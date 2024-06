Oberliga – Bayernliga – Landesliga: Attraktives Vorbereitungsprogramm für die Erding Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Die Eishockey-Saison 2024/2025 rückt näher. Nun können die Gladiators ihr Vorbereitungsprogramm bekannt geben. Dabei duelliert man sich mit dem Oberligisten Passau,...

Erding. (PM Gladiators) Die Eishockey-Saison 2024/2025 rückt näher.

Nun können die Gladiators ihr Vorbereitungsprogramm bekannt geben. Dabei duelliert man sich mit dem Oberligisten Passau, den Bayernliga Top-Teams Amberg, Königsbrunn, Miesbach und Klostersee sowie im Landkreis Derby mit Dorfen.

“Die Vorbereitungsspiele werden uns fordern und ideal auf die Punktrunde einstimmen. Passau hat sich enorm verstärkt und wird in der Oberliga um die Play-Off Plätze spielen. Amberg war gerade in den Play-Offs gegen uns ein starker Gegner, der sich mit Tomas Plihal nochmal verbessert hat. Gegen den amtierenden Meister Königsbrunn haben wir noch eine Rechnung offen. Und Miesbach zählt wie immer zu den Favoriten. Dazu das ewig junge Duell gegen Klostersee und das Landkreis-Derby gegen Dorfen. Die Fans können sich auf attraktive Partien freuen,” so David Whitney, sportlicher Leiter der Erding Gladiators.

Datum Spielbeginn Heim Auswärts

Fr. 13.09. 20:00 Uhr Erding Gladiators ERSC Amberg

So. 15.09. Tbd. EHF Passau Erding Gladiators

Fr. 20.09. 20:00 Uhr Erding Gladiators EHC Königsbrunn

So. 22.09. 18:00 Uhr EHC Königsbrunn Erding Gladiators

Fr. 27.09. 20:00 Uhr ESC Dorfen Erding Gladiators

So. 29.09. 18:00 Uhr Erding Gladiators EHC Klostersee

Fr .04.10.. 20:00 Uhr EHC Klostersee Erding Gladiators

So. 06.10. 18:00 Uhr Erding Gladiators TEV Miesbach