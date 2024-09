Nur ein Spiel am Wochenende: EHC Waldkraiburg fÃ¤hrt nach Burgau

Waldkraiburg. (PM EHC) Es hat ein bisschen was von einem Adventskalender, wenn man sich den Vorbereitungskalender des EHC Waldkraiburg ansieht. Noch drei Spiele sind...

Noch drei Spiele sind hier vorgesehen, dann beginnt für die Löwen am 13.10.24 die Hauptrunde der Eishockey Bayernliga.

Am kommenden Freitag (20:00 Uhr) reisen die Kufencracks der Löwen erst einmal in den schwäbischen Landkreis Günzburg zu den Eisbären aus Burgau. Die waren ihrerseits, im Zuge der Vorbereitung, bereits Gast in Waldkraiburg. Dort konnten sie, außer Erfahrung, nicht viel mit nach Hause mitnehmen. Ob sie die Lehren aus der 9:4-Niederlage positiv umsetzen können, bleibt abzuwarten. Gleich neun Spieler fehlten den Markgrafen beim Aufeinandertreffen am 15.09. diesen Jahres, es darf davon ausgegangen werden, dass zumindest einige davon wieder im Kader stehen und ihrem Team helfen können.

Beim EHC Waldkraiburg derweil, ist die Stimmung stabil auf einem Hoch. Alle vier Spiele der Vorbereitung konnten bisher gewonnen werden. Dabei hat man sich zum Warmmachen für die neue Saison wahrlich keine Laufkundschaft ausgesucht. Den Start machte man gegen die Grafinger vom EHC Klostersee, dort gewann man, für alle etwas überraschend, mit 8:1. Zwei Tage später bestätigte man mit einem 9:4 gegen Burgau, dass die geschlossene Mannschaftsleistung kein Versehen war. Ein 11:3 gegen den HC Kufstein und das 10:4 gegen Ligakonkurrenten Geretsried unterstrichen den guten Eindruck von dieser Mannschaft. Ebenfalls beachtlich ist, dass Trainer Jürgen Lederer die volle Torhüter-Rotation vollzog. Jeder der drei Schlussmänner der Löwen scheint auf einem sehr guten Niveau zu sein – ein Luxusproblem, das man selten hat.

Der Start am kommenden Freitag in Burgau ist um 20:00 Uhr. Selbst zu diesem Spiel, bei dem es nicht um Punkte geht, hat sich bereits eine kleine Delegation an Zuschauern aus Waldkraiburg angekündigt. Für jeden Fan, der sich nicht auf den Weg ins Schwabenland machen möchte, übertragen die Eisbären ihre Partien auf „Staige.tv“. aha