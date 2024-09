Oberliga vor Saisonstart: Tilburg erÃ¶ffnet die Saison zum zehnjÃ¤hrigen Liga-JubilÃ¤um

München. (PM DEB) Am Donnerstag, den 19. September 2024, startet die Oberliga in die Saison 2024/25. Das offizielle Eröffnungsspiel bestreiten diesmal die Tilburg Trappers...

Das offizielle Eröffnungsspiel bestreiten diesmal die Tilburg Trappers vor heimischer Kulisse gegen die Herner EV Miners (Spielbeginn 20 Uhr). Das niederländische Team feiert diese Saison sein zehnjähriges Liga-Jubiläum in der Oberliga Nord. Einen Tag später starten auch die weiteren Teams aus der Nord- und Südstaffel in die neue Spielzeit. Die Spiele der Oberliga werden auch in dieser Saison per Livestream auf SpradeTV übertragen.

Modus und Playoffs der Oberliga Nord und Süd

In der Hauptrunde treten die zwölf Mannschaften der Oberliga Nord und die 13 Teams der Oberliga Süd gegeneinander in einer Doppelrunde (44 Spieltage / 48 Spieltage) an. Die Oberliga-Hauptrunde läuft bis zum Freitag, den 21. Februar 2025. In der anschließenden Woche starten die Pre-Playoffs (Best-of-three) zwischen den Teams auf Platz sieben bis zehn der jeweiligen Staffel. Ab dem Achtelfinale (Best-of-five) treffen die qualifizierten Mannschaften aus dem Norden und Süden direkt aufeinander, mit Beginn des Viertelfinales werden alle Serien im Modus Best-of-seven absolviert. Ende April 2025 steht der Oberliga-Meister und Aufsteiger in die DEL2 fest. Ein Absteiger wird in dieser Saison nicht ausgespielt.

Ab dieser Saison: Powerbreak und Videobeweis

Neu in dieser Oberliga-Spielzeit sind die Einführung von Powerbreaks und des erweiterten Videobeweis, die es den Schiedsrichtern ermöglichen, strittige Szenen wie Torentscheidungen oder größere Strafen präziser zu bewerten. Auch wenn noch nicht alle Vereine die technischen Möglichkeiten zu Beginn dieser Saison nutzen können, wird der Videobeweis bis zum Start der nächsten Spielzeit an allen Standorten eingeführt. Die 90-sekündigen Powerbreaks finden einmal pro Drittel statt und können von den Klubs bzw. im Rahmen der Übertragung auf SpradeTV für werbliche Zwecke genutzt werden.