Ã–EHV: Herren unterliegen Norwegen 2:3 nach PenaltyschieÃŸen / Damen nehmen Revanche an Niederlanden

Wien. (PM ÖEHV) Samstagnachmittag glückte Österreichs Dameneishockey Nationalteam die Revanche gegen die Niederlande.

Nach der 1:3-Niederlage vom Freitag, setzte man sich diesmal in Zell am See 2:0 durch. Das Herren-Nationalteam kämpfte sich beim Vier-Nationen-Turnier in Epinal (FRA) gegen Norwegen nach 0:2-Rückstand zurück, verlor die Party am Ende unglücklich 2:3 nach Penaltyschießen.

Für die Österreicherinnen schlugen Antonia Matzka und Katharina Killius im Schlussdrittel zu und sicherten ihrem Team so den 2:0-Heimsieg. Zuvor lieferten sich Österreich und die Niederlande einen offenen Schlagabtausch. Österreich musste zudem vor Spielbeginn Anna Meixner und Anika Fazokas vorgeben. Selma Luggin erhielt eine Pause. Dennoch wusste das Team von Alexander Bröms zu überzeugen und verlässt das letzte Teamcamp vor der WM-Vorbereitung mit einem guten Gefühl.

Knappe Herren Niederlage gegen Norwegen

Mit gemischten Gefühlen verlässt das Herren-Nationalteam Epinal (FRA). Im abschließenden Spiel gegen Norwegen zeigte man mit spritzigem, geradlinigem Eishockey auf. Man kreierte viele Torchancen, sorgte für viel Bewegung vor dem norwegischen Tor. Die Führung erzielten dennoch die Skandinavier. Nach Zeitstrafe gegen Ali Wukovits nutzte Norwegen die Überzahl in der 5. Minute zum 1:0.

In der 19. Minute landete der Puck nochmals hinter Thomas Höneckl, der wie angekündigt heute den Vorzug bekam und mit einer starken Leistung zum Best Player gekürt wurde. Der Treffer zählte allerdings nicht, da das Tor zuvor aus der Verankerung flog.

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels sollte dann doch der zweite Treffer für Norwegen fallen. Die Skandinavier nutzten eine 2:1-Überzahl im Konter um auf 2:0 stellen. Bis zur 30. Minute war Norwegen auch die spielbestimmende Mannschaft. Langsam fanden die Österreicher wieder zurück in die Partie und nutzten ihr erstes Powerplay zum 1:2-Anschlusstreffer. Torschütze war Julian Metzler, der in seinem zweiten Länderspiel sein erstes Tor erzielte.

Mit dem ersten Treffer im Turnier ging auch ein Ruck durch die Mannschaft von Head Coach Roger Bader. Knapp eineinhalb Minuten nach dem Anschlusstreffer sorgte Nico Feldner für den verdienten 2:2-Ausgleich. Wie der Zwischenstand, gestaltete sich auch die Partie völlig offen, mit Chancen auf beiden Seiten. Hatte Thomas Raffl in der 56. Minute den Siegtreffer am Schläger, bewahrte umgekehrt hinten Thomas Höneckl sein Team vor einer Niederlage.

Nachdem auch in der Overtime keine Entscheidung fiel, ging es nach insgesamt 65 Minuten ins Penaltyschießen. Dieses eröffnete Manuel Ganahl gekonnt, doch nach ihm sollte kein weiterer rotweißroter Schütze mehr treffen, während die Norweger all ihre Penaltys verwerten konnten und sich so 3:2 n.P. durchsetzten.

Head Coach Roger Bader: „Schade, dass wir das Spiel heute verloren haben, aber den Sieg sparen wir uns auf für die WM auf. Mit der Leistung bin ich zufrieden. Wir haben die Dinge, die wir besprochen haben nach dem letzten Drittel gegen Frankreich, mit dem ich nicht zufrieden war, heute verbessert. Am Anfang hatten wir noch ein wenig Mühe, da Norwegen eine gute Mannschaft hat. Ab der 30. Minute sind wir so richtig angekommen im Spiel, hat uns auch Thomas Höneckl im Spiel gehalten. Ab der 30. Minute haben wir ein richtig gutes internationales Spiel gespielt. So müssen wir spielen auf diesem Niveau. Letztes Drittel war gut, Overtime war gut, von dem her bin ich zufrieden.“

Thomas Raffl: „Wir haben heute mehr an den Basics festgehalten. Gestern sind wir ins offene Messer gelaufen. Nach dem 0:3 gestern ist alles schief gelaufen. 24 Stunden danach hat man schon das nächste Spiel. Ich glaube, wir sind als Mannschaft sehr gut zusammengekommen. Das Spiel ist leider wieder nicht so gestartet wie wir das wollten. Am Ende muss man sagen, war es ein Spiel auf des Messers Schneide, das beide Mannschaften hätten gewinnen können und am Ende die Norweger nach Penaltyschießen gewonnen haben. Man muss aus so einem Turnier immer positive Sachen mitnehmen. Sehr viele Spieler waren das erste Mal dabei, sehr viele Spieler haben sehr gute Leistungen gezeigt. Bei der WM werden wir das brauchen. Die Leistung muss sich bis dahin noch steigern.“

Thomas Höneckl: „Es ist immer eine Ehre und ein Erlebnis beim Nationalteam zu sein. Ich glaube wir waren ein wenig zögerlich, haben ein bisschen schwer ins Spiel gefunden. In der zweiten Spielhälfte haben wir dann unser Spiel und Tempo gefunden und haben eigentlich ein solides Spiel gebracht. Das war ein ganz solider Turnierabschluss. Natürlich ist es immer gut, wenn man ein paar gute Paraden hat, aber unterm Strich zählt der Sieg und den haben wir leider nicht mitnehmen können. Die Jungs haben sich enorm reingehaut, haben viele Schüsse geblockt.

Februar Break Herren

Teamcamp 05. – 11. Februar 2024

Vier-Nationen-Turnier, 09. – 10. Februar 2024, Epinal (FRA)

Spielplan

Frankreich vs. Österreich 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Fr., 09. Februar 2024, 20:00 Uhr

Torschützen Frankreich: Tomas Simonsen (15./PP1), Tim Bozon (19.), Aurélien Dair (31., 41.), Charles Bertrand (34./PP1), Kévin Bozon (43.)

Österreich vs. Norwegen 2:3 n.P. (0:1,2:1,0:0,0:0,0:1)

Sa., 10. Februar 2024, 16:00 Uhr

Torschützen Österreich: Julian Metzler (34.), Nico Feldner (35.)

Torschützen Norwegen: Thomas Olsen (5./PP1, 22.), Viktor Granholm entscheidender Penalty

Februar Break Damen

Teamcamp 07. – 10. Februar 2024

Österreich vs. Niederlande 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Fr., 09. Februar 2024, 19:30 Uhr

Torschützin Österreich: Tamina Schall (1.)

Torschützinnen Niederlande: Bieke Van Nes (29.), Jet Milders (47.), Bobbi Strople (60./EN)

Österreich vs. Niederlande 2:0 (0:0,0:0,2:0)

Sa., 10. Februar 2024, 14:00 Uhr, Zell am See

Torschützinnen Österreich: Antonia Matzka (41.), Katharina Killius (56.)