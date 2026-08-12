Oberliga-Doppelpack wechselt zum EHC Königsbrunn

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn verstärkt seine Offensive gezielt mit zwei Spielern aus der Oberliga Süd

Philipp Markgraf und Tim Flammann sollen nicht nur Qualität und Tiefe bringen, sondern auch mit Einsatzbereitschaft, Physis und Verantwortung ein klares Zeichen für die kommende Saison setzen.

Der 21-jährige Philipp Markgraf erlernte den Sport beim EV Königsbrunn, ehe er im Schülerbereich nach Landsberg wechselte. Nach Stationen in Kanada und den USA führte ihn sein Weg 2022 ins DNL-Team des AEV, bevor er 2024 als Förderlizenzspieler seine ersten Einsätze im Seniorenbereich für den Oberligisten EC Peiting absolvierte. In der vergangenen Saison kam er dort auf 53 Spiele und zählte zum Stammpersonal. Markgraf bringt ein hohes taktisches Grundverständnis, Führungsqualität aus seiner Zeit als Kapitän in Augsburg sowie mit 1,87 m und 91 kg körperliche Präsenz mit. Beim EHC soll er in seiner Heimatstadt den nächsten Entwicklungsschritt gehen und der Mannschaft zusätzliche Stabilität, Zweikampfstärke und defensive Verlässlichkeit geben.

Der 24-jährige gebürtige Dachauer Tim Flammann spielte im Nachwuchs für den EHC München, den EV Füssen und das DNL-Team aus Regensburg. Für den EV Füssen sammelte er insgesamt 162 Einsätze in der Oberliga, hinzu kamen vier Förderlizenz-Einsätze für die Bayernligamannschaft der EA Schongau. Aufgrund seines Studiums in Augsburg wechselt Flammann nun nach Königsbrunn. Er gilt als lauf- und einsatzstarker Stürmer, der mit Leidenschaft, Intensität und mannschaftsdienlicher Spielweise überzeugt. Beim EHC soll er Tempo, Energie und Verantwortungsbereitschaft in die Offensive einbringen.

Team-Manager Sven Rampf sieht in beiden Akteuren wichtige Verstärkungen für die Mannschaft: „Philipp spielte zuletzt in Peiting, bekam dort aber nicht die Rolle, die er gerne ausgefüllt hätte. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen und mit seiner Physis sowie seiner defensiven Zuverlässigkeit Verantwortung übernehmen kann. Tim habe ich schon öfter beobachten können: Er opfert sich für sein Team auf und wirft sich auch bei einem scheinbar klaren Rückstand in einen Schuss. Beide Spieler sind charakterstark, bringen genau die Mentalität mit, die wir suchen, und passen perfekt in unser Anforderungsprofil.“

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