Eishockey-Magazin
Heilbronner Falken

Oberliga Süd: Heilbronner Falken stellen Insolvenzantrag

29. Januar 20261 Mins read165
München. (PM DEB) Die Verantwortlichen der Heilbronner Falken GmbH & Co. KG haben den Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) über die Antragstellung vom Mittwoch, den 28. Januar 2026, auf Eröffnung eines Insolvenzfahrens gegen die Heilbronner Falken GmbH & Co. KG beim zuständigen Insolvenzgericht informiert.

Die verantwortlichen Personen des DEB stehen in kontinuierlichem Austausch mit den Heilbronner Falken und allen Beteiligten, um die nächsten Schritte engmaschig zu begleiten und die daraus resultierenden Konsequenzen für den Spielbetrieb der Oberliga-Saison 2025/2026 festzustellen.

Sobald entsprechende Erkenntnisse vorliegen, informiert der DEB, als Ausrichter der Oberligen, über das weitere Vorgehen im diesbezüglichen Sachverhalt.

