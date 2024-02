NÃ¼rnbergs Headcoach Tom Rowe: „Wir haben heute wieder einen Punkt gewonnen“ – Ice Tigers unterliegen im bayerischen Derby in Overtime

Nürnberg. (STM) Es wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt gewesen. Bei einem Sieg hätten die Ice Tigers neun Punkte zwischen sich und Augsburg...

Nürnberg. (STM) Es wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt gewesen. Bei einem Sieg hätten die Ice Tigers neun Punkte zwischen sich und Augsburg gebracht.

So bleibt nach der 1-2 Heimniederlage vor 6188 Zuschauern die Gewissheit, dass es auch nach der kurzen Länderspiel Pause um wichtige Punkte gegen den Abstieg geht. Den einzigen Nürnberger Treffer erzielte Marcus Weber.

Er hat durchaus seinen Reiz, der Abstiegskampf in der DEL in dieser Saison. Seit Wochen geht es sehr eng zu, kein Team kann sich so richtig absetzen, die Arenen sind gut gefüllt und es ist unglaublich spannend. Alles nur von Außen betrachtet. Wenn man selbst mitten im Abstiegskampf ist, wie die Nürnberg Ice Tigers und die Augsburger Panther, mag das Empfinden ein anderes sein.

Für die Ice Tigers begann das Wochenende vor der Länderspiel-Pause optimal. Am Freitag feierte das Team von Tom Rowe einen erstaunlich souveränen 4-1 Auswärtssieg bei den Löwen Frankfurt, auch ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Heute wollten die Ice Tigers zu Hause gegen Augsburg nachlegen und so neun Punkte zwischen Ice Tigers und Panther bringen. Soweit die Theorie, es folgte ein erstaunlich verkrampfter Auftritt.

Dabei begann der Nachmittag positiv. Kurz vor dem ersten Bully hatte der ERC Ingolstadt mit einem 3-2 Auswärtssieg am Seilersee zumindest kurzfristig die furiose Aufholjagd der Iserlohn Roosters beendet. Für Sicherheit sorgte das nicht. Allenfalls in den ersten zehn Minuten präsentierten sich die Ice Tigers in der Form von Freitag, Ryan Stoa verpasste die frühe Führung (6.) und nach einem erfolglosen Powerplay war es das erstmal, mit den Offensivbemühungen der Ice Tigers. Da die Panther auch bedenklich wenig zu einem guten Eishockeyspiel beitrugen, plätscherte die Partie so vor sich hin.

Die Ice Tigers waren zwar bemüht, aber das Offensivspiel war weder druckvoll, noch kreativ. Die Panther hielten das Spiel sehr einfach, waren zunächst einmal bemüht, den Puck möglichst schnell aus der eigenen Zone zu befördern und sich dem aggressiven Forecheck der Nürnberger zu entziehen. Offensiv waren die Gäste noch harmloser, aber im Gegensatz zu den Ice Tigers funktionierte das Powerplay. Ein Direktschuss von Jere Karjalainen brachte die Panther in Führung und verunsicherte das Team von Tom Rowe nach mehr (31.).

Es fehlte oft der letzte wichtige Pass, über weite Strecken aber fehlte auch der Zug zum Tor, keiner wollte so richtig Verantwortung übernehmen. Evan Barratt scheiterte an der Latte (37.), und nach einem weiteren erfolglosen Überzahlspiel gingen die Ice Tigers mit einem knappen Rückstand in die zweite Pause.

Tom Rowe schien die richtigen Worte gefunden zu haben, stellte die Sturmreihen etwas um und auf einmal brachte sein Team wieder die nötige Intensität aufs Eis. Es war Kapitän Marcus Weber, der seinen eigenen Nachschuss zum so wichtigen 1-1 Ausgleich über die Linie beförderte (44.). Das Tor wirkte wie ein Brustlöser, wenig später scheiterte Charlie Gerard an der Latte (49.). In der Folgezeit aber bekamen die Panther das Geschehen wieder besser unter Kontrolle.

Ein Schuss von Ian Scheid (56.) war für lange Zeit die einzig nennenswerte Chance für die Ice Tigers, ehe die Gäste aus Augsburg noch zwei dicke Chancen auf den Sieg hatten, aber Niklas Treutle hielt sein Team im Spie. So teilten sich beide Teams in einem Spiel, das überwiegend durch Spannung überzeugte, zunächst je einen Punkt, ehe es in die Verlängerung ging. Dort hatten dann die Augsburger Panther das bessere Ende für sich, Zach Mitchell drückte einen Abpraller von Niklas Treutle zum Siegtreffer für die Gäste über die Linie (62.).

„Wir haben am Freitag gegen Köln kein gutes Spiel gemacht, aber heute die richtige Antwort gegeben. Es ist immer schwer in Nürnberg zu gewinnen, aber wir waren defensiv sehr stark und hatten einen guten Torhüter. In der Overtime braucht man natürlich auch das nötige Glück. In unserer Lage zählt jeder Punkt, das war ein sehr wichtiger Sieg für meine Mannschaft“, so Christof Kreutzer.

Für die Ice Tigers bleiben unterm Strich vier Punkte auf der Habenseite nach einem sehr wichtigen Wochenende, aber auch die Gewissheit, heute einen wichtigen Schritt in Klassenerhalt verpasst zu haben. „Das war heute ein sehr umkämpftes Spiel, nicht besonders schön für die Zuschauern, aber sehr spannend und intensiv. Wir haben heute wieder einen Punkt gewonnen und sind nur einen Punkt hinter Platz zehn. Wir haben noch acht Spiele nach der Pause, jetzt bekommen die Spieler erstmal vier Tage frei, ehe es am Freitag wieder aufs Eis geht“, so Tom Rowe.

Weiter geht es für die Ice Tigers nach der kurzen Pause zu Hause gegen Straubing, ehe es zum richtungsweisenden Duell nach Iserlohn geht.