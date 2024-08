Nur Cole Maier trifft fÃ¼r die Ice Tigers – Junge Linzer feiern zweiten Testsieg in Folge

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings gewinnen, ohne sechs Stammspieler, auch ihr drittes Testspiel. Nach frühem Rückstand kämpfen sich mutige Linzer zurück...

Nürnberg Ice Tigers – Steinbach Black Wings Linz 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Tore: 1:0 Cole Maier (8. Min) bzw. 1:1 Julian Pusnik (32. Min), 1:2 Ian Scheid (54. Min), 1:3 Graham Knott (56. Min), 1:4 Henrik Neubauer (59. Min / EN)

Das erste Auswärtsmatch der neuen Spielzeit führte die Steinbach Black Wings am Sonntagnachmittag nach Nürnberg. Auch gegen die Ice Tigers aus der DEL setzte Head Coach Philipp Lukas auf personelle Rotation. So kehrte Graham Knott nach seiner Pause zurück in die Aufstellung, während Brian Lebler, Shawn St-Amant und Gerd Kragl eine Auszeit bekamen. Mit Nico Feldner und Emil Romig mussten zudem zwei weitere Stammkräfte krankheitsbedingt pausieren. Für sie erhielten die Youngsters Raffael Aigner und Mathias Haiböck Eiszeit. Mit dementsprechend jungen Line Up starteten die Linzer ambitioniert und erspielten sich die ersten Chancen. Niklas Würschl probierte es in den Anfangssekunden mit einem Schuss aus der Distanz, welchen Niklas Treutle im Tor der Hausherren prallen lassen musste. Für den Rebound fand sich jedoch kein Abnehmer der Linzer. Gefährlich wurde es in der vierten Minute ein erstes Mal als sich Graham Knott über die linke Seite in den Angriff tankte. Der Center setzte sich gegen seinen Kontrahenten im Laufduell durch, scheiterte mit der Backhand aufs kurze Eck aber am Goalie.

Nürnberg übernahm daraufhin das Spiel mit der Scheibe, aber es waren die Oberösterreicher, die schnell konterten. Die vierte Linie eroberte das Spielgerät in der neutralen Zone und setzte sich vor Treutle fest. Jakob Mitsch bekam auf der linken Halfwall das Zuspiel, scheiterte jedoch ebenso am Schlussmann, wie Raffael Aigner im Nachsetzen. Im Gegenzug wurden die Ice Tigers ein erstes Mal bei Rasmus Tirronen vorstellig. Charlie Gerard kam zweimal im gleichen Wechsel mit Tempo über die rechte Seite und probierte es aus spitzem Winkel aufs kurze Eck. Der Linzer Schlussmann blieb aber ruhig und war beide Male mit den Schonern zur Stelle. So kamen in der 7. Minute abermals die Gäste zur großen Möglichkeit auf die Führung. Andreas Kristler zog über rechts in den Sturm und legte ab zur Mitte auf Graham Knott. Dieser stoppte sich die Scheibe hoch in die Luft und versuchte es sehenswert mit einem Basball-Move, scheiterte damit jedoch abermals an Treutle.

Diese Chance vertan waren es eine Minute später doch die Franken, die das 1:0 erzielten. Rettete Rasmus Tirronen Augenblicke zuvor noch mit einem spektakulären Save bei einem Querpass zur Mitte, war der Finne gleich daraufhin machtlos. Cole Maier nahm einen präzisen Wristshot und setzte diesen zur Führung für die Gastgeber in die Maschen. Mit dem Vorsprung im Rücken wurde Nürnberg aktiver und kam immer wieder gefährlich in die Zone der Linzer. In der 14. Minute leitete Will Graber einen schnellen Spielzug ein und fuhr den 2-auf-1 Konter. In diesem entschied sich der Stürmer für den Schuss auf das kurze Eck, wo Tirronen mit der Schulter abwehrte. Kurz vor der Pause waren die Steinbach Black Wings in den Special Teams gefordert. In Unterzahl standen die Oberösterreicher aber souverän und kamen selbst zur Riesenchance auf den Ausgleich. Niklas Bretschneider war im Breakaway auf und davon, blieb mit einem schönen Haken aber an Treutle hängen. Mit dem knappen Rückstand ging es ein erstes Mal in die Pause.

