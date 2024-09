Oblinger, Hakulinen und Collins schießen die Augsburger Panther gegen Bozen zum Sieg beim Hansjörg Brunner Memorial

Bozen. (PM HCB) Das Hansjörg Brunner Memorial des HCB Südtirol Alperia endet mit einer 0:3-Niederlage gegen die Augsburger Panther (DEL) aus Deutschland. Bozen tritt...

Bozen. (PM HCB) Das Hansjörg Brunner Memorial des HCB Südtirol Alperia endet mit einer 0:3-Niederlage gegen die Augsburger Panther (DEL) aus Deutschland.

Bozen tritt nach nur 16 Stunden Pause nach dem Spiel gegen Meran mit nur 10 Stürmern und 5 Verteidigern an. Trotzdem wird das Spiel von beiden Mannschaften in gutem Rhythmus gespielt. Das nächste Freundschaftsspiel findet am Mittwoch, den 11. September um 19:15 Uhr auswärts beim HC TIWAG Innsbruck statt.

Der Bericht: Trainer Glen Hanlon muss wie gestern auf die angeschlagenen Spieler Miglioranzi, Halmo, Salinitri und Gazley verzichten, ebenso wie auf Brunner (Schlag) und Seed (Grippe).

Die Augsburger starten gut und testen von Beginn an die Reflexe von Harvey. Die Foxes antworten mit einer schönen Aktion von Helewka, die von Mann gestoppt wird. Die Weiß-Roten halten in Unterzahl stand und müssen sich dann auf Harvey verlassen, der beim Alleingang von Louis den Spielstand rettet. Kurz darauf trifft Tosto mit einem Schuss aus dem Slot die Latte, während die Bozner über die Achse Frigo-Mantenuto ihre Chance suchen. Harvey steht erneut im Mittelpunkt, als er einen sicheren Schuss von Bast abwehrt. Um 13:22 gehen die Panther, dank Oblinger, in Führung, der den Puck diesmal hinter dem weiß-roten Torhüter versenkt. Augsburg kommt auch fast zum zweiten Treffer, als Louis eine goldene Gelegenheit vergibt.

Die Augsburger können vom Ende des ersten Drittels bis zum Anfang des zweiten Drittels 4 Minuten in Überzahl spielen, doch das Penalty Killing von Bozen ist undurchdringlich. Danach sind es die Foxes, die mit einem Mann mehr spielen, ohne jedoch zum Torerfolg zu kommen, da Hults Mann zu einer Reflexparade zwingt. Wieder Überzahl für Bozen, aber der Torhüter der Panther rettet alles gegen DiGiacinto, Bourque und McClure. Augsburg drängt wieder und kommt dem zweiten Tor nahe, zuerst durch Kunyk und dann durch Collins, der die Latte trifft. Nach einer guten Chance für Frigo gelingt den Deutschen in Minute 38:29 das 2:0, als Hakulinen die perfekte Vorlage von Kunyk verwandelt.

Bozen drängt im dritten Drittel, um den Rückstand zu verkürzen, und kommt in Überzahl mit Finoro dem Tor nahe. Dann übernimmt Mann das Kommando und zeigt entscheidende Paraden gegen McClure und Marchetti. Die Weiß-Roten üben weiterhin Druck aus und die Schüsse fliegen auf das deutsche Tor, aber der Puck will nicht ins Netz. In Minute 52:33, mit den Foxes in Überzahl, besiegeln die Panther das Spiel: Collins fängt den Puck auf Höhe der blauen Verteidigungslinie ab, zieht auf Harvey zu und verwandelt sicher. Es ist das endgültige 3:0.

Augsburger Panther – HCB Südtirol Alperia 3 – 0 [1-0; 1-0; 1-0]

Tore: 13:22 Alexander Oblinger (1-0); 38:29 Anrei Hakulinen (2-0); 52:33 Chris Collins SH1 (3-0)

Torschüsse: 32-29

Strafminuten: 18-20

Schiedsrichter: Benvegnù, Lega / Cusin, Grisenti