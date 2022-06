Ã–EHV erweitert PrÃ¤sidium um finnisch stÃ¤mmigen Fachmann

Wien. (PM ÖEHV) Im Rahmen der 77. Generalversammlung des Österreichischen Eishockeyverband vergangenen Samstag in Zell am See, wurde Jarkko Petteri Soininen, gebürtiger Finne mit...

Wien. (PM ÖEHV) Im Rahmen der 77. Generalversammlung des Österreichischen Eishockeyverband vergangenen Samstag in Zell am See, wurde Jarkko Petteri Soininen, gebürtiger Finne mit Hauptwohnsitz in Wien, ins ÖEHV-Präsidium aufgenommen.

Er zeichnet künftig für die Bereiche Marketing, Sponsoring und Lobbying verantwortlich.

„Jarkko Petteri Soininen ist ein Investment- und Wirtschaftsprofi, der international bestens vernetzt ist. Er deckt künftig einen wichtigen Bereich innerhalb des Präsidiums ab und wird sich um Marketing, Sponsoring und Lobbying kümmern“, erklärt ÖEHV Präsident Klaus Hartmann.

Soininen hat in seinem Geburtsland Finnland Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Helsinki studiert, leitete zwischen 2008 und 2012 als Fondsmanager den Hermes European Focus Fund in London (GBR), ist seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats von Electromagnetic Geoservices ASA in Oslo (NOR) und seit 2012 Partner und Fondsmanager des Redwheel European Focus Fund in London (GBR).

Aus dem Land des amtierenden Olympiasiegers und Weltmeisters stammend, hat Jarkko Petteri Soininen Wien als seinen Lebensmittelpunkt auserkoren. Eishockey zählt zu seinen großen Leidenschaften, in seiner Kindheit und Jugend war er zudem auch selbst aktiv.

Auszeichnung für Bader / Urkunde für Bregenzerwald

Im Rahmen der Generalversammlung wurde dem EC Bregenzerwald die Urkunde für den Titel Österreichischer Meister der Alps Hockey League überreicht.

Herren-Head Coach Roger Bader wurde zudem für 100 Länderspiele als Teamchef des Österreichischen Herreneishockey Nationalteams ausgezeichnet. Dieses absolvierte er am 23. Mai im abschließenden WM-Spiel gegen Großbritannien bei dem Österreich dank des 5:3-Erfolgs den Klassenerhalt in der Top Division fixierte.

Die 78. Generalversammlung wird im Juni 2023 in Wien abgehalten.

Übersicht ÖEHV Präsidium

Dr. Klaus Hartmann, Präsident

Dr. Nicolas Stockhammer, Vizepräsident

Günther Ropatsch, Vizepräsident

Mag. Yasmin Stepina, Vizepräsidentin

Jarkko Petteri Soininen, Vizepräsident

Andreas Ösze, Vizepräsident