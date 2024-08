Oberligaerfahrener Verteidiger kommt zu den Rockets

Limburg. (PM EGDL) Durch den kürzlich vermeldeten Abgang von Janis Lachmann waren die Verantwortlichen erneut auf dem Transfermarkt gefordert. Mit Tim Dreschmann konnte jedoch...

Limburg. (PM EGDL) Durch den kürzlich vermeldeten Abgang von Janis Lachmann waren die Verantwortlichen erneut auf dem Transfermarkt gefordert.

Mit Tim Dreschmann konnte jedoch postwendend ein starker Allrounder verpflichtet werden, der vorerst für die Defensive eingeplant ist.

Der gebürtige Kölner verbrachte seine komplette Nachwuchszeit beim KEC und konnte in der Saison 2012/2013 die deutsche Meisterschaft mit den Haien feiern. Nach 107 Spielen (22 Tore, 18 Assists) in der DNL war der 29-jährige im Anschluss hauptsächlich als Verteidiger in der Oberliga Nord im Einsatz und verbuchte dabei starke 115 Scorerpunkte (48 Tore, 67 Assists) in 246 Partien. In den letzten beiden Jahren ging der Linksschütze in der Regionalliga NRW für Bergisch – Gladbach aufs Eis und verpasste in der abgelaufenen Spielzeit mit den RealStars nach einer Niederlage in Partie fünf des Playoffs-Halbfinales nur ganz knapp den Endspieleinzug. Insgesamt kommt der gelernte Defender auf 30 Tore und 61 Vorlagen in der vierthöchsten Spielklasse.

„Ich kenne Arno schon länger und wir kamen schnell auf einen gemeinsamen Nenner“, sagt Tim zu seinem Wechsel zur EGDL. „Ich erinnere mich noch gut an die Oberliga-Spiele bei den Rockets am Heckenweg. Der Verein wirkte schon immer sehr familiär und sympathisch, die Fans haben immer für eine gute Stimmung gesorgt. An der CEHL reizt mich die sportliche Herausforderung und die Ausgeglichenheit der Liga, in der grundsätzlich jeder auch jeden schlagen kann. Der internationale Aspekt macht es umso spannender. Ich freue mich auf die neue Saison und möchte dem Team mit meiner Erfahrung weiterhelfen. Uli Egen hat als renommierter Trainer in den letzten Jahren in der BeNe League fast alles gewonnen. Es wäre schön, wenn es so weitergehen würde und wir das letzte Spiel der Saison gewinnen.“

„Tim war bereits in der letzten Saison einer unserer Wunschkandidaten“, erklärt Arno Lörsch. „Da uns aktuell mit Janis ein Verteidiger ungeplant verlassen hat, freut es mich umso mehr, dass wir den Transfer jetzt realisieren konnten. Als Allrounder, der defensiv und offensiv einsetzbar ist, gibt uns Tim nicht nur Flexibilität, sondern aufgrund seiner Qualität und Erfahrung auch weitere Kadertiefe.

Bisher veröffentlichter Kader der Saison 2024/25:

Tor: Justin Schrörs, Marian Kapicak

Verteidigung: Alexander Seifert, Emre Yamak, Lorenzo Valenti, Maik Klingsporn, Torben Reuner, Mike Kristic, Dominik Gutjahr, Tim Dreschmann

Sturm: Paul König, Artjom Piskowazkow, Marcel Kurth, Niko Lehtonen, Miro Mäkinen, Christian Bauhof, Sami Tamminen, David Lademann, Thomas Lichnovsky