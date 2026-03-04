Odeen Tufto bleibt in Ravensburg

Ravensburg. (PM Towerstars) Kurz vor dem Ende der DEL2-Hauptrunde und der damit verbundenen Vorfreude auf das Playoff-Viertelfinale warten die Towerstars mit einer bedeutenden Kader-Meldung auf.

Odeen Tufto hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Spielzeit für die Ravensburg Towerstars stürmen.

Der 29-jährige US-Amerikaner stieß Mitte Dezember vom ECHL-Club Fort Wayne Komets zum Towerstars-Team und belegte in der Aufstellung die durch den Weggang von Alex-Olivier Voyer frei gewordene Kontingenspielertstelle. Odeen Tufto konnte sich sowohl spielerisch als auch in der Kabine schnell integrieren und hatte mit der starken Statistik von acht Toren und 17 Assists aus 25 Spielen einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass die Towerstars mit einem beeindruckenden Aufwärtstrend von Tabellenplatz 12 in die Top-4-Zone der DEL2 geklettert sind, das Viertelfinal-Ticket bereits gebucht haben und das attraktive Heimrecht dicht vor Augen haben.

„Ich freue mich wirklich sehr, dass Odeen auch in der nächsten Saison das Towerstars-Trikot tragen wird. Er hat in der aktuellen Saison bewiesen, dass er das Spiel sehr gut lesen kann und zudem auch seine Nebenleute stärker macht“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, und ergänzt: „Zudem ist er ein Spielertyp, der charakterlich sehr gut zu uns passt und damit auch die Kabine bereichert.“

Odeen Tufto selbst sagt zu seinem Verbleib in Ravensburg: „Ich habe meine bisherige Zeit hier in Ravensburg wirklich sehr genossen und bedanke mich für die tolle Unterstützung, die ich seit Dezember erfahren durfte. Natürlich freue ich mich riesig, auch im nächsten Jahr für die Towerstars auflaufen zu können. Ich mag die Stadt, meine Teamkollegen und nicht zuletzt den Support der Fans wirklich sehr. Natürlich ist auch die Vorfreude auf die bevorstehenden Playoffs jetzt schon groß, und ich kann es kaum erwarten, meinen Teil zum Erfolg der Towerstars beitragen zu können.“

Odeen Tufto, der mit seiner Spielweise und auch den Emotionen auf dem Eis längst die Herzen der Ravensburger Fans gewonnen hat, ist nach Mark Rassell der zweite Top-Stürmer, der seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert hat.