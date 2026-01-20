Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Oberliga Nord am Dienstag: Auswärtssieg für Herford, Füchse schlagen die Trappers
Oberliga Nord

Oberliga Nord am Dienstag: Auswärtssieg für Herford, Füchse schlagen die Trappers

20. Januar 20261 Mins read69
Michael Fomin (mitte) jubelt - © Sportfoto-Sale (DR)
München. (EM) Vier Spiele standen am Dienstagabend auf dem Spielplan in der Oberliga Nord.

Die Saale Bulls Halle bezwangen den Tabellenvorletzten Herner EV knapp mit 4:3 nach Verlängerung. Christmann erzielte nach 3:37 Minuten in der Overtime den Siegtreffer für die Bullen. Beim Herner EV traf Nick Ford doppelt.

1036 Zuschauer sahen in Duisburg einen 6:3 Sieg der Füchse gegen den Tabellenzweiten Tilburg Trappers. Michael Fomin erzielte zwei Treffer und Philippe Sanche steuerte ebenso drei Scorerpunkte bei, wie Tilburgs Mike Dahlhuisen. Duisburg bleibt auf dem vierten Platz.

In Rostock erlebten 1062 Zuschauer einen 5:1 Sieg der Piranhas gegen die IceFighters Leipzig. Liam Fraser war mit vier Buden der Mann des Abends an der Ostsee. Kilian Steinmann legte vier Tore auf.

Tabellenschlusslicht Herford setzte sich vor 752 Zuschauern in Erfurt mit 5:2 durch. Ryley Lindgren erzielte drei Tore für die Ice Dragons. Erfurts Fritz Denner kassierte in der 50. Minute nach Bandencheck eine Spieldauerdisziplinarstrafe.

So geht es am Freitag weiter:

Indians – Trappers
Hamm – Herford
Halle – Scorpions
Leipzig – Erfurt
Rostock – Duisburg

