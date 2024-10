Nur ein Treffer gegen defensiv starke Landshuter: Huskies unterliegen verdient

Kassel. (PM Huskies) Zum Abschluss der Woche war am Sonntagabend der EV Landshut zu Gast in der Nordhessen Arena. Der EVL konnte im Anfangsdrittel...

Kassel. (PM Huskies) Zum Abschluss der Woche war am Sonntagabend der EV Landshut zu Gast in der Nordhessen Arena.

Der EVL konnte im Anfangsdrittel 2:0 in Führung gehen und war auch nach dem Mitteldrittel, trotz deutlicher Überlegenheit der Huskies, weiterhin mit zwei Toren in Front. Im letzten Drittel ließen die Gäste kaum Chancen zu und sicherten sich so die verdienten drei Punkte in Kassel.

Der Start in die Partie war von beiden Teams eher fahrig. Ein Abschluss von Müller (7.) war dann aber der Startschuss in ein fulminantes Restdrittel. Direkt im Anschluss bekam Ahlroth die Chance per Tip-In (7.), etwas später verzögerte Bender stark, scheiterte aber am Blocker von Langmann im Tor des EVL (11.). Aber auch die Gäste kamen in dieser Phase zu Chancen. Zuerst verpasste noch Stieler den Führungstreffer, aber Dersch vollendete nur Sekunden später im Powerplay zum 0:1 (12.). Und es kam noch dicker für die Huskies: Während Ahlroth per Tip-In erneut nicht erfolgreich war (14.), fand ein Schuss von Wenzel, den viele in der Nordhessen Arena am Pfosten gesehen hatten, den Weg hinter die Linie (16.). Da auch Detsch kurz vor Drittelende (19.) erfolglos war mussten die Schlittenhunde mit einem 0:2 in die Kabine gehen.

Auch der Mittelabschnitt begann mit einem ungenutzten Powerplay ungünstig für die Nordhessen. Der nächste Höhepunkt im Spiel war anschließend zweifelsohne der Fight zwischen Detsch und Dersch, der beiden Spielern eine große Strafe zur Abkühlung bescherte. Für die Huskies war es der Auslöser eines wahren Chancenfeuerwerks: Ahlroth (29.) und Turgeon (30.) waren ohne Erfolg, die Paradereihe um Olsen, Keck und Garlent sorgte darauf trotzdem für den mittlerweile hochverdienten Anschlusstreffer. Garlent fand Keck hinter der Grundlinie, der wiederum auf Olsen im Slot legen konnte (31.). Auch nach dem ersten Treffer lehnten die Blau-Weißen nicht zurück und drängten auf den Ausgleich. Allerdings kam es wie so oft im Eishockey. Detsch (34.) und Keck (35.) scheiterten an Langmann, Garlent am Pfosten (35.) und der Puck fand stattdessen den Weg ins andere Tor. Reich spielte ähnlich zum 1:2 der Huskies von hinter der Grundlinie auf Doremus, welcher aus kurzer Distanz einnetzte (38.) und so seinen Mannen wieder eine Zwei-Tore-Führung zur Pause sicherte.

Das Schlussdrittel gestaltete sich über weite Strecken sehr fahrig. Gerade die Anfangsminuten waren von vielen Puckverlusten auf beiden Seiten geprägt. Die Gäste aus Landshut fokussierten sich auf die Defensive und ließen kaum Chancen für die Huskies, die zwischendurch erneut ein Überzahlspiel ungenutzt ließen, zu. Erst nach dem Powerbreak gab es wieder kleine Chancen. Zuerst verpasste der EVL, nach einem eigentlich von den Huskies gewonnenen Bully, die Entscheidung (54.), dann Turgeon nach schöner Vorarbeit von Cutler den erneuten Anschlusstreffer (56.). Auch mit einem zusätzlichen Feldspieler konnten die Schlittenhunde nicht mehr verkürzen und müssen sich so den Gästen geschlagen geben.

Tore:

0:1 Dersch (PP – Wenzel, Zucker – 12. Min.)

0:2 Wenzel (Kneisler, Dersch – 17. Min.)

1:2 Olsen (Keck, Garlent – 31. Min.)

1:3 Doremus (Reich, Koskenkorva – 38. Min.)