Oberliga Nord Schlusslicht Rostock Piranhas probiert einen Trainerwechsel aus

Rostock. (Piranhas / EM) Die Rostock Piranhas aus der Oberliga Nord nehmen einen Wechsel hinter der Bande vor.

In den kommenden Partien wird der bisherige Headcoach Lenny Soccio nicht mehr hinter der Bande der Piranhas stehen. So teilt es der Klub von der Ostsee auf seiner Homepage mit. Es wirkt wie ein Abschied vom Trainer auf Raten oder wie die letzte fehlende Ãœberzeugung von diesem Schritt. Ganz wie man es auslegen mag.

Stattdessen wird der ehemalige Spieler Marius PÃ¶pel in der nÃ¤chsten Zeit das Training leiten und die Mannschaft bei den Spielen betreuen. Seit Saisonbeginn unterstÃ¼tzt Marius PÃ¶pel bereits das Team hinter der Mannschaft und ist unter anderem fÃ¼r die Athletik der Spieler zustÃ¤ndig.

REC-Vorstandsvorsitzender Tobias Mundt erklÃ¤rt: Â»Die aktuelle Situation ist fÃ¼r alle Beteiligten herausfordernd. Wir haben mit Lenny Soccio in den vergangenen Jahren einiges aufgebaut, eng und wertschÃ¤tzend zusammengearbeitet sowie einige Krisen gemeinsam durchgestanden. Diese kurzfristige VerÃ¤nderung auf der Trainerposition war nicht geplant â€“ ist aber nun alternativlos geworden. Wir sind sehr dankbar, dass Marius PÃ¶pel in dieser herausfordernden Situation fÃ¼r den Verein in die Bresche springt. Er ist ein junger, hoch motivierter Trainer, der bereits als aktiver Spieler alles fÃ¼r den Verein gegeben hat. Wir wollen erfolgreiches Oberliga-Eishockey spielen und vertrauen aus voller Ãœberzeugung auf die aktuelle Konstellation.Â«

Ãœber die weitere Entwicklung im Bezug auf Lenny Soccio will der Verein informieren, sobald alle Details geklÃ¤rt sind. Bis dahin, so der Klub, findet der Austausch in einem vertraulichen Rahmen und nicht in der Ã–ffentlichkeit statt.

Soccio hatte vor etwas mehr als drei Jahren den Ostsee-Klub Ã¼bernommen. Aktuell rangieren die Piranhas auf dem letzten Tabellenplatz.

