Oberliga Nord: Vorläufiger Spielplan für Zwischenrunde fixiert

München. (PM DEB) Die Oberliga Nord geht ab Sonntag, den 1. Februar 2026, in die entscheidende Phase der Saison.

Mit der Zwischenrunde wird im Norden die Pre-Playoff-Runde ersetzt. Der vorläufige Spielplan gibt einen ersten Überblick über die anstehenden Begegnungen der teilnehmenden elf Mannschaften.

Qualifikationskriterien & Spielmodus

Die Zwischenrunde wird in zwei Gruppen ausgetragen. In Gruppe 1 treten die fünf bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde gegeneinander an, in Gruppe 2 die sechs letztplatzierten Teams der Hauptrunde. Alle bis dahin erreichten Punkt werden in die Zwischenrunde mitgenommen. Die fünf Top Teams spielen dabei die Heimrechte für die Playoffs untereinander aus. Die sechs verbleibenden Mannschaften spielen um die letzten drei Playoff-Plätze. Gespielt wird an zehn Spieltagen, die im Februar und Anfang März 2026 stattfinden. In Gruppe 1 hat an jedem Spieltag jeweils eine Mannschaft spielfrei.

Spielplan

Gruppe 1 / 1. Spieltag – Sonntag, 01.02.2026

• HR5 – HR2

• HR3 – HR4

• Spielfrei: HR1

Gruppe 2 / 1. Spieltag – Sonntag, 01.02.2026

• HR6 – HR10

• HR7 – HR11

• HR8 – HR9

Der gesamte Spielplan ist hier abrufbar:

https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-nord/?divisionId=19895 (Zwischenrunde Gr. 1)

https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-nord/?divisionId=19896 (Zwischenrunde Gr. 2)