Mutige Linzer erobern Ausgleich

Angekommen im Mitteldrittel, machten zunächst die Hausherren wieder Druck, die Führung auszubauen. Direkt nach Wiederbeginn versuchten es Headrick frei von der rechten Seite und Alanov per Deflection im Slot. Beide Male war für die Stürmer aber bei Tirronen Endstation. Den ersten Wechsel überstanden kamen die Stahlstädter daraufhin wieder selbst zu einigen guten Chancen. In der 23. Minute überspielte Knott seinen Gegenspieler mit einem Haken, blieb mit einem flachen Schuss aber zu ungefährlich. Kurz darauf brachte Würschl einen Schlenzer zur Mitte, wo Collins und Gaffal intensiv nach stocherten, Treutle jedoch wieder nicht überwanden. Auch die aufgerückten Youngsters setzten sich im Anschluss im Spiel nach vorne in Szene. Kilian Rappold verfehlte bei einem freien Schuss auf der linken Seite knapp das Tor, während Mathias Haiböck aus der Halbdistanz zu zentral auf Treutle abschloss. Die Gäste arbeiteten fleißig und durften sich rund um die Halbzeit des Spiels endlich für ihren Einsatz belohnen. Die dritte Linie rotierte gut und setzte sich im gegnerischen Drittel fest. Bretschneider sah Julian Pusnik im hohen Slot, dieser nahm sofort den Schuss und setzte diesen an allen vorbei zum 1:1 Ausgleich (32. Minute). Der Treffer brachte in weiterer Folge aber die Heimmannschaft wieder auf den Plan, denn die Ice Tigers drückten zum Ende des zweiten Abschnitts auf die neuerliche Führung. McKenna und Heigl wurden in der Mitte zweimal brandgefährlich, doch wieder griff Tirronen entscheidend ein. Mit dem gerechten Unentschieden gingen beide Teams ein letztes Mal in die Kabine.

Black Wings holen Sieg im Endspurt

Aus dieser herausgekommen wurden die Steinbach Black Wings nach einem aktiven Start mit einer zweiten Strafzeit ausgebremst. Andreas Krislter musste von der Kühlbox zusehen, wie sich seine Teamkollegen mit Glück ein weiteres Mal in Unterzahl bewährten. Ryan Stoa fälschte einen scharfen Pass um Millimeter am rechten Pfosten vorbei. Die junge Abordnung um Lindner, Söllinger, Bretschneider und Rappold rackerten aber unermüdlich mit einem Mann weniger und bewahrten sich vor dem Rückstand. Wieder komplett entwischte den Stahlstädtern in der 46. Charlie Gerard und sorgte im Alleingang für das Privatduell mit Tirronen. Der Linzer Goalie wehrte aber wieder mit der Fußspitze im letzten Moment ab und klärte eine Minute später den nächsten Konter von Heigl mit der Stockhand. Anschließend verlor das Match etwas an Zug zum Tor und beide Teams neutralisierten sich vor dem Eintritt in die Angriffszone.

In der 54. Minute nahm das Duell aber aus dem Nichts mit der kuriosen Führung der Linzer Fahrt auf. Ian Scheid stoppte an der gegnerischen Blauen Linie einen Befreiungsversuch der Hausherren und feuerte die Scheibe blind auf das Tor. Genau in diesem Moment kam Treutle ins Stolpern und der Schlenzer rutschte am unglücklichen Schlussmann vorbei zum 2:1 für die Gäste. Diese versuchten vom nächsten Face-Off weg sofort nachzulegen und kamen über Gaffal im Breakaway und Haiböck im Zwei-auf-Eins-Konter zu Topchancen. Beide scheiterten jedoch mit ihren Abschlüssen. Auf der anderen Seite kamen aber auch die Ice Tigers im Konter zur Möglichkeit auf den schnellen Ausgleich. McKenna verzögerte im Alleingang lange und der Puck blieb an der Torlinie liegen, ehe sich zwei Linzer Verteidiger mit aller Kraft darauf warfen. Zwei Minuten später machten die Oberösterreicher im Endspurt alles klar und kamen im Konter zum 3:1 durch Graham Knott. Nürnberg ging in den Schlussminuten volles Risiko und brachte den zusätzlichen Feldspieler. Dies nützte Henrik Neubauer, der einen Pass abfing und mit dem 4:1 ins leere Tor, seinen ersten Treffer für die Steinbach Black Wings erzielte.

Bereits am kommenden Mittwoch geht es für die Steinbach Black Wings zuhause gegen die Augsburger Panther weiter. Tickets für das Match sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkassa erhältlich.