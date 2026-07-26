Oberliga-Erfahrung für die Hockey Tigers

Dornbirn. (PM HC Tigers) Mit Timo Sticha können die Tigers den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren.

Der 21-jährige Vorarlberger bringt nicht nur wertvolle Erfahrung aus der deutschen Oberliga mit, sondern kehrt gleichzeitig in seine Heimat zurück.

Der gebürtige Feldkircher erlernte das Eishockey bei der VEU. In seinem Stammverein schaffte er den Sprung in die Alps Hockey League und sammelte bereits in jungen Jahren Erfahrungen auf internationalem Niveau – unter anderem auch in Spielen gegen den EC Bregenzerwald. Seine Entwicklung blieb auch den österreichischen Nachwuchsnationalteams nicht verborgen, für die Sticha sowohl in der U18 als auch in der U20 auflief.

Eishockey liegt der Familie Sticha im Blut. Auch Bruder Dennis hat sich im österreichischen und deutschen Eishockey längst einen Namen gemacht. Und Vater Thomas trug in zwei Zeitabschnitten sogar das Trikot der Wälder.

Im Jahr 2020 wagte Timo Sticha den Schritt nach Deutschland und wechselte zu den Tölzer Löwen. Nach einer Saison in der Oberliga kehrte er zunächst nach Österreich zurück und lief für die Steel Wings Linz in der Alps Hockey League auf. Anschließend zog es ihn gemeinsam mit seinem Bruder Dennis erneut nach Deutschland, wo beide in den vergangenen beiden Spielzeiten das Trikot der Herforder Ice Dragons in der Oberliga Nord trugen.

Dort entwickelte sich der Stürmer kontinuierlich weiter. In den vergangenen zwei Saisonen sammelte Sticha insgesamt 13 Tore und 34 Assists und bewies, dass er auf Oberliga-Niveau offensiv Akzente setzen kann. Mit seiner Verpflichtung gewinnen die Tigers einen jungen österreichischen Spieler, der die deutsche Oberliga bereits bestens kennt – und damit sogar mehr Erfahrung in dieser Liga mitbringt als der Verein selbst. Gleichzeitig passt Sticha perfekt in die Philosophie des Clubs.

Für Timo Sticha schließt sich damit ein Kreis. Nach Stationen in Österreich und Deutschland kehrt der Vorarlberger in seine Heimat zurück. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und seinen Teil dazu beitragen, dass sich die Tigers in ihrer Premierensaison in der deutschen Oberliga erfolgreich etablieren.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Timo Sticha @ Elite Prospects

140 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht