Oberliga-Erfahrung für die Defensive – Mark Shevyrin wird ein Black Tiger

Moers. (PM GSC) Die Black Tigers Moers verstärken ihre Defensive mit einem weiteren erfahrenen Neuzugang: Mark Shevyrin wird in der kommenden Saison das schwarz-gelbe Trikot tragen.

Der 25-jährige Verteidiger wurde in St. Petersburg geboren und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Seine Eishockey-Ausbildung begann Shevyrin beim Krefelder EV, ehe er 2017 in den Nachwuchs der Eisbären Berlin wechselte und dort mehrere Jahre in der höchsten deutschen Nachwuchsliga spielte.

Seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte der Rechtsschütze bei den Höchstadt Alligators in der Oberliga. Zur Saison 2021/22 folgte der Wechsel zum EC Bad Nauheim. Für die Roten Teufel absolvierte Shevyrin insgesamt 24 Spiele in der DEL2 und kam parallel per Förderlizenz für die EG Diez-Limburg in der Oberliga zum Einsatz. Anschließend führte sein Weg zum Herner EV und danach zu den Rostock Piranhas. Für Rostock stand der Verteidiger in der Saison 2023/24 in insgesamt 43 Pflichtspielen auf dem Eis und verbuchte dabei zwei Tore und sechs Vorlagen.

Damit bringt Shevyrin trotz seines noch jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus DEL2 und Oberliga mit nach Moers. Insgesamt absolvierte der Verteidiger bereits mehr als 100 Spiele in der Oberliga.

Markus Meyer, Sprecher der Black Tigers, freut sich über den Neuzugang: „Mit Mark bekommen wir einen hervorragend ausgebildeten Verteidiger, der trotz seiner erst 25 Jahre schon sehr viel Erfahrung im höherklassigen Eishockey gesammelt hat. Er ist läuferisch stark, arbeitet konsequent in der Defensive und kann uns mit seiner Spielweise enorm weiterhelfen. Dass sich ein Spieler mit seiner Erfahrung für unseren Weg in Moers entscheidet, ist für uns ein starkes Zeichen. Wir sind überzeugt, dass Mark unserer Defensive noch einmal zusätzliche Qualität und Stabilität geben wird, und freuen uns sehr, ihn bei den Black Tigers begrüßen zu dürfen.“

Bei den Black Tigers wird Mark Shevyrin künftig mit der Rückennummer 51 auflaufen.

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