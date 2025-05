Odense Bulldogs verpflichten Jason O’Leary als neuen Cheftrainer

Odense. (PM Bulldogs) Die Odense Bulldogs werden künftig vom Kanadier Jason O’Leary geführt, der den Posten des Cheftrainers des dänischen Meisters übernimmt. Die beiden Parteien haben eine einjährige Kooperationsvereinbarung geschlossen.

Der 46-jährige Kanadier war die meiste Zeit seiner Karriere als Cheftrainer im europäischen Eishockey tätig. Unter anderem verbrachte er fünf Saisons beim SC Langenthal in der Schweiz, zwei Saisons an der Spitze der Iserlohn Roosters in der deutschen DEL-Liga und zwei Saisons bei Angers in der französischen Ligue Magnus, wo er das Team auf den zweiten Platz im Continental Cup führte. Zuletzt war Jason O’Leary Cheftrainer in der Slowakei und der Schweiz, bevor er nun mit einem Koffer voller internationaler Erfahrung aus mehreren der großen europäischen Ligen zu den Odense Bulldogs wechselt.

„Wir freuen uns, ein Trainertalent wie Jason O’Leary für die Odense Bulldogs gewinnen zu können“, sagt CEO Ole Nielsen und führt weiter aus: „Er ist ein sehr kompetenter Cheftrainer mit großartigen Führungsqualitäten, viel internationaler Erfahrung und fundierten Kenntnissen des europäischen Spielstils. Diese Erfahrung war ein wichtiger Faktor bei seiner Auswahl und wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit nun zu starten.“

Mit seiner Erfahrung wird Jason O’Leary auf den vergangenen Saisons aufbauen und die sportliche Entwicklung der Odense Bulldogs fortsetzen. Eine Herausforderung, der sich Jason O’Leary in seiner neuen Rolle gerne stellt. Hinter den Kulissen wird bereits daran gearbeitet:

„Ich freue mich darauf, Teil der Odense Bulldogs und der Odense Eishockey-Community zu werden, über die ich nur Gutes gehört habe. Der Verein hat ein spannendes Potenzial, auf dem wir aufbauen müssen, und ich freue mich darauf, mit der Arbeit zu beginnen.“ sagt Jason O’Leary.

Der neue Cheftrainer wird sein Amt sofort antreten und die Vorbereitungen für die kommende Saison leiten, in der die Meisterschaft verteidigt werden soll.

Der Vertrag unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die DIU.

