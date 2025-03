Nun offiziell: Jentsch verlÃ¤ngert! – „Bringt enorme TorjÃ¤gerqualitÃ¤ten mit“

Heilbronn. (PM Falken) Es ist ein weiteres positives Signal für die Heilbronner Falken und den eingeschlagenen erfolgreichen Weg.

Im Rahmen des am Abend veranstalteten Fantalk verkündete Niklas Jentsch den zahlreichen Fans persönlich seine neuerliche Vertragsverlängerung für die nächste Saison. Jentsch ist damit der dritte deutsche Stürmer, der nach dem Sommer wieder das Falken-Trikot überstreifen wird.

Der 25 Jahre junge gebürtige Berliner wechselte zur Saison 2023/2024 von den Crocodiles Hamburg ins Unterland und zeigte mit 56 Punkten in 48 Hauptrundenspielen seine Offensivqualitäten. In der abgelaufenen Hauptrunde unterstrich er diese mit seinem starken Linksschuss eindrucksvoll und überbot seinen persönlichen Bestwert abermals. Ganze 73 Punkte (37 Tore / 36 Assists) in ebenfalls 48 Hauptrundenpartien bedeuteten Platz fünf in der Topscorerliste der Oberliga Süd.

Die Playoffs begannen für Jentsch persönlich ebenso erfolgreich, wie für das gesamte Team. In den drei Achtelfinalspielen gegen die Füchse Duisburg steuerte er sieben Punkte und damit einen wichtigen Teil für das Erreichen des Viertelfinals bei. Dabei treffen die Heilbronner Falken in der am Freitag beginnenden Best-of-seven-Serie auf die Memmingen Indians.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Niklas bringt enorme Torjägerqualitäten mit und ist stets ein gefährlicher Unruheherd im gegnerischen Drittel. Er kämpft leidenschaftlich für seine Mannschaftskollegen und ist auch ein beliebter Kerl in der Kabine.“

Niklas Jentsch: „Wir sind auf einem guten Weg und ich würde gerne helfen den nächsten Schritt mit dem Team zu erreichen. Ich freue mich ein weiteres Jahr im Trikot der Falken auflaufen zu dürfen. Auf geht’s Jungs vom Neckar!“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV