Oberliga SÃ¼d: Die nÃ¤chsten Spielabsagen …

Passauer Derby gegen Regensburg ebenfalls verschoben

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks informieren, dass auch das Derby am morgigen Dienstag bei den Eisbären Regensburg vom Verband abgesagt wurde.

Ein positiver Corona innerhalb der Passauer Mannschaft hatte bereits am Wochenende zur Absage der beiden angesetzten Partien (Memmingen/Deggendorf) geführt.

Wie geht’s es nun weiter: Am Mittwoch wird sich die komplette Mannschaft einem erneuten Covid 19 Test unterziehen. Sobald die Testergebnisse vorliegen, werden wir diese auf den üblichen Kanälen kommunizieren. -czo

Weiden: Spiel gegen Höchstadt abgesagt

Da die Mannschaft der Höchstadt Alligators sich aktuell in Quarantäne befindet, muss leider das Heimspiel am 17.11.2020 abgesagt werden. Die Blue Devils wünschen allen Erkrankten gute Besserung und einen milden Verlauf.

Inzwischen 7 positiv getestete Spieler – Mannschaft weiterhin in Quarantäne

Landsberg. (PM Riverkings) Nachdem bereits in der letzten Woche im Nachgang des Auswärtsspiels beim EV Lindau ein Spieler positiv auf COVID-19 getestet wurde, sind inzwischen weitere sechs Spieler und zwei Personen aus dem Staff der Mannschaft mit dem Corona Virus infiziert.

Zum Glück sind bisher die Krankheitsverläufe allesamt sehr mild oder sogar völlig symptomfrei. Die Mannschaft befindet sich bereits seit letzter Woche in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat jetzt für diesen Montag nochmals eine Reihentestung anberaumt. Wenn dann die Testergebnisse in den nächsten Tagen vorliegen wird auch endgültig festgelegt, wann die Quarantänezeit für das Oberligateam endet. Am nächsten Wochenende wird allerdings sicherlich kein Spiel unter Beteiligung der Riverkings stattfinden. Der HC Landsberg wünscht allen Erkrankten eine schnelle und gute Genesung.