Nur Matt Marcinew trifft fÃ¼r die Krefeld Pinguine in Ravensburg

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben ihr Auswärtsspiel gegen die Ravensburg Towerstars am Sonntagabend mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) verloren.

Matt Marcinew blieb in einem zerfahrenen Spiel mit seinem Tor in der 19. Minute der einzige Torschütze der Pinguine. Ravensburg-Stürmer Fabian Dietz besiegelte die erste Saisonniederlage mit zwei Toren in der Schlussminute der Partie.

Die Pinguine legten keinen guten Start hin. Wie beim Heimspiel gegen Bad Nauheim am Freitag entstand der erste Gegentreffer aus einem Aufbaufehler heraus. Louis Latta wurde das Spielgerät nach dem Krefelder Fehlpass in der 3. Minute aufgelegt, der Stürmer der Towerstars ließ Felix Bick keine Abwehrchance.

Die Pinguine waren im ersten Drittel häufig einen Schritt zu spät. In der 12. Minute erhöhten die Hausherren folglich im Powerplay auf 2:0. Lucas Lessio musste von der Strafbank aus zusehen, wie Matt Santos auf Zuspiel von Erik Karlsson und Fabian Dietz sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber und in der DEL 2 erzielte.

Hoffnung schöpften die Pinguine in der Schlussphase des Auftaktdrittels dank des Anschlusstreffers von Matt Marcinew. Sein Sturmpartner Max Newton brachte den Puck in der 19. Minute auf das Tor von Ilya Sharipov. Die Nummer 12 der Pinguine setzte sich anschließend vor dem Gehäuse gegen zwei RVT-Verteidiger durch und brachte den Abpraller zum 2:1-Anschlusstreffer über die Torlinie.

Eishockey-Feinschmecker erwartete nach der Drittelpause schwere Kost. Die Pinguine fanden in der zweiten Hälfte des Drittels zwar deutlich besser in die Partie, Tore bleiben jedoch aus. Ansonsten egalisierten beide Defensivreihen die Offensivbemühungen der Gegenseite effektiv. Die wenigen Torraumszenen entschärften die Goalies Felix Bick und Ilya Sharipov problemlos.

Diese Tendenz sollte sich auch im letzten Spielabschnitt fortsetzen. Die Pinguine waren dem Ausgleich in einem durchwachsenen Eishockeyspiel über weite Strecken näher als die Towerstars der Entscheidung. Doch da den Seidenstädtern die letzte Durchschlagskraft fehlte, durfte sich Fabian Dietz über die entscheidenden Treffer in der Schlussminute freuen. Zuerst schloss er einen Konter mit Felix Bick im Tor ab, zwei Sekunden vor dem Ende der Partie setzte er den Schlusspunkt durch einen Treffer ins leere Tor.

Zahlen zum Spiel

RVT – KEV 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Tore: 1:0 (02:55) Louis Latta (Gorgenländer), 2:0 (11:28)(PP) Santos (Karlsson, Dietz), 2:1 (18:33) Marcinew (Newton, Lessio), 3:1 (59:08) Dietz, 4:1 (59:58) Dietz (Payerl, Mass)

Schüsse: 22:30

Strafminuten: 8:6

Zuschauer: 2012

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch Unsere heutige Niederlage lag überwiegend an der schwachen Startphase. Wir sind behäbig reingekommen und Ravensburg war zu Beginn des Spiels schneller und energischer und konnte sich die Führung erspielen. Wir haben uns dann in das Spiel hineingekämpft und hatten einige gute Aktionen. Gerade im zweiten Drittel hätten wir jedoch unsere Chancen besser nutzen müssen. Zum Schluss ist uns dann einfach die Zeit ein bisschen weggelaufen. Ravensburg hat gut verteidigt, viele Schüsse geblockt und wir haben keinen Weg gefunden, das Tor zu erzielen. Es ist ärgerlich so ein Spiel zu verlieren, aber im Großen und Ganzen habe ich wieder viele Sachen gesehen, die mit gefallen haben.