Nun ganz offiziell: Emil Johansson wechselt an den Seilersee

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Spielzeit den schwedischen Verteidiger Emil Johansson.

Der 29-Jährige spielte in der vergangenen Saison für die Dresdner Eislöwen und zuvor für den EHC Red Bull München in der PENNY DEL. Mit den Münchenern holte Johansson 2023 die deutsche Meisterschaft, zudem absolvierte er auch 15 Spiele für die schwedische Nationalmannschaft.

Der linksschießende Verteidiger wurde 2014 in der siebten Runde von den Boston Bruins gedraftet. Für das Farmteam der Organisation, die Providence Bruins kommt Johansson auf 125 Partien, einen Großteil seiner Karriere verbrachte er jedoch in Europa, genauer gesagt in Schweden. Ausgebildet wurde der im schwedischen Åseda geborene Johansson im Nachwuchs von HV71 für den er auch den Großteil seiner insgesamt 250 Spiele in der SHL absolvierte. Die Saison 16/17 verbrachte Johansson bei Djurgårdens IF, dort arbeitete er ebenso wie 20/21mit dem heutigen Roosters-Headcoach Stefan Nyman zusammen. Bevor Johansson nach Deutschland wechselte, spielte er drei Spielzeiten in der Liiga (höchste finnische Spielklasse).

„Emil ist ein Allrounder, der defensiv zuverlässig arbeitet und auch offensives Potenzial mitbringt. Er kennt unsere Liga und hat in seiner Karriere schon die verschiedensten Situationen erlebt, sodass er uns in vielerlei Hinsicht besser machen wird“, freut sich Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier über die Verpflichtung.

„In Iserlohn zu spielen, ist für jeden Spieler beeindruckend, ich freue mich auf diese Atmosphäre. Ich denke, die Art und Weise, wie in Iserlohn Eishockey gespielt wird, passt hervorragend zu mir. Ich freue mich außerdem sehr darauf, wieder mit Stefan zusammenzuarbeiten“, betont Johansson selbst.

Emil ist ein läuferisch starker Spieler, der mit seinen Fähigkeiten sehr gut in diese Liga passt.

(Ex-Bundestrainer Toni Söderholm im Januar 2024 als Trainer des EHC Red Bull München über Emil Johansson)

Emil Johansson in Aktion





Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andreas Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker

Verteidigung: Colin Ugbekile, Robin Norell (SWE), Emil Johansson (SWE), Lua Niehus (U23), Gordejs Radionovs (U23)

Sturm: Dennis Lobach, Jakub Borzecki, Daniel Neumann, Maximilian Eisenmenger, Julian Napravnik, Christian Thomas (CAN), Tyler Boland (CAN), Daniel Geiger (U23), Bence Farkas (U23).

Trainerteam: Stefan Nyman (Headcoach), Tony Zabel (Assistant- und Development-Coach), Janne Kujala (Assistant- und Strength & Conditioning-Coach), Santeri Hilli (Goalie- und Videocoach)