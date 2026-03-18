Oberliga-Playoffs nehmen mit Viertelfinals weiter Fahrt auf

München. (PM DEB) Die Partien für die Playoff-Viertelfinals der Oberliga stehen fest.

Vier Teams aus der Oberliga Süd und vier Mannschaften der Oberliga Nord haben den Einzug in die nächste Playoff-Runde geschafft. Bereits am Freitag geht es mit der Runde der letzten Acht weiter.

In den Achtelfinals, die im Modus „Best-of-Five“ absolviert wurden, setzten sich fünf Teams in nur drei Spielen durch. Die Hannover Scorpions setzten sich klar gegen die Höchstadt Alligators durch, die Tilburg Trappers bezwangen die EHF Passau Black Hawks, die Hannover Indians schlugen den EC Peiting, der Deggendorfer SC siegte nach drei Partien gegen die Herford Ice Dragons und die Selber Wölfe schlugen die Saale Bulls Halle.

Die EV Lindau Islanders schafften gegen die Füchse Duisburg einen Sieg, waren am Ende aber dennoch mit 1:3 in der Serie unterlegen. Ähnlich erging es den KSW Icefighters Leipzig gegen die ECDC Memmingen Indians. Auch sie unterlagen am Ende mit 1:3 in der Serie. Am engsten verlief die Serie zwischen den Tölzer Löwen und den Hammer Eisbären. Erst in Spiel fünf setzten sich die Tölzer Löwen mit einem 6:2-Sieg durch und ziehen somit als achtes Team in das Viertelfinale ein.

Zur Ermittlung der Spielpaarungen für die Viertelfinals wurden alle Teams, die unter die besten Acht gekommen sind, in einer einzigen Tabelle zusammengefasst. Dabei wurden sie nach ihren Hauptrunden-Platzierungen ihrer jeweiligen Oberliga sortiert, so dass die Meister ganz oben stehen, die Zweitplatzierten darunter und so weiter. Bei zwei Teams mit gleicher Platzierung hat in diesem Jahr der Süden den Vorrang; die Mannschaft aus der Oberliga Süd wird also vor das gleich platzierte Team der Oberliga Nord gestellt. Welche Liga den Vorrang hat, wechselt von Saison zu Saison. Damit ergeben sich folgende Serien, die im Modus „Best-of-Seven“ austragen werden: Der Deggendorfer SC trifft als Tabellenerster auf die Füchse Duisburg, die Hannover Scorpions messen sich mit dem Tabellenvorletzten aus Selb. Dazu spielt der ECDC Memmingen gegen die Hannover Indians und die Tilburg Trappers gegen die Tölzer Löwen.

Auftakt-Spieltag Oberliga Playoff-Viertelfinale (Best-of-Seven)

20.03.2026 | 20:00 Uhr | Deggendorfer SC – Füchse Duisburg

20.03.2026 | 20:00 Uhr | Hannover Scorpions – Selber Wölfe

20.03.2026 | 20:00 Uhr | ECDC Memmingen – Hannover Indians

20.03.2026 | 20:15 Uhr | Tilburg Trappers – Tölzer Löwen

Den Spielplan und die Statistiken gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-playoffs/?divisionId=20582