.04.2000 L SC Bern (SUI) 57 12 15 32 7 FELDNER Nico F 188,0 91,0 11.10.1998 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 38 7 4 6 21 HAUDUM Lukas F 183,0 84,0 21.05.1997 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 114 30 30 38 27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.2000 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 52 4 1 8 23 KRAUS Nikolaus F 182,0 81,0 21.11.1996 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 10 0 0 8 11 NEUBAUER Henrik F 183,0 90,0 15.04.1997 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 21 1 3 0 2 OBERSTEINER Daniel F 177,0 79,0 02.02.1998 L EC-KAC (AUT) 10 1 1 0 13 OBRIST Patrick F 186,0 90,0 27.02.1993 L EHC Olten (SUI) 44 1 4 36 28 RICHTER Marco F 183,0 83,0 19.11.1995 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 25 3 3 16 24 ROHRER Vinzenz F 178,0 73,0 09.09.2004 R ZSC Lions (SUI) 18 1 3 12 16 SCHWINGER Simeon F 182,0 80,0 07.10.1997 L EC-KAC (AUT) 33 2 0 18 15 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.2002 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 32 6 6 31 9 WUKOVITS Ali F 184,0 83,0 09.05.1996 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 57 3 7 22 Ø 183,6 83,6 25,8 1165 104 158 461

