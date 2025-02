„Nun mÃ¶chten wir ihm dabei helfen auf beiden Seiten des Eises ein kompletterer Spieler zu werden“ – Verteidigertalent verlÃ¤ngert bei den Krefeld Pinguinen

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben den Vertrag mit Verteidiger Steven Raabe um ein Jahr verlängert.

Der 23-jährige Linksschütze ist zu dieser Saison zu den Pinguinen gestoßen und hat sich als Stammspieler in einer Verteidigungsreihe mit Davis Vandane etabliert. In bisher 43 Spielen kommt der gebürtige Salzgitterer auf fünf Tore und 13 Vorlagen. Seine +21 in der Plus-Minus-Statistik sind hinter Vandane und Lucas Lessio der drittbeste Wert innerhalb der Mannschaft und der siebtbeste Wert in der DEL2.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Wir haben gesehen, dass Steven Raabe in dieser Saison einen Schritt nach vorne gemacht hat. Mit der Verlängerung seines Vertrags um ein Jahr, wollen wir ihn weiterhin dabei unterstützen, sich als Spieler weiterzuentwickeln. Wir hoffen, dass er dadurch langfristig ein fester Bestandteil unserer Mannschaft bleibt. Bei seinem Spiel nach vorne ist er bereits auf einem sehr guten Weg, nun möchten wir ihm dabei helfen auf beiden Seiten des Eises ein kompletterer Spieler zu werden.“

Steven Raabe: „Ich bin natürlich glücklich über die Vertragsverlängerung. Es ist ein beruhigendes Gefühl, wenn man die Unterschrift unter den Vertrag setzt und der Stress, der sich durch die Gespräche anstaut, von einem abfällt. Ich wurde von Anfang an in Krefeld gut aufgenommen und habe eine Menge Vertrauen geschenkt bekommen. Ich profitiere von der vielen Eiszeit und das spiegelt sich glaube ich auch in meinen Leistungen wider. Ich bin zuversichtlich, dass ich mich hier noch weiter entwickeln kann und daher war es für mich eine einfache Entscheidung, meinen Vertrag bei den Pinguinen zu verlängern.“

Raabe debütierte bereits als 17-Jähriger in der Saison 2018/19 in der DEL bei den Grizzlys Wolfsburg, für die 1,77 Meter große Verteidiger insgesamt 78 Mal auf dem Eis stand. Als Förderlizenzspieler sammelte Raabe in 204 Spielen Erfahrung bei den Hannover Indians und den Hannover Scorpions. Die Junioren-Nationalmannschaft durfte Raabe 25 Mal repräsentieren und wurde dabei sowohl für eine U18- sowie eine U20-Weltmeisterschaft nominiert.

