Nummer-Eins-Goalie Kai Kristian fehlt: TorhÃ¼ter Felix Noack via FÃ¶rderlizenz nach Halle

Halle. (PM Saale Bulls) Felix Noack wird die Saale Bulls in den kommenden Wochen als Goalie verstärken.

Der 20-Jährige kommt via Förderlizenz vom DEL 2-Club Blue Devils Weiden an die Saale. Da Stammkeeper Kai Kristian krankheitsbedingt einige Wochen ausfällt, haben die Hallenser die vakante Position temporär via Förderlizenz besetzt.

Felix ist gebürtiger Berliner und bei den Eisbären in der Hauptstadt kufenfit gemacht worden. Mit einer Zwischenstation bei den Hannover Scorpions in der vergangenen Saison unterstützt der Torhüter seit der Spielzeit 2024/25 den Zweitliga-Aufsteiger aus Weiden. Die Saale Bulls bedanken sich bei den Blue Devils für die unkomplizierte Zusammenarbeit!

Nächster herber Rückschlag für die Bulls

Nach dem bereits verkündeten Ausfall von Nummer-Eins-Torwart Kai Kristian, müssen die Bulls auch auf ihren Topscorer und Kontingentspieler Tomi Wilenius verzichten. Tomi wird voraussichtlich bis zu sechs Wochen fehlen. „Dass es durchaus keine leichte Saison wird, mit all den Widrigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben, war uns klar. Das jetzt aber erneut so ein großes Verletzungspech dazu kommt, ist einfach brutal für uns“, sagt Sportdirektor Kai Schmitz. Bereits seit dem dritten Spieltag müssen die Bulls auf mehrere Leistungsträger verzichten. Nach der Länderspielpause wollten die Hallenser wieder voll angreifen, umso bitterer sind die erneuten Ausfälle.

Durch den Ausfall von Tomi Wilenius, rückt nun Mantas Stankius mit in den Kader. Der 24-jährige Litauer studiert in Halle und trainiert bereits seit der vergangenen Saison mit dem Team. Da er jedoch nicht über einen deutschen Pass verfügt, kam er bisher nicht zum Einsatz. Nun bekommt er die Chance, sich mit den Bulls zu zeigen.

