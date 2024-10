Nur ein einziges Spiel am Wochenende fÃ¼r die Blauen – Stuttgart Rebels unter der Alpspitze zu Gast

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nur ein Spiel wartet am kommenden Wochenende auf die Weiß-Blauen. Am morgigen Freitag gastieren die Stuttgart Rebels um 20 Uhr unter...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nur ein Spiel wartet am kommenden Wochenende auf die Weiß-Blauen.

Am morgigen Freitag gastieren die Stuttgart Rebels um 20 Uhr unter der Alpspitze. Der letztjährige Tabellenletzte hat seine Organisation und seinen Kader im Sommer ordentlich aufgerüstet und zeigt zu Beginn der neuen Saison ein gänzlich anderes Bild als noch in der Premierensaison der Rebels. Mit Daniel Pronin kehrt zudem ein alter Bekannter ins OEZ zurück, die letztjährige Nummer #9 des SC Riessersee schnürt diese Saison für die Schwaben die Schlittschuhe. Die Stuttgarter liegen aktuell mit 9 Punkten aus 6 Spielen auf Tabellenplatz 7 – der SCR hat 5 Punkte auf dem Konto und reiht sich auf Platz 10 ein. Bester Scorer bei den Rebels ist aktuell Jannik Herm, mit 11 Punkten in 6 Spielen, dicht gefolgt von Matthew Pistilli mit 10 Punkten in 6 Spielen.

Beim SC Riessersee standen, neben fünf intensiven Eiseinheiten diese Woche viele individuelle Gespräche zwischen der sportlichen Leitung und den Spielern der Weiß-Blauen auf dem Programm: „Wir haben zu Beginn dieser Woche bewusst das Einzelgespräch mit unseren Spielern gesucht. Nach den positiven Auftritten zu Beginn der Vorbereitung, ist seit dem Start der Hauptrunde etwas Sand in unserem Getriebe. Wichtig ist es, geschlossen als Team aufzutreten. Spielt die Mannschaft gut, ist jeder einzelne Spieler auch besser. Das haben wir zu Beginn der Vorbereitung gut gemacht und das müssen wir auch jetzt wieder verinnerlichen. Wir können nur erfolgreiches Eishockey spielen, wenn wir alle gemeinsam arbeiten. Die Trainingseinheiten diese Woche im Anschluss an die Gespräche waren intensiv und gut.“, so SCR-Headcoach Hunor Marton und ergänzt: „Stuttgart ist ein gutes Team mit guten Spielern. Wir müssen 100% geben und uns auf unser Team fokussieren, um den Sieg einzufahren. Das haben unsere Fans verdient und dafür möchten wir auf dem Eis alles geben!“

Das Freitagsheimspiel ist das einzige Spiel des SCR an diesem Wochenende. Sonntag haben die Mannen von Coach Hunor Marton das erste Mal spielfrei in dieser Saison. Die morgige Partie wird für einige Zeit zudem das letzte Freitagsheimspiel der Werdenfelser sein. Die kommenden Wochen warten zunächst einige Sonntagsheimspiele auf die Blauen. Aus diesem Grund gibt es zur Einstimmung auf das Wochenende beim morgigen Spiel Goasnhalbe, Aperol Spritz und Hugo am Verkaufsstand in der Ostkurve.

Der Ticketvorverkauf für das Heimspiel am Freitag läuft. Karten gibt es in der SCR-Geschäftsstelle oder im SCR-Ticket-Onlineshop unter: bit.ly/riesserseetickets