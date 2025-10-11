Nur ein Spiel am Wochenende – Miners reisen an die Ostsee

Herne. (PM HEV) Nachdem der HEV aufgrund der ungeraden Teilnehmeranzahl in der Oberliga Nord am Freitag das erste Mal spielfrei hatte, tritt die Mannschaft der Grün-Weiß-Roten am Sonntag die lange Reise nach Rostock an.

Wer ist dabei?

An der Verletzungs- und Krankheitsfront wird es leider nicht besser für die Miners: Neben Carl Zimmermann, für den die Saison beendet ist, fallen auch Justus Meyl, Marc Hofmann und Mike Mieszkowski weiterhin verletzungsbedingt aus. Vincent Grunewald, der am Sonntag gegen Herford bereits ausgefallen ist, wird auch an diesem Sonntag nicht zum Einsatz kommen. Bei ihm stehen aktuell noch ärztliche Untersuchungen aus. Mehrere weitere Akteure sind krankheitsbedingt angeschlagen, bei einigen Spielern wird sich also erst am Spieltag entscheiden, ob sie mit nach Rostock reisen können oder nicht.

Aus Dinslaken und Düsseldorf werden keine Förderlizenzspieler kommen. In den nächsten zwei bis drei Wochen kann man jedoch voraussichtlich wieder mit Förderlizenzspielern von den beiden Kooperationspartnern rechnen. Ob Tjark Kölsch aus Bad Nauheim dabei sein wird, entscheidet sich wieder kurzfristig. Außerdem wurde der Verteidiger Fabian Nifosi von den Roten Teufeln zusätzlich mit einer Förderlizenz für den Herner EV ausgestattet, da die Nauheimer aber ebenfalls noch mit Verletzungssorgen zu kämpfen haben, wird er aktuell dort benötigt und kommt am Sonntag voraussichtlich noch nicht für den HEV zum Einsatz. Nicklas Müller ist aufgrund seiner Strafe im Spiel gegen Herford gesperrt und wird ebenfalls nicht mit nach Rostock reisen. Leon Tettenborn hingegen stößt nach überwundener Krankheit wieder zum Kader hinzu, auch Rodion Schumacher ist wieder komplett im Training und wird am Sonntag gegen Rostock im Kader stehen. (Stand: 10.10.2025, 14 Uhr)

Rostock Piranhas, 12.10.2025

Für das einzige Spiel am Wochenende reist die Mannschaft um Dirk Schmitz am Sonntag nach Rostock. Der Saisonstart der Piranhas, die sich mit sechs Punkten aktuell auf Tabellenplatz elf wiederfinden, verlief holprig: In den ersten sechs Spielen mussten sich die Piranhas den Herforder Ice Dragons, den Hannover Indians, den Saale Bulls Halle und den Hammer Eisbären geschlagen geben, konnten dafür aber Siege gegen die Füchse Duisburg und Hannover Scorpions feiern. Zwei Spieler, die dabei immer wieder auf dem Scoreboard auftauchten, sind die Leistungsträger Jesper Öhrvall und Connor Hannon. Die beiden führen die teaminterne Scorerliste der Piranhas auch dieses Jahr wieder an. Dazu können die Rostocker mit Timon Bätge und Sebastian Albrecht auf zwei starke Schlussmänner setzen.

HEV-Trainer Dirk Schmitz zu der alles andere als erfreulichen Personallage und der schwierigen Aufgabe am Sonntag: „Du hoffst als Trainer nach dem Spiel gegen Herford natürlich, dass über die Woche mit dem spielfreien Freitag vielleicht ein paar Jungs wieder zurück zum Kader stoßen. Wir konnten allerdings aufgrund der Ausfälle diese Woche nicht einmal vernünftig trainieren. In jeder Reihe fehlte jemand verletzungs- oder krankheitsbedingt. Wir werden am Sonntag wieder alles geben, aber mit so einem kleinen Kader wird es schwer für uns.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!